Британия ввела санкции в рамках «дела Магнитского»

Великобритания ввела санкции против 14 россиян в рамках дела о смерти в 2009 году в СИЗО «Матросская Тишина» аудитора Сергея Магнитского.

Под ограничения попали бывший заместитель начальника 6-го отдела управления по борьбе с налоговыми преступлениями ГУВД Москвы Артем Кузнецов, бывший следователь Следственного департамента МВД Павел Карпов, бывший следователь Следственного управления при прокуратуре ЮАО Москвы Станислав Гордиевский и бывший следователь управления по расследованию организованной преступной деятельности следственного департамента при МВД России Олег Уржумцев.

Также санкции затронули экс-руководителя инспекции ФНС № 28 по Москве Ольгу Степанову, ее бывшего мужа Владлена Степанова, экс-главу инспекции ФНС № 25 по Москве Елену Химину, директора департамента правового сопровождения Агентства по страхованию вкладов Андрея Павлова и юриста Юлию Майорову.

Кроме того, в британском санкционном списке указаны гендиректор «Гранд-Актив» Алексей Шешеня, предприниматели Вячеслав Хлебников и Виктор Маркелов, совладельцы «Универсального банка сбережений» Дмитрий Клюев и Геннадий Плаксин.

«В декабре 2007 года организованная преступная группа была вовлечена в серьезную коррупцию схему незаконного присвоения эквивалента $230 млн российской государственной собственности с помощью сложной схемы, включающей мошеннический налоговый возврат», — говорится в пояснении британского кабинета министров.

В июле прошлого года Лондон ввел персональные санкции против 25 россиян, которых считает причастными к нарушению прав человека. В «черный список» попали председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, заместитель генерального прокурора РФ Виктор Гринь, экс-замглавы МВД Алексей Аничин.

Также список вошли следователь Олег Сильченко, который занимался делом Магнитского, начальник «Матросской Тишины» Фикрет Тагиев, врач Бутырской тюрьмы Лариса Литвинова, бывший замначальника тюрьмы Дмитрий Кратов, а также врач-хирург медсанчасти СИЗО «Матросская Тишина» Александра Гаусс.

Медики обвиняются в том, что они не смогли обеспечить необходимых условий ухода за болевшим Магнитским. Главу СК Лондон обвинил в том, что его ведомство не обеспечило полноценное расследование причин смерти Магнитского в тюрьме.

В ответ Москва ввела запрет на въезд на территорию России для 25 представителей Великобритании, указывалось в заявлении официального представителя российского МИД Марии Захаровой.

Она пояснила, что британское правительство ранее под «надуманными и абсурдными» предлогами объявило о решении ввести национальные санкции против некоторых должностных лиц из России в рамках «дела Магнитского».

«В ответ на недружественные действия британских властей и на основе принципа взаимности российской стороной принято решение о введении персональных санкций в отношении 25 представителей Великобритании, которым закрыт въезд на территорию Российской Федерации», — говорилось в заявлении дипломата.

На фоне всего происходящего председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий выразил мнение, что ЕС, работая над своим «списком Магнитского», думает, прежде всего, о принципе евроатлантической солидарности.

«Запуск Евросоюзом санкционного механизма, аналогичного «акту Магнитского», продиктован исключительно евроатлантической солидарностью. Санкции давно превратились в атавизм, они не работают и тем более не способны заставить ни одну страну «плясать под дудку» ни Брюсселя, ни Вашингтона», — уверен депутат.

По его мнению, «в Европе давно признают абсурдность рестрикций как инструмента политического давления».

«Все они бумерангом в итоге оборачиваются многомиллионными потерями для самих же европейских партнеров из-за сворачивания экономического сотрудничества», — отметил парламентарий.

Он также напомнил про позицию Москвы: «Любые санкции, принимаемые в обход ООН, — противоправны по всей сути».