Великая, но не сверх: Байден заявил о державном статусе России

Американский лидер Джо Байден выступил 15 апреля с речью по поводу отношений с Россией и новых санкций в ее отношении. В ходе своего обращения он заявил, что США и Россия — великие державы.

«И русские, и американцы — гордые и патриотичные народы. И я считаю, что русский народ, как и американский народ, заинтересован в мирном и безопасном будущем для нашего мира», — сказал президент США.

Он также заявил, что президент РФ Владимир Путин и Россия несут большую ответственность за глобальную стабильность, равно как сам Байден и США. По словам политика, он мог бы ввести более жесткие антироссийские санкции, но не стал этого делать. Байден также выразил надежду на деэскалацию отношений.

Кроме того, президент США предложил начать диалог. «Америка и Россия могут запустить диалог по стратегической стабильности для сотрудничества в сфере контроля над вооружениями и безопасности. Мы можем решать важнейшие глобальные вызовы, которые требуют от России и США работать вместе», — отметил он.

По словам Байдена, сюда относятся иранская и северокорейская ядерные угрозы, пандемия COVID-19 и изменение климата.

Россию уже не раз называли великой державой американские и европейские политики и военные. К примеру, 13 декабря прошлого года глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли заявил, что «великодержавный» статус за Россией закрепляется благодаря высокому профессионализму русского солдата.

«Россия — великая держава. Это не вызывает сомнений с учетом их возможностей. Русские военные очень хороши, особенно поскольку могут решать боевые задачи нетрадиционными способами», — сказал американский генерал. Он также подчеркнул, что ВС РФ — угроза для Америки, которую нельзя недооценивать.

Большую роль в признании России «сверхдержавой» и «великой державой» сыграл 2014 год, когда в состав страны вошел Крым. В стране и за ее пределами отношение к титулу менялось по-разному. Бывший тогда президентом США Барак Обама поначалу отказывал РФ в этом статусе, заявляя о «слабости», из-за которой Москва «агрессивно» повела себя по отношению к Украине. При этом власти РФ все обвинения в агрессии отвергают.

В 2016 году Барак Обама (при котором Джо Байден был вице-президентом) все же назвал Россию военной супердержавой.

«Россия — важная страна, это военная супердержава. У нее есть влияние в регионе и в мире», — сказал Обама на пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Спустя четыре года в своей очередной книге Обама вновь отказал России в статусе сверхдержавы — во всяком случае, в годы своего президентства. «России при ядерном арсенале, уступавшем только нашему, не хватало широкой сети альянсов и баз, которые позволяют Соединенным Штатам проецировать свою военную мощь во всем мире», — говорится в книге Обамы.

США, Евросоюз и НАТО никак не смогли повлиять на вхождение Крыма в состав России. Из-за этого, а также — из-за последовавшей войны санкций, ощущение великой державы появилось и у многих россиян. По данным Московского центра Карнеги, в 2011 году о России как о «великой державе» думали 47% наших сограждан, а после «русской весны» — более 70%.

При этом президент РФ Владимир Путин сам не склонен считать Россию сверхдержавой. Он пояснял, что это не то же самое, что и великая держава — сверхдержав всего было две, США и СССР в годы Холодной войны; великая держава не обязательно может влиять на ход событий в любой точке земного шара, но может стремиться к статусу сверхдержавы. В том же 2016 году, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, глава государства назвал США единственной в настоящее время супердержавой в мире.

«Америка — великая держава. Сегодня, наверное, единственная супердержава. Мы это принимаем», — говорил российский президент.

В 2019 году, в ходе «Прямой линии», отвечая на вопрос о том, является ли Россия сверхдержавой, Путин заявил, что страна не стремится к этому статусу. «Мы не хотим вернуться к тому состоянию, в котором находился Советский Союз, когда он навязывал своим соседям, в том числе странам Восточной Европы, образ жизни, политическую систему и так далее», — сказал он. Президент добавил, что такие методы ведения политических взаимоотношений являются непродуктивными, затратными и бесперспективными.

В июне 2020 года Путин заявил, что Россия может по праву претендовать на статус великой державы благодаря выдающимся соотечественникам. Об этом президент сказал в ходе вручения госпремий в Кремле.

Называл Россию великой державой и президент Франции Эммануэль Макрон. В середине августа 2019 года французский лидер принял в своей резиденции в форте Брегансон российского коллегу Владимира Путина.

«Все те, кто говорят, что это [сближение] не даст ничего, не берут в расчет тот факт, что, если мы позволим всему идти в том же направлении, мы подтолкнем такую великую державу, как Россия, либо к изоляции, либо к привилегированному диалогу с Китаем, либо к новой геополитике, которая будет не в наших интересах», — сказал глава Пятой Республики.

Макрон также заявил, что «Россия — очень глубоко европейская страна». По его словам, налицо прогресс по многим политическим или экономическим вопросам, ибо мы прилагаем усилия для развития франко-российских отношений.

Среди прочих великих держав эксперты и политики регулярно называют Великобританию, Китай, Францию, Германию (или Евросоюз в целом), в разные периоды мировой истории великими державами были также Австрия и Италия. Этот статус зависит от военной, политической и экономической, а также — культурной мощи страны.