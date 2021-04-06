«Хамская риторика»: Украина отказалась от диалога по Донбассу в Минске

Украинская делегация в трехсторонней контактной группе (ТКГ) решила отказаться от Минска, который долгое время оставался площадкой для переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе. По словам украинского вице-премьера Алексея Резникова, представители Киева категорически отказываются от возобновления очных консультаций в Минске, если вдруг карантин будет завершен и поступит соответствующее предложение.

«Мы объяснили, что украинская делегация не будет направлять своих членов в Минск для встреч в реальной жизни. Все равно придется искать для встреч другую страну и другой город», — отметил Резников.

Данное решение украинской делегации в ТКГ, как объявил вице-премьер Украины, связано с тем, что у Киева больше нет доверия к Белоруссии, потому что эта страна якобы находится под влиянием России.

Подобную риторику в отношении Минска на Украине используют с начала апреля. По мнению главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука, Белоруссия стала «холуем России». Он также указывал, что на Западе уже якобы начали понимать, что с российской стороной договариваться нельзя.

Потеря нейтральности

Касательно отказа делегации Украины от переговоров в Минске Кравчук пояснил телеканалу «Звезда», что лидер Белоруссии Александр Лукашенко и представители правительства страны в последнее время придерживаются достаточно враждебной риторики в отношении Украины, поэтому Киев больше не может считать Минск нейтральной площадкой для переговоров.

«Даже если бы была хорошая риторика, убежден, что вопросы мира должны решаться в стране нейтральной, сегодня Беларусь не является нейтральной страной, сложная по внутреннему политическому положению, очень сложная», — подчеркнул глава украинской делегации.

В Кремле на решение Киева отреагировали достаточно сдержанно. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пока неизвестно, насколько намерения украинской стороны официальны.

«Я не знаю, насколько официально объявлялось о позиции Украины. Является ли это полным отказом. Группа является трехсторонней, надо будет выработать еще позицию двух сторон. Пока какой-то позиции на этот счет нет», — отметил представитель Кремля.

Кроме того, Песков указал, что на Украине не впервые звучат призывы к поиску новой площадки для переговоров. По его словам, власти Австрии предлагали проводить встречи в Вене. Россия, к слову, была готова к диалогу в другом месте, говорил Дмитрий Песков.

О возможной замене места для обсуждения урегулирования конфликта в Донбассе украинская сторона начала говорить еще в прошлом году, когда в Белоруссии вспыхнули акции протеста после выборов президента. Тогда в Киеве в качестве альтернативы Минску предлагали Швецию, поскольку продолжение диалога в столице Белоруссии выглядело невозможным из-за демонстраций.

Как заявил «Газете.Ru» директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, сценарий с отказом Киева от минской площадки для диалога по Донбассу вполне реален.

«Власти Украины используют в отношении власти Белоруссии хамскую риторику. Потому что нужно не отставать от Евросоюза и Госдепа. А вообще — никто не знает, когда закончится карантин, возможно, минские соглашения «умрут» раньше»,

— подчеркнул эксперт.

Удар по Лукашенко

Впрочем, какой страной и городом могут заменить Минск, пока неизвестно. Источники РИА «Новости» утверждают, что на данный момент выбор новой локации для переговоров не обсуждается. Однако сам факт возможного ухода от Минска может стать серьезной проблемой для Лукашенко, представлявшего Белоруссию как нейтральную территорию для переговоров и некий мост между Востоком и Западом.

С точки зрения доцента факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрея Суздальцева, отказ Украины от участия в переговорах в Минске отчасти лишает эту площадку актуальности.

«Относительная мифологичность все же сохранится из-за минских соглашений, но Лукашенко определенно будет неприятно от такого хода Киева, поскольку президент Белоруссии хватается за любую возможность для собственной поддержки», — сказал эксперт «Газете.Ru».

При этом участие белорусских властей в самих переговорах, мягко говоря, минимально, продолжил Суздальцев, на том же саммите 2015 года по Украине, где стороны согласовали комплекс мер по выполнению минских соглашений, президент Белоруссии сам признавал, что только кофе разливал.

«Лукашенко преподносил переговоры в Минске как многовекторность Белоруссии, что во многом лишь мифология. За все эти годы они не представили ни одного предложения или проекта для разрешения конфликта.

Более того, Белоруссия, направляя гуманитарную помощь на Украину, ничего не отправляла беженцам из Донбасса или жителям региона», — отметил эксперт.

Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин, Белоруссия стала, скорее, подвесным мостиком в украинском вопросе, выбран он был относительно случайно, так как другой мостик — казахский — в тот момент был занят Сирией.

«Серьезным мостом Минску стать не удалось, поэтому ничего страшного не произойдет от его замены. Но отказ Украины от минской площадки для диалога по Донбассу принесет Лукашенко ряд политических потерь, поскольку он на этом активно играл и сделать этого больше не сможет», — добавил эксперт.

Вряд ли решение украинцев отказаться от площадки в Минске приведет к тому, что президент Белоруссии начнет менять свою риторику, в частности перестанет ассоциировать Белоруссию с неким мостом между Востоком и Западом, уверен Жарихин, так как он спокойно делает и другие безосновательные заявления.

«Лукашенко пришлось определиться на чьей он стороне, поскольку настали несколько другие времена. Собственно, на это он получил ответ Украины — украинская делегация решила больше к нему не ездить», — резюмировал эксперт.