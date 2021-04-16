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В мире

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«Принцип взаимности»: послу США изложили ответные меры РФ

Песков заявил, что Москва ответит на санкции США по принципу взаимности

Россия подготовила ответные меры на введенные накануне Соединенными Штатами санкции, которые были изложены американскому послу в Москве Джону Салливану, сообщили в Кремле. Отмечается, что ответ российской стороны исходит из принципа взаимности.

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Помощник российского лидера Юрий Ушаков изложил американскому послу в Москве Джону Салливану ответные меры со стороны РФ на новые санкции Соединенных Штатов, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что окончательное решение об ответных мерах на новые антироссийские ограничения со стороны Вашингтона примет президент России Владимир Путин. «Принцип взаимности в таких вопросах никто не отменял. Еще раз скажу, что все будет зависеть от решения, которое примет глава государства», — сказал Песков.

Президент США Джозеф Байден накануне ввел новые санкции против России.

В соответствии с ними американским банкам запретили приобретать облигации, которые выпустили Центробанк России, Минфин и Фонд национального благосостояния (ФНБ) после 14 июня 2021 года.

Помимо того, новые санкции предполагают высылку десяти сотрудников посольства РФ, рестрикции против шести российских компаний, согласно американской версии, работающих в сфере высоких технологий и поддерживаемых российскими спецслужбами. В санкционный список Вашингтона 15 апреля также внесли 32 физических и юридических лица, якобы причастных к попыткам оказать влияние на результаты президентских выборов 2020 года.

Новый пакет мер против России также предполагает введение ограничений в отношении пяти человек и трех организаций, как полагают США, причастных к «оккупации Крыма» и нарушениям прав человека на полуострове. В России при этом неоднократно отмечали, что жители Крыма определили свою судьбу демократическим путем в полном соответствии с нормами международного права.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вашингтон, вводя очередные санкции против России, пытается разрушить отношения с Москвой.

Джон Салливан был вызван в российский МИД и 15 апреля сразу после объявления о санкциях США. «Я вряд ли бы сказала это ранее, но сейчас я могу это сказать: встреча для него приятной не будет», — говорила Захарова. Позже стало известно, что дипломат покинул ведомство и не дал комментариев прессе.

Песков заверил, что новые американские санкции не окажут влияния на стабильность макроэкономической ситуации в России за счет успешных действий Центробанка. Как заявили в Банке России, он готов при необходимости задействовать имеющиеся инструменты, чтобы сохранить финансовую стабильность.

В тот же день Байден в своем письме Конгрессу указал на некоторые действия российской стороны, которые, по его мнению, представляют собой «необычную и экстраординарную» угрозу нацбезопасности государства.

«Я, Джозеф Байден-младший, президент США, считаю, что указанная вредоносная внешняя деятельность правительства России <...> представляет собой необычную и экстраординарную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов», — отмечалось в письме, опубликованном на сайте Белого дома.

Среди таких угроз Байден обозначил якобы имевшие место попытки подрыва проведения свободных и справедливых демократических американских выборов, злонамеренную кибердеятельность, направленную против США и их союзников, а также поощрение и использование транснациональной коррупции в целях влияния на иностранные правительства.

К тому же американский лидер утверждает, что Москва пыталась подрывать безопасность в важных для американской нацбезопасности странах и регионах, вести экстерриториальную деятельность против диссидентов или журналистов, а также нарушать принципы международного права, в том числе уважение территориальной целостности государств.

Из-за таких «угроз» со стороны России Байден принял решение о введении режима чрезвычайной ситуации для их устранения.

В связи с введением американской стороной санкций против России возник вопрос о вероятности аналогичного шага со стороны Европы. Но, как заявил источник в Совете ЕС, слова которого приводит ТАСС, главы МИД ЕС на видеоконференции 19 апреля не будут утверждать санкции против России. По его словам, Евросоюз не готовит никаких новых ограничений.