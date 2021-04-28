«Некоторые страны удивятся»: кого и зачем Россия запишет в «недружественные государства»

Кого могут записать в «недруги»

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отметил, что полностью поддерживает новую тактику России во внешней политике.

«Сколько можно уже терпеть хамство и русофобское поведение?! Терпеть использование фейков для того, чтобы опозорить Россию и обвинить ее во всех смертных грехах?», — возмутился парламентарий.

Среди только последних «выходок» против России Джабаров вспомнил инцидент на чемпионате мира по шашкам в Польше, обвинения Чехии во взрыве складов во Врбетице и аналогичные подозрения со стороны Болгарии. «Я уже не говорю о странах Балтии, которые наперегонки стремятся в чем-то нас обвинять. Страны, ведущие подобным образом, должны за это отвечать», — добавил Джабаров.

Все эти государства, по мнению сенатора, должны оказаться в списке.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова предположила, что возможными основаниями для попадания в список могут быть необоснованные санкции или высказывания лидеров тех или иных государств.

«Уже все понятно с США. Я допускаю, что в списке еще будет и Украина, потому что ее действия иногда очень сильно удивляют. Например, ее парламентарии, позволяющие себе в ПАСЕ очень нелицеприятные заявления в адрес лидера России. Это, по сути, намеренные провокации. Очевидно, что они одобрены свыше», — сказала представительница «Единой России».

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков со своей стороны отметил, что «недружественных стран» у России довольно много.

«Я думаю, что в компанию к американцам прежде всего, имеют шансы попасть англичане, поляки и страны Прибалтики. Возможно, некоторые страны удивятся, обнаружив себя в списке. Их обозначение важно и с моральной точки зрения», — сказал депутат.

Сенатор Алексей Пушков выразил мнение в разговоре с «Газетой.Ru», что в список недругов нужно добавлять по одному из следующих критериев: страны, активно занимающиеся продвижением санкций против России, участвующие в военных приготовлениях против России и поддерживающие поставками вооружений российских противников.

«Кроме того, это страны, объявляющие нам дипломатическую войну, вроде Чехии. На мой взгляд, очевидно, что это также три прибалтийские республики, Польша, США и Великобритания. Так, можно допустить, что к Чехии в вопросе высылки дипломатов присоединится еще, например, Болгария. Эти страны должны знать, что в таком случае они автоматически попадут в список недружественных стран со всеми вытекающими последствиями для их дипломатов и их работы на территории России. Плюс автоматически Украина, с которой у нас нет посольских отношений», — сказал он.

Возможные последствия

Согласно указу президента, «недружественным» государствам запретят нанимать российских граждан для работы в дипломатическом представительстве. Лимит сотрудников для каждого посольства будет устанавливать российское правительство. Другие конкретные меры против «недругов» пока не раскрываются, но известно, что они не будут касаться бизнеса.

«Сотрудничество с этими государствами также будет вестись с учетом их нового статуса, отношения с ними приобретут особый характер. Дружбы с этими странами нет, и преференций им не будет», — предполагает Сергей Цеков.

Владимир Джабаров считает, что в отношении недружественных государств Россия может применить самый разнообразный инструментарий: «Есть меры экономического плана, есть визовые вопросы. Но терпеть это больше нельзя. И наш народ откровенно поддерживает это». В качестве примера он напомнил об опыте американцев, которые для одних стран вводят режим наибольшего благоприятствования в торговле, а для других — санкции и пошлины.

При этом сенатор добавил, что решение о внесении той или иной страны в список «недружественных государств» может быть пересмотрено: «Если же кто-то из них изменит политику на нормальные, нейтральные отношения мы их, конечно, исключим из этого списка».

С ним согласен и Алексей Пушков: «Политика может меняться, и где-то к власти могут прийти правительства, готовые налаживать отношения с Россией. По моему мнению, в таком случае страна может быть выведена из списка».

По мнению сенатора, в Евросоюзе и сейчас есть государства, которые просто подчиняются режиму санкций. При этом их представители на разных уровнях высказывались против такого режима или, как минимум, расширения санкций.

«Например, это Венгрия, Италия, Кипр и Австрия, которые просто следуют дисциплине Евросоюза. Это пассивные проводники санкционного режима. В список же недружественных должны попадать активные проводники, вроде Польши или стран Прибалтики», — предложил градацию законодатель.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров также заявил накануне в интервью РИА «Новостям», что список будет пересматриваться со временем. Также глава российской дипломатии отметил, что Москва не собирается никого огульно обвинять, а будет принимать решения только после глубокого анализа.

Мнение экспертов

Политолог Иван Тимофеев считает, что ограничительный список будет совпадать с активными инициаторами разных ограничительных мер против России.

«Я думаю, что в перспективе против них будут задействованы как политические, так и экономические ограничительные меры. Но это совершенно не калька с американских законов, так как там эта практика используется гораздо шире», — говорит эксперт.

Программный директор дискуссионного клуба «Валдай» Тимофей Бордачев считает, что нововведение поможет сдерживать другие государства от недружественного поведения.

«Если бы Чехия знала, как ей достанется за устроенный ими цирк с конями, то она, может быть, вела бы себя поосторожнее.

Теперь, я думаю, будут правовые механизмы для предупреждения таких инцидентов. Я думаю, первоначальный список не будет очень большим — США, Канада, Австралия, Великобритания, страны Балтии, Грузия, Украина, Чехия, Польша. А в дальнейшим все будет зависеть от поведения партнеров. Все взрослые люди и они должны оценивать, насколько им дороги привилегированные отношения с Россией», — заключает Бордачев.