Европа изолирует Минск после инцидента с самолетом Ryanair

Латвия и Белоруссия объявили о взаимной высылке почти полных составов дипмиссий, там останется только по одному административному сотруднику. Причиной таких шагов стал скандал с установкой в центре Риги, где проходит чемпионат мира по хоккею, вместо официального белорусского флага бело-красно-белого знамени оппозиционного движения.

Причем, как указал глава МИД Белоруссии Владимир Макей, флаг заменили лично мэр Риги Мартиньш Стакис и министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

В этой связи МИД Белоруссии вызвал посла Латвии Эйнарса Семаниса и довел до него решение о принудительном выезде из страны латвийских дипломатов.

«На данном этапе, в данной ситуации мы не видим возможности работать с нынешним составом диппредставительства», — сказал руководитель белорусского внешнеполитического ведомства.

Латвийский посол должен покинуть Минск в ближайшие сутки, а остальные дипломаты — в течение двух суток.

«Мы не можем оставить подобного рода провокационные действия без ответа», — пояснил глава белорусского МИД, назвав произошедшее «оскорблением государственного флага» и «актом государственного вандализма».

В ответ МИД Латвии вызвал Временного поверенного в делах Белоруссии Наталью Садовскую и сообщил об аналогичных решениях в отношении белорусских дипломатов.

Нынешние решения будут иметь силу «до нормализации отношений между странами», отметил пресс-секретарь МИД Латвии Янис Бекерис.

Исходной причиной эскалации отношений Минска с Европой стал инцидент с самолетом Boeing ирландской авиакомпании Ryanair со 123 пассажирами на борту, который экстренно сел в Минске 23 мая при сопровождении истребителя ВВС Белоруссии МиГ-29.

Лайнер посадили после сообщения о якобы минировании борта, что впоследствии не подтвердилось. При этом после посадки судна в Белоруссии местными силовиками был задержан видный оппозиционер, основатель Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич.

Интересно, что, согласно данным сайтов, отслеживающих местоположение самолетов в реальном времени, в момент приказа пилотам садиться в Минске борт находился уже почти над литовской границей и до Вильнюса лететь было ближе, чем до белорусской столицы.

Как рассказали очевидцы, сам Протасевич перед задержанием сказал находившимся рядом пассажирам: «Здесь меня ждет смертная казнь», передает Delfi.

Вашингтон осудил произошедшее, указав, что «посадка была основана на ложном предлоге».

«Этот шокирующий акт, совершенный режимом Лукашенко, поставил под угрозу жизнь более 120 пассажиров, в том числе граждан США. Мы тесно координируем нашу реакцию с нашими партнерами, включая ЕС, а также официальных лиц Литвы и Греции», — заявил глава Госдепартамента США Энтони Блинкен.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала произошедшее недопустимым. Президент Евросовета Шарль Мишель также выразил крайнюю обеспокоенность действиями белорусских властей.

«Важное значение будет иметь расследование инцидента», — пояснил он.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб указал, что нет никаких доказательств того, что существовала угроза взрыва на борту. По его словам, Роман Протасевич был задержан по надуманным обвинениям.

«Случившееся представляет угрозу для полетов в целом», — сказал дипломат.

Рааб добавил, что британским авиакомпаниям приказали приостановить полеты через воздушное пространство Белоруссии, также в Великобритании приостановлено разрешение на работу белорусской авиакомпании «Белавиа».

Кроме того, Лондон ввел санкции против 99 физических и юридических лиц из Белоруссии.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал инцидент «серьёзным и опасным». Международная организация гражданской авиации (ICAO) назначила срочное заседание 36 представителей на 27 мая.

Генеральный секретарь Европейской службы внешних связей Стефано Саннино по поручению главы европейской дипломатии Жозепа Борреля вызвал посла Белоруссии в Евросоюзе Александра Михневича и заявил ему о недопустимости подобных действий Минска.

«Посол Михневич был проинформирован о решительном осуждении со стороны институтов ЕС и государств-членов ЕС акта принуждения, в ходе которого белорусские власти поставили под угрозу безопасность пассажиров и экипажа», — сказал европейский дипломат.

Он также выступил в поддержку «независимого белорусского журналиста и активиста» Протасевича.

«Саннино передал [Михневичу] позицию ЕС о том, что возмутительные действия белорусских властей представляют собой еще одну вопиющую попытку заглушить голоса оппозиции в стране, и потребовал немедленного освобождения Протасевича», — указывается в сообщении ЕС.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что ее страна не будет пропускать самолеты, пересекшие или планирующие пересечь воздушное пространство Белоруссии. Также МИД Литвы рекомендовал своим гражданам покинуть Белоруссию и не ездить в республику по соображениям безопасности.

Премьер-министр Эстонии Каи Каллас заявила, принуждение к посадке в Минске пассажирского самолета и задержание Протасевича — это не просто угроза международной гражданской авиации, а похищение человека по инициативе государства.

Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо призвал Евросоюз запретить самолетам «Белавиа» приземляться в аэропортах на территории любой из стран ЕС.

Глава МИД России Сергей Лавров призвал оценивать инцидент «не сгоряча, не впопыхах, а на основе всей имеющейся информации».