Предвыборное дело: Марин Ле Пен обвиняют в растрате

Лидера французской национал-консервативной партии «Национальное объединение» (бывший Национальный фронт») Марин Ле Пен заподозрили в систематическом злоупотреблении средствами европейских фондов путем найма фиктивных помощников в Европарламенте, депутатом которого она была с 2004 по 2017 годы.

Выдержки из расследования, которое длилось пять лет, обнародовал Journal du Dimanche 16 мая. По данным сотрудников полиции Центрального управления по борьбе с коррупцией и финансовыми и фискальными правонарушениями (OCLCIFF),

руководители «Национального объединения» создали мошенническую схему хищения европейских фондов через фиктивные должности помощников парламента. Речь идет о возможной растрате €6,8 млн.

Всего фигурантами разбирательств стали 17 человек, включая других депутатов партии, которые или могут быть непосредственно причастны к незаконным схемам, или помогали «заметать» следы махинаций.

Обвинения строятся на результатах большого числа следственных действий — обысках, экспертизах, изучении документов.

Сама Марин Ле Пен назвала расследование элементом политической борьбы, напомнив, что ее уже ранее подозревали в аналогичных нарушениях именно перед прошлыми президентскими выборами.

Речь идет о судебном разбирательстве в 2017 году, когда Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) считало, что два помощника Ле Пен — глава канцелярии Катрин Гризе и телохранитель Тьери Лежье — были наняты фиктивно. В 2018 году суд Евросоюза обязал Ле Пен возместить Европарламенту €300 тыс. в связи с тем, что политик не смогла доказать реальную занятость Гризе.

Впрочем, эти два дела отличают масштабы расследования, хотя по времени, действительно, о разбирательствах — и тогда, и сейчас — стало известно незадолго до президентских выборов. Следующие выборы главы Франции намечены на апрель 2022 года, и Ле Пен, по опросам общественного мнения, идет практически вровень с действующим президентом Эммануэлем Макроном, периодически вырываясь вперед.

Согласно данным компании Harris Interactive за январь, в первом туре за Макрона были готовы голосовать 23-24% французов и 52% — во втором, а за Марин Ле Пен — 26-27% в первом, 48% — во втором.

Ситуация не сильно изменилась и в апреле, хотя Макрон все же набирал на 2% больше в гипотетических первом и втором турах.

Повод для «черного пиара»

Тем не менее, эксперты не склонны связывать обвинения в адрес Ле Пен с политической конъюнктурой. В частности, об этом «Газете.Ru» сказала главный научный сотрудник ИНИОН РАН Наталия Лапина.

«Это сугубо юридическое разбирательство с участием 17 политиков. По сути, эти обвинения схожи с рядом обвинений политикам, например, бывшему премьер-министру Франсуа Фийону за период его работы депутатом, до этого — Жаку Шираку, который допустил нарушения во время работы на посту мэра Парижа. Речь идет просто об уголовном деле в борьбе за прозрачность парламентаризма», — считает эксперт.

Схожую позицию разделяет и научный сотрудник Отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Павел Тимофеев.

«В первую очередь, здесь надо обратить внимание на юридическую составляющую. Неслучайно, что в 2017 году, после прихода Макрона к власти, был принят закон о «морализации политической жизни», который очень четко регламентирует правила игры в этой сфере. Я думаю, что в этой связи ужесточился надзор и был выявлен какой-то прокол Ле Пен», — говорит Тимофеев.

При этом он признает, что дело о махинациях Ле Пен может дать дополнительный повод ее недоброжелателям устроить кампанию «черного пиара».

Если Ле Пен официально предъявят обвинения, то это, безусловно, помешает ей принять участие в предвыборной гонке, считает Лапина.

«Находящийся под следствием человек, вряд ли сможет баллотироваться, так как это будет означать, что под ударом окажется вся ее партия. Кроме того, сами судебные процедуры во Франции очень сложные — там есть бесконечные апелляционные возможности, дело может тянутся много лет», — говорит собеседник «Газеты.Ru».

Лапина отмечает, что в случае выхода Ле Пен из президентской гонки, на передний план могут выйти ряд других интересных кандидатов с правого фланга.

«Еще есть и племянница Ле Пен Марион Марешаль, которая дистанцировалась от «Национального объединения» и выстраивает собственную политическую карьеру. Она создала аналог Высшей школы политических наук (Sciences Po) для правых, где преподают известные ученые. По сути, это крупный инфраструктурный проект, который подготавливает новое поколение для борьбы за власть», — напоминает Лапина.

При этом Ле Пен и самой удалось отчасти реформировать и омолодить свою партию за последние годы. «Во Франции будут региональные выборы в конце июня, на которые «Национальное объединение» выдвигает молодых, неагрессивных, компетентных и очень убедительных людей. Это уже новая поросль политиков», — заключает эксперт.