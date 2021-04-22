Саммит по климату: к чему Путин призвал мир

Президент России Владимир Путин принял участие в международном саммите по вопросам климата, организованном главой Белого дома Джо Байденом. В своем выступлении Путин предложил наладить международное сотрудничество в мониторинге всех видов вредных выбросов.

«Следует учитывать все без исключения факторы, вызывающие глобальное потепление. К примеру, на долю метана приходится 20% антропогенных выбросов. И каждая его тонна создает парниковый эффект в 25-28 раз больший, чем тонна СО2. Если бы, скажем, в предстоящие 30 лет удалось сократить эмиссию метана в два раза, то, по мнению экспертов, глобальная температура к 2050 году снизилась бы на 0,18 градуса», — отметил Путин.

Россия готова предоставить преференции иностранным компаниям, которые собираются инвестировать в чистые технологии на российской территории, добавил глава государства. По словам президента РФ, борьба за сохранения климата призвана объединить усилия всего мирового сообщества.

«Надежной правовой основой для совместной работы государств по контролю и сокращению эмиссии парниковых газов служат универсальные договоренности, достигнутые по линии Организации Объединенных Наций», — указал Путин.

Москва ведет энергичную работу по формированию современного законодательства, обеспечивающего контроль за эмиссией углерода и стимулирующего его сокращение, заверил президент. Он также подчеркнул, что Россия со всей ответственностью подходит к выполнению своих международных обязательств в этой сфере.

«Как результат сейчас 45% нашего энергобаланса составляют низкоэмиссионные источники энергии, включая атомную генерацию. Уровень эмиссии парниковых газов атомными электростанциями на всем их жизненном цикле, как известно, почти нулевой», — обратил внимание Путин.

При этом в ходе своего выступления российский президент сделал особый акцент на заинтересованности международного сообщества в борьбе с изменениями климата, что подтверждает проведение соответствующего саммита. С точки зрения политика, от успеха этих усилий во многом зависит судьба всей планеты.

«Хотел бы еще раз подчеркнуть, что Российская Федерация искренне заинтересована в активизации международного сотрудничества с тем, чтобы продолжить поиск действенных решений проблемы изменения климата. Как, впрочем, и всех других острых глобальных проблем», — резюмировал Путин.

Байденовский саммит

Встречу мировых лидеров для обсуждения проблем климата США приурочили ко Дню Земли, само мероприятие проходит в онлайн-формате, рассчитано на два дня и пять сессий. Путин принял участие в первой части саммита, где мировые лидеры рассказывали о проблемах, связанных с изменениями климата, усилиях по преодолению климатического кризиса и других шагах в этой области.

Помимо президента России, в этой части саммита, в частности, поучаствовали канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден, глава правительства Канады Джастин Трюдо, премьер Индии Наренда Моди, председатель КНР Си Цзиньпин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд.

Выступление Путина началось с небольшой курьезной ситуации: до президента России высказывался Макрон, однако его речь была прервана на полуслове, и трансляция переключилась непосредственно на его российского коллегу.

Впрочем, ошибка была исправлена и после небольшой задержки Путин начал свое выступление.

Сам саммит, как ранее писала «Газета.Ru», с точки зрения экспертов, призван объявить о возвращении США на мировую арену в качестве глобального лидера. По крайней мере специалисты были уверены в том, что именно такой смысл во встречу вкладывает Вашингтон, играя на популярной в последнее время климатической повестке.

Байден, открывая первую часть мероприятия, отчасти подтвердил это предположение, сделав яркое заявление об амбициозных планах США в сфере борьбы с изменениями климата. Так, по его словам, Вашингтон рассчитывает к 2030 году вдвое сократить выбросы парниковых газов в атмосферу по сравнению с зафиксированным в 2005 году показателем — а к 2050-му США собираются выйти на нулевой уровень выбросов.

«Ни одна страна не может урегулировать этот [климатический] кризис в одиночку. <...> Все мы, особенно те, кто представляет крупнейшие экономики мира, должны активизировать [усилия] <…> Давайте участвовать в этой гонке, добиваться более <...> устойчивого будущего, <...> преодолевать этот экзистенциальный кризис нашего времени», — указал Байден.

Кроме того, глава Белого дома отметил, что США планируют к 2024 году удвоить объемы финансовой помощи развивающимся странам в рамках принимаемых мер по борьбе с изменением климата.

А также призвал частный сектор делать больше для борьбы с изменением климата при направляющей роли властей.

«Я консультируюсь с экспертами и вижу потенциал для более процветающего и справедливого будущего. Наука безошибочна. Наука бесспорна, и цена бездействия постоянно растет», — подчеркнул Байден.

Климатическая битва

Остальные участники мероприятия в обещаниях не уступали президенту США.

К примеру, Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд сообщил о намерении провести собственный саммит в этом году «Зеленый Ближний Восток», направленный на озеленение региона.

«Мы примем саммит по инициативе «Зеленый Ближний Восток» в этом году <…> проект позволит сократить более чем на 10% мировые выбросы [в атмосферу]», — отметил король Саудовской Аравии.

Климатические изменения представляют угрозу для жизни на Земле, уверен Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд, поэтому Эр-Рияд уделяет пристальное внимание поиску решений этой проблемы.

«Наша цель заключается в том, чтобы к 2030 году возобновляемые источники энергии обеспечивали 50% потребностей страны», — добавил король, также подчеркнув, что Саудовская Аравия реализует целый ряд программ по борьбе с изменениями климата.

Си Цзиньпин призвал все развитые государства прилагать больше усилий при решении климатических проблем. С точки зрения председателя КНР, необходимо принять конкурентные меры по поддержке развивающихся стран, чтобы ускорить их переход к низкоуглеродному развитию.

«Китай будет стремиться достигнуть пика по выбросам углекислого газа к 2030 году и углеродной нейтральности к 2060 году.

КНР сохраняет приверженность переходу от пика выбросов углекислого газа в значительно меньший период времени, чем это потребуется многим развитым странам. Мы будем строго контролировать проекты по выработке электроэнергии на основе сжигания угля и жестко контролировать рост потребления угля <…> начнем постепенно сокращать его в ходе 15-го пятилетнего плана (2026-2030 годы)», — указал Си Цзиньпин.

Китай будет преследовать цель по достижению гармонии между экономическим развитием и природой, резюмировал председатель КНР, для этих целей китайские власти поддерживают экологические инициативы и технологии со стороны частного сектора.

Ангела Меркель в своей речи отметила, что Германия за прошлый год произвела 46% энергии из возобновляемых источников, а к 2038 году намерена полностью убрать уголь из электрификации. Кроме того, по словам канцлера, ФРГ удалось сократить объемы вредных выбросов на 40% по сравнению с 1990-м годом, работа в этом направлении будет продолжена.

Эммануэль Макрон призвал международное сообщество ускорить выполнение своих обязательств по борьбе с климатическими изменениями. По мнению президента Франции, двигаться вперед необходимо быстро.

«Наша задача реализовать все это транспарентно <…> Мы должны сделать все возможное и использовать имеющиеся в нашем распоряжении инновации», — заявил Макрон, добавив, что на повестке дня выполнение «Зеленой сделки» Евросоюза и другие климатические проекты.

С точки зрения французского президента, стоит обсудить проблему технологий, в том числе по треку создания батарей для использования энергии Солнца. Более того, Макрон уверен, что в рамках борьбы с климатическими изменениями необходима полная трансформация финансовой системы.

«Важно осуществлять регулирование на международном уровне. Если у нас не будет определенной углеродной цены, то не будет и экологического перехода <…> устойчивые достижения невозможны на этом пути без социальной справедливости», — подчеркнул Макрон.

Борис Джонсон, которому осенью предстоит принимать в Глазго 26-ю Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, предложил мировым лидерам активнее использовать технологические преимущества для защиты климата.

«Давайте используем этот замечательный момент и невероятные технологии, над которыми мы работаем, чтобы сделать нынешнее десятилетие временем решающих изменений в борьбе против климатических изменений», — сказал премьер Великобритании, подчеркнув, что речь идет не о красивой политкорректной картинке, а реальной защите рабочих мест.