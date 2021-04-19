Макрон не стал обсуждать с Зеленским членство Украины в НАТО

Французский президент Эммануэль Макрон деликатно ушел с обсуждения вопроса о вступлении Украины в Евросоюз и НАТО при разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским, пишет газета L'Opinion.

Издание отмечает, что во время недавних переговоров в Париже Макрон пытался снизить уровень напряженности между Москвой и Киевом при помощи дипломатии, но при этом старался не потерять лицо.

В администрации главы Франции уточнили, что такой «деликатный вопрос» стоит обсуждать коллективно на саммите Североатлантического альянса в июне,.

В пятницу, 16 апреля, Зеленский заявил, что обсудил с французским коллегой вопрос членства своей страны в международных союзах. В тот день он прибыл в Париж для переговоров с Макроном. Кроме того, глава Украины пообщался по видеосвязи с канцлером Германии Ангелой Меркель.

«С госпожой Меркель мы не обсуждали вопрос членства Украины в НАТО, потому что наша конференция была в формате обсуждения именно вопроса безопасности на востоке Украины, вопросов Донбасса, выполнения договоренностей, которые у нас были в декабре 2019 года на нормандской встрече. А с господином Макроном мы обсуждали этот вопрос», — сказал он.

При этом в начале апреля об отсутствии перспектив большего сближения Украины и Североатлантического альянса говорил и представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер.

По итогам переговоров с Макроном Зеленский отметил, что Киев чувствует поддержку Франции в решении давнего вопроса вступления Украины в НАТО. Но, как подчеркнул украинский президент, он «хотел бы услышать конкретику, когда это может быть». В то же время он признал, что «все зависит не только от Франции». «Хотя я считаю, что Франция играет большую роль в решении этого вопроса», — добавил Зеленский.

Что касается членства Украины в ЕС, Киев уже создал декларацию, которую могут подписать страны-участники союза, если они «поддерживают стремление Украины быть членом ЕС». «Скажу вам откровенно, несколько стран уже подписали эту декларацию, некоторые с ней знакомятся», — рассказал Зеленский в разговоре с журналистами.

Глава Украины уверен, что вступление его страны в НАТО поможет сохранить мир и не допустить эскалации конфликтов.

«Только вступление Украины в НАТО может гарантировать безопасность и мир в долгосрочной перспективе. Это конфликт, который решит, будет ли сохранен истинный демократический порядок, будет ли работать принцип неприкосновенности границ и будет ли свобода стран при выборе своей судьбы», — сказал он в интервью газете Telegraph.

Ранее Зеленский подчеркивал, что Украина, по его мнению, «заслужила» выйти из «зала ожидания» ЕС и НАТО. Украина на данный момент имеет статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Но неразрешенный территориальный конфликт мешает этой стране стать полноправным членом альянса.

Если Зеленский считает, что членство в НАТО поможет разрешить спор в Донбассе, то в Кремле уверены, что такой шаг Киева только усугубит ситуацию.

«Мы глубоко сомневаемся в том, что это поможет как-то Украине справиться со своей внутренней проблемой. С нашей точки зрения, это еще более усугубит ситуацию, потому что, говоря о вступлении в НАТО, никоим образом нельзя абстрагироваться от мнения людей», — сказал ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он предположил, что «такое членство в НАТО» для жителей самопровозглашенных республик Донбасса «является глубоко неприемлемым».