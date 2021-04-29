Не ГРУ единым: в Праге опровергли слова премьера Чехии по делу о взрывах

Министр юстиции Чехии Мария Бенешова опровергла слова премьер-министра страны Андрея Бабиша и министра внутренних дел Яна Хамачека, что применительно ко взрывам на военных складах во Врбетице в 2014 году в расследовании прорабатывается только одна версия — причастность «офицеров ГРУ» (Главного управления Генштаба ВС РФ).

По ее словам, в минувшее воскресенье на заседании правительства она видела доклад Службы безопасности и информации (BIS), где говорилось о нескольких версиях, передает портал PoliTalk.

Президент Чехии Милош Земан в своем выступлении также говорил о второй версии следствия, с которой полиция работает с 2014 года. В качестве таковой, по его словам, рассматривается непрофессиональное обращение с боеприпасами самих работников складов.

В свою очередь, Бенешова отметила, что чешский генпрокурор Павел Земан может быть заинтересован в поддержке позиции правительства, а не президента по этому делу. Земан ранее заявлял, что за нападением на склад во Врбетице якобы стоят те же люди, которых в Великобритании подозревают в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

«Я думаю, что он (Павел Земан. — «Газета.Ru») уже давно больше озабочен своим будущим трудоустройством, чем работой прокуратуры», — пояснила глава чешского минюста.

Накануне более 70 депутатов Европарламента подписали письмо Высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю с просьбой объявить членов российского представительства в Брюсселе, «работающих на спецслужбы», персонами нон грата.

«Мы убеждены, что Европейский союз не может бездействовать перед лицом такой агрессии против одной из стран-участниц», — заявили подписанты, представляющие шесть различных фракций в Европейском парламенте из 16 государств ЕС.

По их словам, такой шаг лишний раз продемонстрировал бы солидарность с Чехией. Однако, по мнению ряда депутатов Европарламента, для Праги одной словесной поддержки будет недостаточно.

«По общедоступным данным, в постоянном представительстве Российской Федерации при Европейском союзе находится более 60 российских дипломатов. Исходя из общей практики российской дипломатической службы, можно предположить, что ряд сотрудников разведки работает там под видом дипломатов. Мы убеждены, что европейским спецслужбам известны личности этих людей», — заявили европолитики.

В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров призвал Евросоюз обратить внимание на обстановку в Чехии и Болгарии совсем по другому поводу.

«Я могу допустить, что ЕС все-таки должен озаботиться ситуацией и в Чехии, и в Болгарии. Ситуацией, которая связана с тем, что к торговле оружием, к хранению оружия, боеприпасов имеют отношение какие-то частные предприниматели. Евросоюз должен все-таки ответить на вопрос, который мы задали и который заключается в том, насколько Евросоюз контролирует выполнение его членами обязательств по различным документам в сфере торговли оружием»,

— сказал дипломат во время пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Мексики Марсело Эбрардом.

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин назвал «низкой и убогой ложью» заявления властей Чехии о мнимой причастности российских спецслужб к взрывам на складах боеприпасов. По его словам, эта ложь рассчитана на людей «недалеких и наивных», а действия Праги укладываются в общую антироссийскую канву западной политики.

При этом, отметил он, Чехия сама по себе является страной с «весьма ограниченным суверенитетом во внешней политике».

Взрывы на складах №16 и №12 во Врбетице произошли 16 октября и 3 декабря 2014 года соответственно. В результате первого взрыва погибли два человека. Оба склада были арендованы компанией Imex Group. Полиция расследует взрыв как преднамеренное создание угрозы.

Боеприпасы, хранившиеся на других складах, были вывезены из Врбетицы. Полностью ликвидация последствий ЧП закончилась только в октябре прошлого года. Ущерб оценивается в несколько сотен миллионов чешских крон.