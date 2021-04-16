«Турецкая агрессия»: ждет ли Кипр новая война

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара больше не собирается вести переговоры о федеративной модели для решения кипрской проблемы. По его словам, это пустая трата времени, так как даже через двадцать-тридцать лет диалога по этой теме результатов не будет.

Соответствующее заявление глава МИД Турции сделал перед своим визитам на Северный Кипр, посещение республики, которую признала только Анкара, как раз приурочено к предстоящим переговорам сторон разделенного острова в Женеве, которые назначены на конец апреля.

Собственно, руководство самопровозглашенной республики в лице представителей турков-киприотов уже не раз высказывало свое согласие с подходом Турции к проблеме острова. Так, за день до приезда Чавушоглу президент Северного Кипра Эрсин Татар назвал неприемлемым создание на острове федерации, так как это не сможет дать суверенного равенства государственным образованиям Кипра.

«Достичь на Кипре постоянного, всеобъемлющего и устойчивого соглашения [об урегулировании проблемы острова] можно только в форме сотрудничества двух живущих бок о бок государств, которое основывается на принципе их суверенного равенства», — пояснил глава непризнанной республики.

По его мнению, урегулирования кипрского вопроса путем федеративного устройства обсуждается последние 50 лет, но такой подход не смог стать базой для решения проблемы, поэтому турки-киприоты представят свой проект выхода из сложившейся ситуации. Презентация как раз должна состояться в рамках неформального саммита в Женеве, где главной темой станет решение проблемы разделенного острова.

При этом мнение второй стороны — Республики Кипр — диаметрально отличается от подхода Турции и турков-киприотов. В Никосии уверены, что проблему можно решить только путем формирования на острове двузональной и двухобщинной федерации, в соответствии с резолюциями СБ ООН.

Военное решение?

Ситуация на Кипре остается нерешенной фактически с 60-х годов прошлого века, когда на острове начались столкновения между греко-киприотами и турко-киприотами — крупнейшими общинами острова. В 1974 году войска Турции вторглись на остров на фоне госпереворота сторонников присоединения Кипра к Греции, в результате боевых действий под контролем Анкары оказалось почти 40% острова, где спустя 9 лет появилась самопровозглашенная Турецкая республика Северный Кипр. Остальная территория острова осталась под контролем Республики Кипр, преимущественно населенной греко-киприотами.

В итоге остров оказался разделен по национальному признаку — на турко-киприотов в Северном Кипре и греко-киприотов в Республике Кипр — решение кризиса стороны при поддержке стран-гарантов в лице Великобритании, Греции и Турции пытаются найти не один десяток лет, но пока урегулировать вопрос не удается.

При этом в последнее время риторика турков-киприотов носит достаточно резкий характер, с 2017 года стороны прекратили вести межобщинный диалог — его восстановление одна из основных целей саммита в Женеве.

На фоне общей ситуации и жесткого неприятия Турцией позиции Республики Кипр возникает вопрос, может ли конфликт иметь какое-либо военное решение.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты на этот счет придерживаются разных точек зрения. Так, сотрудник Института востоковедения РАН Амур Гаджиев уверен, что подобных действий непосредственно со стороны Анкары исключать нельзя.

«Военный сценарий решения вопроса кипрской проблемы не исключен, поскольку Турция достаточно ясно продемонстрировала свое стремление еще в 1974 году, когда ввела свои войска на территорию Кипра, которые прибывают там по сегодняшний день», — пояснил эксперт.

В свою очередь старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Виктор Надеин-Раевский с этим не соглашен: по его мнению, военное решение в текущих условиях создаст большие проблемы для самой Турции.

«В данном случае это станет агрессией против суверенного государства (Республики Кипр), еще и члена Евросоюза. Это поставило бы крест на попытках Анкары вступить в ЕС, а также проведении любых переговоров по этому вопросу. В настоящее время Турции удалось добиться от Брюсселя хоть какого-то диалога по интеграции, так что пока военный вариант по Кипру практически невозможен», — отметил эксперт.

Анкара уже смогла откусить от Кипра достаточно мощный кусок, продолжил эксперт, они получили почти 40% территории острова, хотя население турков-киприотов на нем составляло всего 18%.

Поиск выхода

За последние 50 лет международное сообщество предприняло несколько попыток для урегулирования этого кризиса, но существенных подвижек в этом достичь не удалось.

При этом предложение Республики Кипр по расширению участников переговорного процесса, а именно подключению Евросоюза к обсуждению проблемы со странами-гарантами — воспринимается в штыки Турцией и Северным Кипром. Отказ от этого инициативы они объясняют предвзятостью ЕС по отношению к Кипру, что помешает Брюсселю действовать беспристрастно.

К слову, к самому использованию стран-гарантов стороны также относятся по-разному. Так, греко-киприоты по большей части не считают это необходимым, называя данный подход устаревшим, когда турко-киприоты, напротив, требуют его сохранения для продолжения диалога.

С точки зрения Амура Гаджиева, обстановка на острове действительно поменялась за последние 50 лет, поэтому сторонам необходимо искать иные пути для решения всех спорных вопросов.

«На тех позициях, которые озвучиваются ими на сегодняшний день, найти консенсус будет невозможно.

Тут нужен компромисс с обеих сторон и как его достичь — вопрос открытый. Скорее всего, к поиску выхода стоит подключить непосредственно Совет Безопасности ООН, который мог бы принять какое-либо решение по дальнейшему переговорному процессу», — добавил эксперт.

Процесс урегулирования буксует из-за целого ряда причин, продолжил Гаджиев, в том числе наличия турецких войск на территории Северного Кипра, социально-экономических проблем, вызванных переселением представителей обеих общин, и рядом региональных вопросов.

«Восточное Средиземноморье, в целом, один из наиболее проблемных регионов мира, поскольку в нем пересекают интересы различных великих держав, в том числе США, России и Евросоюза. С учетом всех факторов решить проблему Кипра в одночасье просто невозможно, однако сами переговоры сторон необходимы», — отметил эксперт.

В то же время Виктор Надеин-Раевский согласен с тем, что пока ситуация вокруг кипрской проблемы выглядит неразрешимой, поскольку турко-киприоты требуют полной независимости, а греко-киприоты не хотят самостоятельно кормить весь остров.

«Греки-киприоты в принципе неплохо живут и так, поэтому большой вопрос, нужно ли им решение этой проблемы. Конечно, они готовы к воссоединению, но на равноправной основе, дабы не дать слишком много власти турецкому населению. Северный Кипр же от объединения сможет получить важные стимулы для своего роста. Более того, турецкая община не способна самостоятельно восстановить свою часть острова, построить новые дороги и возродить загубленные виноградные рощи», — резюмировал эксперт.