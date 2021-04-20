Саакашвили за бортом: как Грузия выходит из политического кризиса

Власти Грузии и представители оппозиционных сил договорились о преодолении внутриполитического кризиса, согласившись на условия, предложенные главой Евросовета Шарлем Мишелем. Договор с правящей партией «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» подписали оппозиционные «Стратегия Агмашенебели», «Лело для Грузии», «Гирчи», «Граждане» и Республиканская партия, а также депутаты Давид Бакрадзе и Зураб Джапаридзе.

Суть предложения Мишеля заключается в том, что оппоненты властей возвращаются в парламент, от работы в котором они отказались полгода назад, не признав результат парламентских выборов и обвинив «Грузинскую мечту» в фальсификации итогов голосования.

Взамен власти объявят амнистию всех лиц, проходящих по делу о беспорядках на митинге в июне 2019 года.

Это решение, в частности, приведет к освобождению лидера крупнейшей оппозиционной партии «Единое национальное движение», которая пока не стала подписывать соглашение с «Грузинской мечтой». Кроме того, в соглашении упоминается освобождение сторонника оппозиции Георгия Руруа, задержанного еще три года назад за незаконное ношение оружия.

Отдельная часть договоренностей касается возможных досрочных выборов в парламент, чего не раз требовали оппозиционные политики.

Согласно документу, если «Грузинская мечта» не сможет набрать более 43% голосов на осенних местных выборах, в 2022 году в Грузии пройдут внеочередные выборы в парламент. При этом также в договоренностях указаны масштабные реформы в избирательной и политической сферах.

Ушли от кризиса

Теперь можно считать, что кризис, по крайней мере на какой-то период времени, завершен, а партии, скорее всего, вернутся к работе в парламенте, считает профессор Грузинского института общественных дел Торнике Шарашенидзе.

«Представители «Единого национального движения», партии Саакашвили, также сделают это после того, как на свободу выйдет их председатель Ника Мелия. Его освобождение случится скорее раньше, чем позже. Соответствующий механизм уже разработан, Евросоюз заплатит за Мелию залог — схема, конечно, странная и даже дурацкая.

Впрочем, впереди Грузию все равно ожидают трудности, несмотря на это соглашение. Из-за COVID-19 в стране экономический кризис, что повлияет на политическую ситуацию», — говорит эксперт «Газете.Ru».

Достижение соглашения при посредничестве Евросоюза Шарашенидзе объясняет тем, что Грузия зависит от Брюсселя экономически и политически, поэтому слово ЕС имеет важное значение для Тбилиси.

Соглашение сторон говорит о постепенном завершении острой фазы политического кризиса в Грузии, соглашается старший научный сотрудник Центра евроазиатских исследований МГИМО Вадим Муханов.

«Понятно, что соглашение между властью и оппозицией в данный момент имеет высокий процент хрупкости. Однако сами договоренности были моментом прогнозируемым, так как затянувшийся кризис не устраивал внешних игроков. Учитывая, что практически все крупные политические силы Грузии заинтересованы в хороших отношениях и контактах с Западом, для соглашения им нужен был лишь хороший повод — им как раз и стало посредничество сначала США, а потом и ЕС», — отмечает он в беседе с «Газетой.Ru».

Проблемные аспекты

Соглашение грузинских властей с оппозицией приветствовали в США и Евросоюзе. В частности, руководитель пресс-службы Госдепа Нед Прайс заявил, что этот знак доброй воли представляет собой важный прогресс для демократии в Грузии.

«Выполнение [соглашения] будет так же важно. Мы остаемся привержены тому, чтобы помочь Грузии сделать так, чтобы это соглашение достигло своих целей», — написал представитель ведомства в Twitter.

В самой Грузии реакция на договоренности была неоднородной. Премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили назвал соглашение властей и оппозиции важнейшим шагом на пути укрепления демократии страны.

«Это победа Грузии. Я благодарю председателя Мишеля, посла США госпожу [Келли] Дегнан, посла Евросоюза господина [Карла] Харцеля, господина [Кристиана] Даниэльсона (представитель главы Евросовета — прим. ред.), всех тех, кто трудился ради сегодняшнего соглашения», — написал премьер в Facebook, также поблагодарив народ Грузии, который терпеливо ждал завершения переговорного процесса.

Однако партии «Единое национальное движение», «Европейская Грузия» и Лейбористская партия Грузии объявили бойкот этому соглашению, отказавшись от возобновления работы своих депутатов в парламенте республики.

Собраться законодательному органу это не помешает, так как с учетом других политических сил в парламенте набралось 114 из 150 депутатов, чего достаточно для принятия решений и изменения избирательного законодательства.

«Политсовет решил, что «Национальное движение» воздержится от подписания соглашения до тех пор, пока Ника Мелия в тюрьме. В то же самое время с согласия политсовета партии я в индивидуальном порядке подпишу этот документ», — пояснила решение «Единого национального движения» представитель партии Саломе Самадашвили.

В свою очередь, региональный секретарь «Европейской Грузии» Лаша Дамелия заявил, что партия не собирается отказываться от своих главных требований — освобождения политзаключенных и проведения новых выборов в парламент.

«Мы принципиально не согласны с назначением парламентских выборов исходя из результатов выборов в органы местного самоуправления. Поскольку эти выборы фундаментально отличаются друг от друга, между ними качественная разница», — добавил Дамелия, также подчеркнув, что партия готовит акцию протеста на 15 мая.

Лидер Лейбористской партии Шалва Нателашвитили отметил, что его коллеги «завершили политику», подписав соглашение с «Грузинской мечтой». Он также выразил свою «сердечную боль» от подобного решения со стороны других оппозиционных партий.

Фактор Саакашвили

Немалую роль в сопротивлении соглашению непосредственно со стороны «Единого национального движения» сыграл экс-президент Грузии и бывший глава партии Михаил Саакашвили. Он прямо призвал партию не подписывать договор с «Грузинской мечтой» до освобождения Ники Мелия и Георгия Руруа.

«Вместе с выборами в органы местного самоуправления осенью практически назначен референдум об отстранении от власти «Грузинской мечты» <…> Мы должны в нем победить параллельно с выборами в органы местного самоуправления. Для этого мы должны использовать все инструменты. Мы должны войти в тот парламент, который считаем незаконным», — отметил Саакашвили.

Кроме того, экс-президент вновь объявил о своем желании приехать в Грузию, чтобы лично присутствовать на «референдуме» — речь идет о местных выборах.

Проблема для Саакашвили в том, что против него в стране заведено несколько уголовных дел, он уже заочно приговорен к шести годам тюрьмы.

С точки зрения Вадима Муханова, у экс-президента Грузии больше нет ресурса, кроме как открыто конфликтовать с нынешней правящей партией. Радикализация в данном случае пойдет ему на пользу, потому что если начнется этап конструктивного сотрудничества в парламенте, рейтинг и популярность Саакашвили как главного оппозиционера упадет.

«Возможный приезд Саакашвили позволит ему мобилизовать свой электорат, однако этот электорат имеет весьма четкие ограничители. Тут не стоит преувеличивать фигуру и уровень нынешнего влияния Саакашвили на грузинскую политику. Нельзя сказать, что половина Грузии встанет за бывшего президента — такого просто не произойдет. При этом вернется ли действительно Саакашвили, неизвестно. Скорее всего, его приезд и запуск какой-то новой революции в Грузии на фоне этого события, в том числе с новыми уличными беспорядками, маловероятны», — резюмировал эксперт.

Впрочем, как решение Саакашвили повлияет на дальнейшие шаги «Единого национального движения» в контексте соглашения с властями, неизвестно. Сегодня, 20 апреля, Шарль Мишель вновь прибыл в Грузию, в первую очередь для переговоров с президентом страны Саломе Зурабишвили. Однако, как ожидается, он также проведет ряд бесед с оппозиционными движениями, в том числе представителями «Единого национального движения».