«Хороший шаг вперед»: Байден ждет июньской встречи с Путиным

Американский лидер Джо Байден в ходе беседы с репортерами в Белом доме 7 мая признался, что ожидает в скором времени встречи с президентом России Владимиром Путиным.

При этом, по словам главы Белого дома, время и место их встречи все еще согласовываются.

«Я уверен, что мы сможем это сделать. У нас нет конкретных времени или места. Над этим работают», — сказал политик.

Глава государства добавил, что хочет встретиться с российским коллегой, несмотря на наращивание Россией вооруженных сил вблизи Украины.

«Это не влияет на мое желание встретиться [с Путиным] один на один. Кстати, заметьте, что раньше у России было больше войск [в южных регионах РФ у границы с Украиной]. Они отвели войска», — пояснил Байден.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжает анализ ситуации относительно решения о возможности проведения саммита Путина и Байдена, сообщает ТАСС.

«Мы продолжаем анализировать ситуацию», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, дала ли Россия официальное согласие на саммит лидеров РФ и США.

В этот же день пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге сказала, что никаких точных деталей встречи между Байденом и Путиным пока нет.

Она не сообщила, на каком этапе находится обсуждение встречи, но сказала, что это ведется «на уровне персонала», передает The Sun.

По ее словам, Байден «считает, что это был бы хороший шаг вперед [в отношениях с Москвой]».

Несколько дней назад Байден заявил, что хотел бы провести саммит с Путиным во время своей июньской поездки в Европу.

«Я жду и надеюсь [на встречу]. Мы работаем над этим», — сказал американский лидер журналистам.

Байден планирует принять участие в саммите G7 в Корнуолле, Англия, который состоится 11-13 июня, а затем вылететь в Брюссель, чтобы встретиться с лидерами Европейского союза и принять участие в саммите НАТО 14 июня. По данным СМИ, встреча с Путиным состоится после этих мероприятий.

В конце прошлого месяца советник президента США по национальной безопасности Джейкоб Салливан в ходе выступления на онлайн-семинаре, который был организован исследовательским Институтом Аспена, сообщил, что саммит российского и американского лидеров пройдет летом в одной из стран Европы.

«Президент Байден в разговорах с президентом Путиным и публично заявлял, что этот саммит будет ценен для установления понимания между нашими странами и достижения деэскалации», — напомнил Салливан.

По его словам, встреча двух лидеров должна «вывести напряженные отношения на более стабильный и предсказуемый путь».

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц предложил Вену в качестве города, где может пройти саммит Путина и Байдена.

«Федеральный канцлер предложил рассмотреть кандидатуру Вены как места возможной российско-американской встречи на высшем уровне, если о ее проведении будет достигнута соответствующая договоренность», — говорится в сообщении Кремля.

Свою территорию в качестве места проведения саммита предложила также Словения.

В середине апреля нынешнего года в ходе телефонного разговора Байден предложил Путину провести «саммит в какой-нибудь третьей стране в ближайшие несколько месяцев», чтобы «обсудить все проблемы, стоящие перед США и Россией».

«С обеих сторон выражена готовность к продолжению диалога по важнейшим направлениям обеспечения глобальной безопасности, что отвечало бы интересам не только России и США, но и всего мирового сообщества. Более того, Джозеф Байден высказал заинтересованность в нормализации положения дел на двустороннем треке. В этом контексте Президент США предложил рассмотреть возможность проведения в обозримой перспективе личной встречи на высшем уровне», — сообщал Кремль.

Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк поддержал идею проведения российско-американского саммита на высшем уровне, заявив, что Россия открыта к разговору и сотрудничеству с США по многим направлениям, передает РИА Новости.

В пример парламентарий привел диалог по климату, сдерживании гонки вооружений, продолжении контактов по СНВ-3 и Договору по открытому небу, а также обсуждение других вопросов.

Сенаторы от обеих партий США – Демократической и Республиканской — говорят, что они в целом одобряют идею саммита между Путиным и Байденом, но выступают против любой перезагрузки отношений между Вашингтоном и Москвой, сообщает Axios.

«Это должно произойти. Независимо от того, какие у нас есть сомнения в отношении Путина, у него есть арсенал ядерного оружия. Одно это означает, что мы должны иметь с ним какое-то взаимодействие», — сказал сенатор Марко Рубио.

Республиканец Ричард Берр сказал, что не видит во встрече лидеров двух государств «никаких отрицательных сторон».

Сенатор Бен Кардин сказал, что это «хорошая идея», а демократ Крис Мерфи заявил, что доверяет Байдену, который «знает, когда будет подходящее время для того, чтобы сесть за стол переговоров с Путиным».