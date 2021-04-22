«Словакия стала вассалом США»: МИД ответит на высылку дипломатов

Решение Братиславы о высылке трех сотрудников дипломатического представительства РФ вызывает глубокое разочарование российской стороны, заявили в МИД РФ.

По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, такие шаги Словакии, решившей «проявить псевдосолидарность» с Прагой, являются недружественными.

«Наш ответ не заставит себя ждать», — передает слова дипломата ТАСС.

Посольство России в Словакии также назвало решение Братиславы «абсолютно безосновательным».

«Решение словацкого правительства трудно расценить иначе как шаг, противоречащий исторически добрым отношениям между народами наших стран. Российская сторона оставляет за собой право на соответствующую реакцию на действия словацких властей, о содержании которой они будут проинформированы в ближайшее время», — указали в диппредставительстве РФ.

Москва ответит на провокацию Братиславы, подтвердил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Братислава добровольно вступает в вассалитет США.

Решение о высылке трех российских дипломатов в знак солидарности с шизофреническими обвинениями Праги — не меньший бред. России придется ответить и на эти провокационные действия Словакии, причем, уверен, быстро и адекватно», — приводит РИА «Новости» слова депутата.

По его словам, понятия «североатлантическая солидарность» и «коллективное помешательство» в последнее время стали синонимами.

Словакия выслала трех российских дипломатов в четверг, 22 апреля, и дала им неделю на то, чтобы покинуть страну, заявил премьер-министр Эдуард Хегер на брифинге.

Он сказал, что Словакия солидарна с Чехией, которая приказала большинству российских сотрудников покинуть страну после того, как обвинила «сотрудников ГРУ» в причастности ко взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.

Чехия одобрила такой шаг. «Большое спасибо! Мы очень ценим этот весомый жест и позицию Словакии», — написал в Twitter чешский премьер Андрей Бабиш.

В этот же день МИД Чехии заявил, что Прага ограничила число сотрудников посольства России количеством сотрудников своей миссии в Российской Федерации. По словам чешского министра иностранных дел Якуба Кулганека, это решение должно быть приведено в исполнение до конца мая.

Согласно подсчетам ведомства, штат российского посольства в Чехии состоит сейчас из 27 дипломатов и 67 сотрудников техперсонала, а чешского в Москве — пяти дипломатов и 19 служащих.

Таким образом, в соответствии с решением Праги посольство должны покинуть 22 российских дипломата.

После оглашения этого решения посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька был вызван в МИД РФ. Он пробыл в здании министерства полчаса, после чего сообщил, что пока он продолжит работу в России. При этом он выразил мнение, что урегулирование проблем в отношениях двух стран будет длительным.

Днем ранее Сенат Чехии назвал взрывы во Врбетице актом государственного терроризма против своей страны, а значит, и всего Евросоюза.

В этой связи сенаторы призвали к денонсации чешско-российского соглашения о дружбе и сотрудничестве и в целом к проведению немедленной инвентаризации двусторонней договорной базы между Чехией и Россией.

Помимо этого, как указывается в резолюции верхней палаты парламента Чехии, которую поддержали 67 из 72 сенаторов, власти должны сократить количество сотрудников российского посольства в Праге до одного человека.

Сенат также рекомендовал кабмину обсудить ситуацию в Совете Безопасности ООН, а также в соответствующих органах НАТО и ЕС и попросить страны-члены этих альянсов о поддержке и помощи.

Новая высылка дипломатов стала очередным витком кризиса в отношениях двух государств. В середине апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов под предлогом их работы на «российские спецслужбы». В ответ Москва объявила персонами нон-грата 20 сотрудников чешского посольства, что в Праге назвали непропорциональным ходом.

Причиной ограничительных мер Чехия назвала взрывы на складах №16 16 октября 2014 года и №12 3 декабря того же года. В результате первого взрыва погибли два человека. Оба склада были арендованы компанией Imex Group. Полиция расследует взрыв как преднамеренное создание угрозы.

Боеприпасы, хранившиеся на других складах, были вывезены из Врбетицы. Полная ликвидация последствий ЧП закончилась только в октябре прошлого года. Ущерб оценивается в несколько сотен миллионов чешских крон.

Чешские спецслужбы считают, что взрывы устроили «сотрудники ГРУ» Анатолий Чепига и Александр Мишкин, которые оформляли разрешение на посещение склада под именами Руслана Боширова и Александра Петрова.

При этом в Чехию они приехали по паспортам на имена Николая Попа и Руслана Табарова, заявил на пресс-конференции премьер Чехии Андрей Бабиш.

«По крайней мере, с 11 октября 2014 года по 16 октября 2014 года они должны были переехать в Чехию, они жили сначала в Праге, а затем в Моравскосилезском и Злинском крае», — сказал Ярослав Ибехей, представитель чешского Национального центра по борьбе с организованной преступностью.

В то время на складе якобы находилось оружие, которое должен был купить оружейный болгарский торговец. Судя по всему, он поставлял оружие Украине. Вероятно, взрыв должен был произойти не в Чехии, а во время транспортировки оружия в другую страну.

Вскоре Братислава сообщила, что Петров и Боширов вели шпионскую деятельность также и в Словакии, передает местный портал The Slovak Spectator.

Сообщается, что словацкая Служба военной разведки несколько лет следила за тогдашним заместителем начальника Генштаба Ото Ч., — интерес спецслужб вызвало то, что он часто менял роскошные автомобили. Офицер имел прямой доступ к самой секретной информации, которую Словакия получила как союзник от НАТО и Евросоюза.

Он был задержан еще в 2014 году по подозрению в саботаже и коррупции, однако спустя несколько месяцев полиция не предъявила военному обвинения и отпустила. Однако Ото Ч. уволился из вооруженных силах вскоре после начала расследования.

Теперь, после того, как Братислава приняла сторону Праги в обвинении «сотрудников ГРУ» в саботаже на складах, Словакия, вероятно, может вернуться к этому расследованию, пишут местные СМИ.

«Если вы спросите меня, были ли мои предшественники и предыдущее правительство проинформированы о том, что иностранные державы осуществляют здесь различную деятельность, ответ очень прост: да, были», — сказал министр обороны Словакии Ярослав Надь.