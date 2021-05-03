Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

В мире

Евросоюз готовит ответ на российские санкции

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Постпреда России вызвали в ЕС из-за санкций

Европейские дипломаты вызвали российского постпреда при ЕС, чтобы обсудить санкции Москвы. Брюссель намерен выразить свой «решительный протест». Ранее МИД РФ заявил о запрете на въезд в страну для восьми представителей союза. Это стало ответом на санкции, введенные Брюсселем против шести россиян.

Скопировать ссылку

Постоянного представителя России при ЕС вызвали во внешнеполитическую службу союза для того, чтобы выразить протест в связи с санкциями, которые ранее ввела Москва в ответ на мартовский черный список стран Европы. Ограничения, введенные Россией, коснулись европейских чиновников.

«Мы передадим ему наше решительное осуждение и протест в связи с этим решением», — отметил официальный представитель внешнеполитической службы союза Питер Стано. Он также рассказал, что

10 мая на заседании Совета ЕС главы МИД стран-участниц союза обсудят действия России, в том числе и недавние ограничительные меры.

»Евросоюз всегда предпочитает выработку общего ответа», — напомнил Стано. Источник ТАСС ранее сообщал, что дипломатический конфликт будет обсуждаться и на саммите ЕС, который должен пройти 25 мая.

Стано добавил, что Европейский союз намерен затронуть тему действий российской стороны и на встрече с партнерами — с 3 по 5 мая в Лондоне проходит встреча глав МИД стран G7. «Они будут обсуждать, как действовать дальше», — отметил представитель дипломатии ЕС.

Ранее российский МИД опубликовал список из восьми имен европейских чиновников, которым запретили въезд на территорию РФ. Это решение Москвы стало ответом на введенные 2 и 22 марта Советом ЕС ограничительные меры в отношении шести российских граждан.

Один из попавших в санкционный список России — председатель Европарламента Давид Мария Сассоли — выразил надежду на то, что эти ограничения будут отменены.

Сассоли считает, что в ближайшее время сможет приехать в Москву. Он уверен, что ограничение на въезд в Россию «не является личным выпадом, но касается главы парламента, чтобы наказать весь орган».

«Мы верим в диалог, силу дипломатии, многополярность, торговлю, мы не передвигаем войска и мы не агрессивны», — сказал глава Европарламента.

Он намерен посетить российскую столицу, чтобы «обсуждать темы прав человека и политических свобод». «Думаю, что народ этой великой страны этого ждет и заслуживает», — заявил Сассоли.

В то же время глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель считает введенные Москвой санкции против восьми европейцев «неприемлемыми и лишенными юридических оснований».

«Это решение, которое прямо нацелено на ЕС и его страны-члены, неприемлемо, лишено всяких юридических оснований. Оно лишь подтверждает, что Россия избрала путь конфронтации с ЕС, вместо того, чтоб изменить негативную траекторию развития отношений», — говорится в заявлении Борреля, которое было распространено европейским ведомством.

По словам Борреля, ЕС осуждает действия России. «ЕС выражает солидарность с этими лицами [европейцами, попавшими под санкции]. Российские действия не удержат ЕС от продолжения борьбы за права человека, демократию и международные законы, а также призывов к ответственности [путем введения односторонних санкций] за нарушения прав человека», — сказал Боррель.