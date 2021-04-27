В МИД РФ вызваны послы «солидарных» с Чехией стран

МИД России вызвал на среду, 28 апреля, послов Латвии, Литвы, Словакии и Эстонии после того, как эти страны объявили о высылке сотрудников российских диппредставительств.

«На среду в МИД вызваны послы прибалтийских стран и Словакии», — приводит ТАСС сообщение российского внешнеполитического ведомства.

На прошлой неделе указанные страны обвинили российских дипломатов в деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом. В итоге Рига и Таллин выдворяют по одному сотруднику посольства РФ, а Вильнюс — двух.

За день до этого Братислава объявила persona non grata трех российских дипломатов. При этом, все четыре страны сообщили, что сделали это из солидарности с Прагой, выславшей 18 сотрудников российского посольства, назвав их «офицерами СВР и ГРУ».

«Литва приняла такое решение после беспрецедентных событий в Чешской Республике в знак солидарности с нашим союзником, который подвергся беспрецедентно опасной атаке», — говорится в сообщении МИД страны.

Посольство России в Эстонии расценило принятое официальным Таллином решение «в угоду показной натовской и еэсовской «солидарности» с Чехией» как «недружественную и абсолютно безосновательную акцию», которая будет иметь деструктивные последствия для двусторонних отношений «в течение еще долгого времени».

Российские дипломаты указали, что действия властей Эстонии «с трудом поддаются какому-либо логическому объяснению».

Особенно учитывая то, что 9 апреля именно по их инициативе состоялся телефонный разговор министров иностранных дел РФ и Эстонии Сергея Лаврова и Эвы Марии Лийметс, «в ходе которого с нашей стороны, в частности, говорилось о необходимости формирования нормальной неконфронтационной атмосферы двусторонних отношений».

Со своей стороны, глава МИД Чехии Якуб Кулганек поблагодарил Словакию и страны Прибалтики за выдворение российских дипломатов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Facebook отреагировала на это заявление, процитировав слова чешского писателя Карела Чапека.

«Сколько же всего из чешской классики вспомнилось за эти дни. Сейчас вот можно и Чапека процитировать: «Саранча — стихийное бедствие, хотя в одиночку она совсем не страшна. То же самое...» — написала Захарова.

Она указала, что не помнит конец цитаты и призвала найти его «самим».

Цитата, которую привела дипломат, заканчивается словами «то же самое и с дураками».

В это же время президент России Владимир Путин подписал указ, ограничивающий иностранные дипмиссии недружественных к РФ стран в возможности нанимать персонал на российской территории.

Указ «О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств» вводится «в целях защиты интересов и безопасности России», говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Документ предполагает ограничение, а, если надо, то и полный запрет найма на работу в России сотрудников диппредставительствами и консульскими учреждениями, представительствами госорганов и учреждений иностранных государств, которые «совершают недружественные действия в отношении РФ».

Причиной ограничительных мер Чехия назвала взрывы на складах №16 16 октября 2014 года и №12 3 декабря того же года. В результате первого взрыва погибли два человека. Оба склада были арендованы компанией Imex Group. Полиция расследует взрыв как преднамеренное создание угрозы.

Боеприпасы, хранившиеся на других складах, были вывезены из Врбетицы. Полная ликвидация последствий ЧП закончилась только в октябре прошлого года. Ущерб оценивается в несколько сотен миллионов чешских крон.

Чешские спецслужбы считают, что взрывы устроили «сотрудники ГРУ» Анатолий Чепига и Александр Мишкин, которые оформляли разрешение на посещение склада под именами Руслана Боширова и Александра Петрова.

Между тем, президент Чехии Милош Земан во время чрезвычайного телевизионного обращения по этому инциденту сообщил, что ко взрывам могли привести неосторожное обращение с боеприпасами и вероятная причастность зарубежных спецслужб.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в этой связи в своем Telegram-канале пояснил, что в Праге начали понимать, что на пустом месте раздули международный скандал по делу Врбетице и при этом «пострадали, прежде всего, сами, попали в заведомо глупое положение».

Политик считает, что Чехия загнала себя в угол, поставила в неловкую ситуацию союзников и разрушила отношения, которые годами выстраивали дипломаты. По его мнению, власти республики теперь «вынуждены давать задний ход».

Володин указал, что «Чехия дважды себя выпорола», лишив собственных граждан возможности получить эффективную российскую вакцину от коронавируса, а также обнулив свое посольство в Москве.

Он заявил, что чешская дипмиссия «пала жертвой принятого Прагой под надуманным провокационным предлогом решения о высылке российских дипломатов».

Как подчеркнул политик, ни одна уважающая себя страна «так себя не ведет».

«Так может действовать только страна, которая не имеет собственной субъектности в ключевых вопросах», — написал Володин.

Парламентарий также заявил, что Чехии, «отдавшей себя в услужение заокеанскому «хозяину», приходится «безропотно выполнять чужие указания».

Володин выразил мнение, что Прага проявила самостоятельность, вовлекая в европейский скандал своих союзников и призвав страны Евросоюза, НАТО также выслать российских дипломатов. Он полагает, что таким образом, чешские власти попытались «выслужиться».