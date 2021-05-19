Затишье перед саммитом: Россия и США снизили градус противостояния

Администрация президента США Джо Байдена не будет вводить санкции против оператора газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG и его директора Маттиаса Варнига из соображений национальных интересов. Об этом, ссылаясь на источники, сообщают издания Reuters и Axios.

О полном отказе от санкций речь пока не идет. В ближайшее время Госдепартамент направит в Конгресс перечень связанных с «Северным потоком - 2» организаций, которые с точки зрения ведомства, «заслуживают» санкционного давления. По данным издания Politico, в этом списке окажутся четыре российских судна и четыре компании, участвующие в строительстве газопровода — они наверняка попадут под санкции. При этом Вашингтон не будет вводить какие-либо ограничения против немецких компаний и их представителей, так как это может ухудшить его отношения с Берлином.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал, что пока сообщения об отказе от санкций против оператора «Северного потока — 2» сложно воспринимать как какой-либо «сигнал». Тем не менее, факт появления таких публикаций он оценил положительно:

«Это гораздо лучше, чем читать информацию о том, что грядут новые санкции».

Стоит отметить, что уже после сообщений в Axios американский госсекретарь Энтони Блинкен в разговоре с немецким коллегой Хайко Маасом подтвердил, что Вашингтон по-прежнему выступает против строительства газопровода. 19 мая глава Госдепа также встретится в Рейкьявике на полях саммита Арктического совета с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в разговоре с «Газетой.Ru» выразил мнение, что окончательная стратегия США по «Северному потоку-2» будет выработана именно после встречи глав внешнеполитических ведомств. При этом эксперт считает, что США озабочены отношениями с Германией из-за ее доминирующей роли в Евросоюзе.

Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов также считает, что отказ от санкций по газопроводу связан с немецким, а не российским фактором. «Санкции нанесли бы удар по их отношениям, а сейчас восстановление сотрудничества с Германией — приоритет. Но само отношение к этому проекту в Вашингтоне не изменилось», — говорит Суслов.

Ты мне враг, но климат нам дороже

При этом Москва и Вашингтон с момента предложения Байдена, прозвучавшего 13 апреля, провести двусторонний саммит, явно сделали ряд реверансов в отношении друг друга.

Так, 19 мая Дмитрий Песков на вопрос о том, готова ли Москва спросить у Байдена о его оскорбительных высказываниях в адрес Путина ответил, что главное совсем не это, а вопросы стратегической стабильности.

До этого председатель международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий рассказал, что вопрос денонсации Договора по открытому небу в Совете Федерации будут рассматривать не 19 мая, а 2 июня «с подачи Верховного главнокомандующего». Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин прямо отметил, что все еще есть надежда «на здравый смысл представителей США», которые вышли из договора в конце 2020 года.

Москва 14 мая также перенесла процесс имплементации новых правил о запрете американскому посольству нанимать сотрудников из третьих государств, что позволило диппредставительству до 16 июля возобновить оказание обычных услуг гражданам США.

США также снизили градус напряжения рядом действий.

10 мая президент США Джо Байден заявил на брифинге, что хотя организаторы кибератаки на ИТ-инфраструктуру компании Colonial Pipeline, вероятно, находятся в России, у него нет данных, чтобы к взлому были причастны российские власти. До этого Байден, выступая со специальной речью об отношениях с Россией после введения очередного пакета санкций, говорил, что обе страны хотят жить в мире.

«Я абсолютно ясно сказал Путину, что мы могли пойти и дальше, но мы решили действовать пропорционально, что не будем начинать новый цикл эскалации. Мы хотим, чтобы у нас с Россией были хорошие предсказуемые отношения», — говорил американский лидер.

Владимир Васильев из Института США и Канады полагает, что американская сторона втягивает Россию в «азартную игру» перед саммитом Байдена и Путина, добиваясь уступок.

По мнению эксперта, американцы «хотят прощупать, насколько Россия готова к торгу».

При этом Васильев не исключает, что такой подход к России может вызывать разногласия в администрации американского президента. «Возможно, Блинкен стремится занять более жесткую позицию, а окружение Байдена этого не хочет. Все-таки Блинкен — человек не Байдена, а, скорее, Обамы», — считает эксперт.

Еще одну причину снижения накала в отношениях со стороны США Васильев видит в желании американцев внести разлад в сотрудничество Москвы и Пекина, усилением которого они очень обеспокоены.

Дмитрий Суслов также подтверждает, что стремление к деэскалации и признаки стабилизации отношений наблюдаются с обеих сторон.

«Сюда можно отнести и разрешение обострения последнего украинского кризиса. Российско-амеркианский диалог сыграл в этом не последнюю роль, включая то, что Россия решила уменьшить концентрацию своих войск на границе с Украиной. Во-вторых, подготовка к саммиту уже идет, несмотря на пока отсутствие подтверждений со стороны Москвы. Если встреча Лаврова и Блинкена пройдет без скандалов, какой, например, произошел на переговорах США с Китаем в марте Анкоридже, то саммит состоится с вероятностью в 99%», — говорит эксперт из НИУ ВШЭ.

При этом Суслов подчеркивает, что все это делается для стабилизации отношений, а не их улучшения. «Саммит Путина и Байдена станет закреплением модели отношений, где Россия и США, продолжая воспринимать друг друга как врагов, будут сотрудничать по таким вопросам, как стратегическая стабильность, Арктика, изменение климата, борьба с пандемией и т.п.», — заключает эксперт.