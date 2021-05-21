Украина продлила антироссийские санкции. В списке 674 человека

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о продлении санкций против России на три года. В списке — 674 физических и 138 юридических лиц.

Контроль над выполнением этого решения, обоснованного «агрессией России», возложен на секретаря Совбеза Алексея Данилова. Мониторинг эффективности санкций должны вести правительство, Служба безопасности Украины и Национальный банк.

«Министерству иностранных дел Украины проинформировать компетентные органы Европейского союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о применении санкций и поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер», — говорится в тексте указа.

В санкционном списке, среди прочих, фигурируют глава Крыма Сергей Аксенов, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, профессор кафедры международного права МГИМО Евгений Воронин, основатель компании «1С» Борис Нуралиев.

Кроме того, в перечне значатся: «воры в законе» Сумбат Абасов, входящий в езидскую «семью», ранее возглавляемую лидером российского криминального мира Дедом Хасаном, уроженец Дагестана Зиявудин Абдулхаликов (в определенных кругах известный как «Зява Махачкалинский») и ряд других российских криминальных деятелей, неоднократно осужденных в РФ по уголовным статьям.

Помимо этого, рестрикции были продлены против НТВ, Первого канала, ВГТРК, «Звезды», ТНТ, РЕН-ТВ, ТРК «Петербург», ОТР, ТВЦ, информационного агентства МИА «Россия сегодня», МИЦ «Известия», РБК, «Московского комсомольца», нескольких негосударственных финансовых организаций.

Кроме россиян в санкционном списке указаны граждане Грузии, Белоруссии, Греции, Молдавии и Украины.

Гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев назвал украинские ограничения бессмысленными, смехотворными и архаичными.

«Зеленский подтвердил свое неприятие свободы слова. Санкции бессмысленны и смехотворны в условиях свободного интернета, где мы говорим, что хотим, и где аудитория свидетельствует, что наша позиция востребована на Украине. Комик Зеленский — диктатор, и это уже не роль», — сказал топ-менеджер.

Украина ввела санкции против нескольких десятков россиян в апреле 2014 года из-за присоединения Крыма, а также в связи с возникновением на территории Донбасса самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Позднее санкционный список неоднократно расширялся.

Россия отвечает зеркально

В ответ президент России Владимир Путин подписал указ о специальных эерах в отношении Украины. Под рестрикции попали: министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, его советник Антон Геращенко, руководитель СБУ Василий Грицак, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, секретарь СНБО Александр Турчинов, председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев.

Распространились ограничительные меры и на экс-премьера, лидера партии «Народный фронт» Арсения Яценюка, спикера Верховной рады Андрея Парубия, лидера экстремистской организации «Правый сектор» (организация запрещена в России) Дмитрия Яроша, лидера запрещенного в России «Меджлиса крымско-татарского народа» (организация запрещена в России)Мустафу Джемилева.

Рестрикции Москвы затронули самое большое химическое предприятие Украины «Днепроазот», одну из крупнейших торгово-промышленных групп Fozzy Group, производителя грузовых автомобилей «АвтоКрАЗ», аграрного гиганта «Продовольственно-зерновая корпорация Украины», финансово-промышленной группы «Девелопмент констракшн холдинг» и медиагруппы StarLightMedia (в нее входят, в частности, телеканалы ICTV и СТБ, а также газета «Факты и комментарии»).

Позднее черный список пополнили лидер рок-группы «Океан Эльзы» и бывший активист партии «Голос» Святослав Вакарчук, глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец, заместитель председателя постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Соломия Бобровская.

Москва готова к разрядке обстановки

В октябре прошлого года российский президент Владимир Путин на встрече в Ново-Огарево с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком сообщил, что Москва готова к отмене санкций против Украины, но этот процесс должен быть взаимным

Так глава государства отреагировал на слова собеседника о том, что украинская Лига промышленников и работодателей, в которую входят 240 предприятий, обратилась к нему с просьбой «пролоббировать» частичную отмену рестрикций — на отдельные коды продукции, поскольку предприятия сориентированы на экспорт в Россию.

Как уточнил Медведчук, речь идет, в частности, о предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности и организациях винодельческой отрасли, где без работы остались около 150 тысяч украинцев.

Президент РФ напомнил, что ограничительные меры против России первой ввела украинская сторона, Москва же ответила взаимностью.

«Мы к этому готовы, к тому, чтобы эта ситуация была перевернута и все с головы встало бы на ноги. Но мы не можем делать каких-то исключений из перечня тех стран, которые ввели против нас санкции. Вот в этом самая главная проблема», — добавил Путин.

До 10 июля 2021 года повторная личная встреча Путина и Медведчука по вопросу о снятии санкций состояться не может: депутат Рады помещен под домашний арест по обвинению в передаче России крымского месторождения нефти и газа «Глубокое», сведений о секретном подразделении ВСУ и создании сети российского влияния «Промінь».