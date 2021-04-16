«Принцип взаимности»: послу США изложили ответные меры РФ

Помощник российского лидера Юрий Ушаков изложил американскому послу в Москве Джону Салливану ответные меры со стороны РФ на новые санкции Соединенных Штатов, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что окончательное решение об ответных мерах на новые антироссийские ограничения со стороны Вашингтона примет президент России Владимир Путин. «Принцип взаимности в таких вопросах никто не отменял. Еще раз скажу, что все будет зависеть от решения, которое примет глава государства», — сказал Песков.

Президент США Джозеф Байден накануне ввел новые санкции против России.

В соответствии с ними американским банкам запретили приобретать облигации, которые выпустили Центробанк России, Минфин и Фонд национального благосостояния (ФНБ) после 14 июня 2021 года.

Помимо того, новые санкции предполагают высылку десяти сотрудников посольства РФ, рестрикции против шести российских компаний, согласно американской версии, работающих в сфере высоких технологий и поддерживаемых российскими спецслужбами. В санкционный список Вашингтона 15 апреля также внесли 32 физических и юридических лица, якобы причастных к попыткам оказать влияние на результаты президентских выборов 2020 года.

Новый пакет мер против России также предполагает введение ограничений в отношении пяти человек и трех организаций, как полагают США, причастных к «оккупации Крыма» и нарушениям прав человека на полуострове. В России при этом неоднократно отмечали, что жители Крыма определили свою судьбу демократическим путем в полном соответствии с нормами международного права.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вашингтон, вводя очередные санкции против России, пытается разрушить отношения с Москвой.

Джон Салливан был вызван в российский МИД и 15 апреля сразу после объявления о санкциях США. «Я вряд ли бы сказала это ранее, но сейчас я могу это сказать: встреча для него приятной не будет», — говорила Захарова. Позже стало известно, что дипломат покинул ведомство и не дал комментариев прессе.

Песков заверил, что новые американские санкции не окажут влияния на стабильность макроэкономической ситуации в России за счет успешных действий Центробанка. Как заявили в Банке России, он готов при необходимости задействовать имеющиеся инструменты, чтобы сохранить финансовую стабильность.

В тот же день Байден в своем письме Конгрессу указал на некоторые действия российской стороны, которые, по его мнению, представляют собой «необычную и экстраординарную» угрозу нацбезопасности государства.

«Я, Джозеф Байден-младший, президент США, считаю, что указанная вредоносная внешняя деятельность правительства России <...> представляет собой необычную и экстраординарную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов», — отмечалось в письме, опубликованном на сайте Белого дома.

Среди таких угроз Байден обозначил якобы имевшие место попытки подрыва проведения свободных и справедливых демократических американских выборов, злонамеренную кибердеятельность, направленную против США и их союзников, а также поощрение и использование транснациональной коррупции в целях влияния на иностранные правительства.

К тому же американский лидер утверждает, что Москва пыталась подрывать безопасность в важных для американской нацбезопасности странах и регионах, вести экстерриториальную деятельность против диссидентов или журналистов, а также нарушать принципы международного права, в том числе уважение территориальной целостности государств.

Из-за таких «угроз» со стороны России Байден принял решение о введении режима чрезвычайной ситуации для их устранения.

В связи с введением американской стороной санкций против России возник вопрос о вероятности аналогичного шага со стороны Европы. Но, как заявил источник в Совете ЕС, слова которого приводит ТАСС, главы МИД ЕС на видеоконференции 19 апреля не будут утверждать санкции против России. По его словам, Евросоюз не готовит никаких новых ограничений.