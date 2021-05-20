«Произошла смена поколений»: чего Москве ждать после выборов в ФРГ

«Russland Verstehen»

Армин Лашет хотя и удивился комментарию журналистки, которая назвала его «защитником «Северного потока — 2», но признал, что считает этот проект важным. Политик неоднократно говорил, что будет придерживаться дипломатии Меркель во внешней политике и политике безопасности лишь с небольшими нюансами. Он выступает за то, чтобы развивать отношения с Россией, при этом непременно реагируя на нарушение ею «красных линий».

Артем Соколов, научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО в разговоре с «Газетой.Ru» называет Лашета центристом, который будет поддерживать как трансатлантический консенсус, так и отношения с Россией.

Эксперт напомнил, что Лашета в последние годы критики называли «Russland Verstehen», то есть «относящийся к России с пониманием».

«Его политический опыт указывает, что он действительно будет продолжать внешнеполитический курс Меркель. Ситуация с «Северным потоком — 2» покажет, как у нас будут развиваться отношения с немецкими партнерами в ближайшие годы. Пока можно об этом говорить с осторожным оптимизмом», — говорит Соколов.

По мнению немецкого политолога Александра Рара, дальнейшее развитие внешней политики Германии будет в любом случае зависеть не только от персоналий.

«Да, у Лашета во многом более прагматичный подход, чем у Меркель. Он не будет ставить на первое место либеральные ценности, он будет слушать бизнес. Но очень многое будет зависеть от того, как будет развиваться Европа после пандемии коронавируса. И, конечно, будет иметь значение влияние США — насколько Лашет будет находить силы, как Меркель, по каким-то вопросам высказывать другую позицию. Это пока трудно предсказать», — считает эксперт.

Схожую позицию в отношении России занимает также и кандидат от социал-демократов Олаф Шольц. Он заявил, что поддерживает строительство газопровода «Северный поток — 2» так же, как это делает нынешнее правительство. Однако шансов стать канцлером у него гораздо меньше, чем у Лашета. СДПГ в рейтинге партий занимает лишь третье место — ее готовы поддержать 15% немцев.

«Социал-демократы — наследники новой восточной политики канцлера Вилли Брандта, которая в свое время привела к улучшению отношений между ФРГ и СССР. Но они сейчас находятся в кризисе, партия теряет поддержку избирателей, и в лучшем случае получит роль младшего партнера в правящей коалиции», — объясняет современные трудности партии эксперт из МГИМО.

Никакого позитива

Кардинально иную позицию по отношению к России занимает лидер партии «Союз 90/Зеленые» Анналена Бербок. Она широко известна своими негативными высказываниями в адрес России — например, в апреле политик призывала проявлять «жесткость» в ходе диалога с Москвой. Кроме того, Бербок выступает против «Северного потока — 2». Политик также обвинила российское правительство в стремлении использовать энергетический проект для прекращения транзита газа через Украину и Польшу.

При этом, если верить майским опросам института Kantar, именно у нее самые высокие шансы на то, чтобы возглавить немецкое правительство. 27% избирателей страны готовы поддержать на выборах бундестага «Зеленых», в то время как блок ХДС/ХСС — 24%.

Соколов из МГИМО считает, что приход Бербок на главный пост в Германии не принесет Москве большой радости.

«Но в то же время важно понимать, что риторика «Зеленых» в качестве оппозиционеров, и уже в составе правящей коалиции, возможно, будет отличаться. Уже сейчас Бербок стремится не заострять тему российских-германских отношений, не выступать подчеркнуто с жесткими заявлениями в адрес Москвы. «Зеленым» придется управлять в составе той или иной коалиции, а с учетом того, что все остальные политические силы Германии отличаются большим конструктивом, безусловно, им придется корректировать свою позицию по отношению к Москве», — говорит эксперт.

Кроме того, политолог видит и ряд определенных возможностей в отношениях с «Зелеными».

«Их влияние — долгосрочный фактор немецкой внутренней политики. Налаживать контакты России с «Зелеными» придется в любом случае. Тем более, предпосылки есть уже сейчас, ведь у нас тоже сейчас уделяется внимание вопросам экологии, изменения климата. Есть темы для разговора», — считает Соколов.

Александр Рар же абсолютно не верит в возможный конструктив в работе с этой партии.

«Недавно госпожа Бербок выступала в аналитическом центре «Атлантический совет», где она хвасталась тем, что ее дедушка в 1945 году боролся против Красной армии. У «Зеленых», можно сказать, поменялось мировоззрение, они на стороне Украины, Польши, стран Прибалтики. Там нет никакого позитива.

И Россия будет важной темой при создании правительственной коалиции с ними, здесь они не пойдут на компромисс. Поэтому даже если Бербок получит пост министра иностранных дел или обороны, то ситуация будет гораздо сложнее, чем, например, с социал-демократами», — говорит Рар.

А что на флангах

За сближение с Россией уже несколько лет в Германии громко выступают политики с противоположных флангов — «Левые» и правая «Альтернатива для Германии» (АдГ). У каждой из них свои мотивы. Обе во многом скептически относятся к единому европейскому проекту в том виде, который существует сейчас.

Так, известно, что «Левые» сохраняют контакты с российскими коллегами еще с советских времен, так как они наследники «Социалистической единой партии Германии». По словам Рара, в этой партии сохраняется убеждение, что в России можно найти идеи социальной справедливости.

«А в АдГ выступают за более здравый подход к России с позиции консервативных убеждений, которые присущи большинству членов этой партии. В целом, в АдГ есть несколько подходов к Европейскому союзу, но в основном это критические позиции. По их мнению, немецкий народ платит слишком дорогую цену за европейскую интеграцию и это нужно исправить. Они выступают с позиции национализма, и видят вмешательство в политику Германии со стороны Вашингтона и Брюсселя в негативном ключе», — говорит Соколов.

При этом в АдГ готовы поддерживать хорошие отношения с США, при условии, что это будет самостоятельный выбор немцев.

Либералы из «Свободной демократической партии» (СвДП) считаются темной лошадкой выборов 2021 года, так как им удалось увеличить свою популярность за последние месяцы пандемии (около 9%) с помощью конструктивной критики действующего правительства.

«Во внешней политике они выступают, прежде всего, за защиту экономических интересов Германии, крупного бизнеса. Потому в отношении России они совмещают как критический, так и прагматично-конструктивный подход. Они готовы критиковать Россию по отдельным идеологическим пунктам, например, соблюдение прав человека, но выступают за упрочнение экономических отношений», — поясняет эксперт из МГИМО.

По мнению же Рара, ждать от представителей «Свободной демократической партии» пророссийских действий не стоит.

«Здесь произошла смена поколений, уже ушли люди типа Ганс-Дитриха Геншера и Эгон Бара, которые помнили Вторую мировую, «холодную войну» и объединение Германий. Современные политики в очень многих партиях с миграционными корнями, например, иранцы. У них на первом месте политика ценностей, прав человека, и защита таких людей, как Алексей Навальный», — говорит немецкий эксперт.