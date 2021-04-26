Споткнулся о Россию: обострение отношений грозит премьеру Чехии потерей власти

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сталкивается с серьезными проблемами в преддверии парламентских выборов в республике. Во-первых, аудиторская проверка Еврокомиссии подтвердила, что глава кабмина нарушил правила недопущения конфликта интересов из-за своего контроля над целевыми фондами, связанными с его бизнес-империей Agrofert.

Во-вторых, президент Чехии Милош Земан подорвал жесткую позицию властей страны в отношении России, указав на несколько версий по причинам взрыва семилетней давности на частном складе боеприпасов во Врбетице.

Относительно первой проблемы — итоги проверки ЕК опубликовала 24 апреля, объявив, что субсидии, которые получал конгломерат Бабиша от Евросоюза считаются незаконными и должны быть возвращены — речь идет как минимум об €11 млн, связанных с грантами Европейского фонда регионального развития и Европейского социального фонда.

История с конфликтом интересов из-за владения Бабиша Agrofert тянется уже не первый год. Премьер утверждает, что выполнил все необходимые условия, переведя группу в трастовые фонды. Однако аудиторы ЕК уверены, что Бабиш все равно сохранил контроль над конгломератом, в который входить около 250 различных фирм.

Решение Еврокомиссии спровоцировало целую волну критики в отношении премьера со стороны оппозиционных партий В частности, Бабиша обвинили в использовании средств чешских налогоплательщиков и выбивании средств из ЕС в пользу своей бизнес-империи. Сам глава кабмина все подобные подозрения отвергает, напротив, обвиняя своих политических оппонентов в «манипулировании аудитом ЕК».

Что касается выступления Земана, то президент республики прокомментировал серьезное ухудшение в отношениях России и Чехии 25 апреля. Правительство Бабиша ранее резко отреагировало на информацию о возможной причастности «российских спецслужб» к инциденту 2014 года, выслав 18 сотрудников посольства России в Праге и заявив о планах увечить это число еще на 63 человека к концу мая. При этом премьер последовательно уверял в полной поддержке этих шагов со стороны президента, однако Земан выступил с несколько иным видением ситуации.

Так, президент Чехии объявил, что власти республики рассматривают две версии инцидента — неосторожное обращение с боеприпасами и причастность «иностранных спецслужб».

По его словам, вторая версия, согласно которой к взрывам якобы имеет отношение Москва, возникла лишь в последние недели, а свидетельств или доказательств в отношении россиян в докладах контрразведки до этого не было.

Собственно, это не слишком совпадает с позицией Бабиша, который даже не упоминал версию с неосторожным обращением с боеприпасами, да и высказывал четкую уверенность в «причастности России» к инцидентам. Более того, помимо высылки дипломатов глава кабмина поддержал исключение Росатома из тендера на строительства нового энергоблока АЭС «Дукованы».

Сам премьер слова президента пока не комментировал, но большинство парламентских партий, в том числе из правящего блока, негативно отреагировали на заявление Земана. В частности, спикер Сената Милош Выстрчил обвинил президента в раскрытии секретной информации, не исключив срыва всего расследования.

Политический провал Бабиша

Как пишет Politico, оба фактора ударили по премьеру как раз, когда его партия «Акция недовольных граждан» опустилась на вторую строчку в опросах общественного мнения. Большой вопрос — могут ли эти два момента лишить Бабиша шанса на победу, а, значит, и на переизбрание в качестве премьера. Выборы в Чехии должны пройти в октябре текущего года.

Согласно опросу Sanep, на данный момент первое место в рейтинге политических партий Чехии занимает оппозиционный блок «Пираты и старосты» — объединения Чешской пиратской партии и партии «Старосты и независимые», — они набирают 26,4%. На втором действительно находится партия Бабиша «Акция недовольных граждан» с 23,9%. Третью строчку удерживает объединение «Вместе», куда входят «Гражданская демократическая партия», «Топ-9» и чешские христианские демократы, они набирают 17,7%.

Четвертое место занимает партия «Свобода и прямая демократия» — 10,5%, следом идут чешские коммунисты с 5,7% поддержки, затем социал-демократы — 5,1%, а в конце объединение партий «Свободный» и «Гражданское движение триколор» — 5%.

И при таких политических раскладах можно ожидать, что внешнеполитический фактор в виде отношений с Россией определенно отразится на результатах предстоящих в Чехии выборах, считает председатель Балканского клуба Центра исследований стран Восточной Европы МГИМО Сергей Артемов.

«Нельзя сказать, что в стране существуют серьезные антироссийские настроения и то, что Бабиш вместе с правительством сейчас проводят в адрес России, очень сильно подорвет позиции правящей партии. К тому же, тут идет конфликт с Евросоюзом, потому что вряд ли в Брюсселе ожидали настолько сильной эскалации напряжения вокруг всей этой ситуации. Более того, Прага так и не сформулировала четкую позицию», — сказал эксперт «Газете.Ru».

Внутренний конфликт, если говорить о каком-то лоббировании, в странах Восточной Европы может также сыграть ключевую роль, продолжил Артемов, тут все зависит от стратегии оппозиции, как они смогут консолидироваться и надавить на эти болевые точки — для политической культуры Чехии фактор наличия каких-то активов у премьер-министра будет иметь свой вес в предвыборной гонке.

«Не слишком антироссийские» фавориты

При этом, по опросам, больше всего шансов одержать верх на выборах у коалиции «Пиратов и старост». Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев, стоит готовиться к победе этого левоцентристского, проевропейского, проатлантического и «не слишком антироссийского объединения».

«Рейтинг партии Бабиша действительно падает, пока он колеблется в районе 20%, вероятно, она займет второе место. Не исключено, что часть голосов у партии Бабиша заберут последователи экс-президента Чехии Вацлава Клауса — «Гражданская демократическая партия». На третьем окажется коалиция русофобских партий «Вместе», правда, с ними может соперничать русофильская партия чешских националистов «Свобода и прямая демократия», — пояснил эксперт.

Победа пиратов вместе с партией «Старосты и независимые», будет означать триумф чешских зеленых, продолжил Трухачев, это вряд ли станет приятным подарком для России, но и не самым плохим.

«Они, по крайне мере, не отвечают в Чехии за логическую русофобию как партии «Топ-9» и «Гражданские демократы».

Однако при правительстве «пиратов» Чешская Республика, скорее всего, станет форматной европейской страной, то есть не будет дополнительно ухудшать отношения с Россией, но и улучшать не станет тоже. Наши отношения уже серьезно пострадали и восстановиться они смогут только в году 2025, через один избирательный цикл. В случае досрочных выборов этот момент наступить чуть раньше», — подчеркнул эксперт.

К слову, назначение внеочередных выборов на данный момент активно продвигают оппозиционные партии, в том числе в качестве ответа на решение ЕК в отношении бизнес-империи Бабиша. Собственно, вечером 26 апреля премьер должен встретиться с президентом, чтобы обсудить этот вопрос.

С точки зрения Сергея Артемова, в контексте парламентских выборов правящая партия получит серьезный урон и возможность досрочного голосования в данном случае может сыграть им в плюс.

«В таких условиях общественное мнение, возможно, не сможет так сильно уйти назад в процентном соотношении, а оппозиционные партии не успеют отработать четкую предвыборную стратегию по противодействию власти», — резюмировал эксперт.

Правда, по мнению Вадима Трухачева, в текущих обстоятельствах очень маловероятно, что назначение досрочных выборов позволит Бабишу выиграть и, следовательно, сохранить за собой кресло премьер-министра.

Впрочем, как пишут местные СМИ, назначение внеочередных выборов, действительно, нельзя исключать из-за сложного положения правительства на данный момент. Чешский кабмин сейчас функционирует на основе меньшинства — партии Бабиша и социал-демократов. Ранее в коалиционном договоре участвовала Коммунистическая партия Чехии, что позволяло правительству опираться на большинство в парламенте. Однако этот союз изначально рассматривался экспертами как достаточно хрупкий. Теперь же, когда премьер столкнулся со множеством проблем — как внешних, так и внутренних — коммунисты откололись, что подорвало и без того неустойчивое положение правящего блока в законодательном органе республики.