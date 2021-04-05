«Украину не спросят»: начнется ли новая война в Донбассе

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что шансов остановить вооруженный конфликт в Донбассе практически не осталось. В эфире телеканала «Россия 24» он предсказал полномасштабное наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ближайшее время.

Как утверждает Пушилин, на данный момент у Киева есть все возможности, чтобы начать атаку, в том числе материальные и технические.

Он привел данные Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, согласно которым на железнодорожных узлах в районе линии разграничения в Донбассе находились более 600 единиц бронетехники и большие скопления личного состава ВСУ.

О том, что Украина стоит на пороге широкомасштабной войны в Донбассе, заявил и депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.

«Оценивая нынешнюю политику правового беспредела и действия по узурпации власти президента [Украины Владимира] Зеленского, могу с полной уверенностью заявить, что мы как никогда близки к началу широкомасштабной войны в Донбассе, которая охватит всю Украину, а, значит, тысячи новых смертей наших граждан, и чем их будет больше, тем для власти лучше», — написал депутат в своем Telegram-канале.

Проблема Донбасса в последнее время привлекает все большее внимание международного сообщества в связи с обострением ситуации там в конце февраля, в регионе практически каждый день фиксировались перестрелки, в частности, с использованием минометов и гранатометов.

Президент России Владимир Путин 30 марта уже провел разговор в формате видеоконференции с французским коллегой Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. В ходе переговоров Путин, в частности, выразил обеспокоенность эскалацией Киевом ситуации в Донбассе.

На Украине этот разговор вызвал серьезную обеспокоенность, поскольку украинскую тему обсуждали без участия Зеленского. Пресс-секретарь главы украинского государства Юлия Мендель заявила, что Киев продолжает переговоры со всеми странами «нормандского формата» — Германией, Россией, и Францией — на разных уровнях. Она подчеркнула, что «никакие решения без участия Украины об Украине не могут и не будут приниматься».

По информации украинского издания «Зеркало недели», которое ссылается на источник в дипломатических кругах, в течение недели состоится разговор в трехстороннем формате с участием Меркель, Макрона и Зеленского. Как утверждают журналисты, основной темой разговора станет «обострение ситуации в Донбассе и координация позиций сторон в связи с этим».

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты и политики расходятся во мнениях, стоит ли в ближайшее время ждать обострения ситуации в Донбассе.

Директор Фонда прогрессивной политики, украинский политолог Олег Бондаренко в комментарии «Газете.Ru» обратил внимание, что все идет ровно к тому, что конфликт в Донбассе обострится. По его словам,

Зеленскому нужно продемонстрировать перед администрацией президента США Джо Байдена свою нужность. Как утверждает эксперт, украинский президент будет показывать, что ему нужна помощь, а для этого нужны боевые действия.

«Другое дело, что, когда начинает работать логика войны, ее уже нельзя остановить, она начинает диктовать свои правила. Нельзя изобразить, что вот здесь война идет, а вот здесь она не начнется. Это очень сложно. Как правило, когда ты уже сваливаешься в начало боевых действий, то назад вернуться очень сложно», — обратил внимание эксперт.

Он также выразил мнение, что, с точки зрения Киева, Украина готова вести боевые действия.

В свою очередь, первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров также отметил, что ситуация на данный момент находится на грани очень серьезного обострения, причем Украина, по его словам, делает это сознательно, будто специально провоцируя Россию на резкий ответ.

«Я считаю это совершенно недопустимым, надо избежать любого конфликта между нашими странами, потому что потомки нам этого не простят, если два братских народа будут убивать друг друга. Я надеюсь, что здравый смысл на Украине возьмет ситуацию под контроль, киевская власть одумается.

Напрасно они думают, что за них будет НАТО воевать. Никто ни за кого воевать не будет, их просто бросят как жертву на поле боя», — сказал сенатор «Газете.Ru».

Вместе с тем эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер назвал обострение вооруженного конфликта маловероятным.

Он обратил внимание, что инициатива по обострению ситуации исходит не от полевых командиров, а от командования.

«Цель Вашингтона, который за этим стоит, заключается не в вооруженном конфликте, а в провокации по отношению к России и желании посмотреть, какой будет реакция Москвы. От того, насколько жесткой она будет, зависят дальнейшие действия Вашингтона. Если она будет невнятной или излишне мягкой, они будут рассматривать военный путь решения вопроса. Если реакция будет жесткой, они устроят против России очередной хайп и будут требовать санкций», — сказал эксперт «Газете.Ru».

Как пояснил Владимир Брутер, Вашингтону выгодно представить Россию в качестве источника всех опасностей, так как это позволит сплотить элиту внутри страны, «построить европейцев» и добиться решения по отмене «Северного потока — 2». «Я думаю, на данный момент вооруженный конфликт им невыгоден, но это опять же зависит от того, какой будет российская реакция», — уточнил специалист.

На вопрос, готова ли Украина к такому развитию событий, эксперт ответил, что ее никто об этом не спросит.

В свою очередь, зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в комментарии «Газете.Ru» выразил надежду, что конфликта удастся избежать и что «все же разум восторжествует, в первую очередь, у Киева». Он также обратил внимание, что выгоду от этой ситуации могут получить только Соединенные Штаты. При этом депутат отметил, что при ухудшении ситуации в Донбассе обострятся отношения Европы с Россией и под угрозой окажутся не только они, но и мир в целом.

Передвижения России

На фоне обострения ситуации в Донбассе появляются и сообщения о «военной активности России вокруг Украины», которую на ближайшем заседании собираются обсудить министры иностранных дел 27 стран Евросоюза, о чем заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам телефонного разговора с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Как подчеркнул Владимир Джабаров, единственная цель обострения ситуации в Донбассе — это осудить Россию.

По его словам, Москва готова отразить любую атаку, но «никогда первой ничего не начнет».

«Россия, если что, может защитить свою территорию, а также тех граждан России, которые проживают на территории Донецкой и Луганской народных республик. Я не говорю, что это будет военная помощь, но надо быть готовым к любому развитию событий», — сказал он.

В свою очередь, Олег Бондаренко отметил, что данная ситуация, безусловно, отразится на России. Он предположил, что на Москву «повесят» новые санкции, и попытки изоляции России будут только нарастать.