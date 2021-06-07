«Украина постоянно требует денег»: почему Байден отказался проводить встречу с Зеленским

США не станут приглашать президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон для встречи с главой Белого дома Джо Байденом перед саммитом президентов России и США, пишет Axios со ссылкой на свои источники. При этом ранее вариант проведения таких переговоров, как утверждает портал, рассматривался.

Причиной этому стала смена Зеленским руководства государственной энергетической компании «Нафтогаз». В Вашингтоне связали решение с отказом Киева от борьбы с коррупцией, пишет автор материала.

Андрей Коболев занимал пост главы «Нафтогаза» с марта 2014-го года по апрель 2021-го. На его место на год назначен Юрий Витренко, занимавший на тот момент должность исполняющего обязанности министра энергетики. В Киеве это решение объяснили неудовлетворительными показателями работы энергетической компании — в 2020 году ее убыток составил около $684 млн. Также правительство объявило о приостановке полномочий наблюдательного совета.

Вчера Зеленский в интервью тому же порталу Axios подверг резкой критике позицию США по «Северному потоку — 2». По его словам, Киев рассматривал Вашингтон как последний оплот в деле российского газопровода, а потому украинский президент был неприятно удивлен, когда США отказались вводить ограничения против компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG. Более того, Зеленский считает, что эти действия снижают уровень уверенности Киева в непоколебимой поддержке со стороны Вашингтона.

Зеленского не устроило не только отсутствие санкций по линии «Северного потока — 2», но и отсрочка по принятию решения в отношении членства Украины в НАТО. С точки зрения украинского президента, вопрос надо решать немедленно, поскольку Киев в опасности и ему нужна помощь.

Украинский президент заявил, что готов провести переговоры с Байденом до того, как он встретится с российским коллегой Владимиром Путиным 16 июня в Женеве.

«Сейчас на кону наша независимость, и именно сейчас нам нужна помощь. Я понимаю, что планы и плотный график президента США [Джо Байдена] могут этого не позволить, но выбирать именно ему. Как гарант Конституции Украины я готов встретиться с ним и обсудить все детали до встречи с [президентом России Владимиром] Путиным в Женеве», — сказал президент Украины.

По мнению члена комитета Совфеда по международным делам Вадима Деньгина, США потеряли интерес к Украине.

«Украина постоянно требует от американцев денег на финансирование каких-то своих проектов — оружия, любых инициатив. И все это должен тянуть американский бюджет. Поэтому американцы аккуратно дают понять, что они все финансировать не будут. На мой взгляд, это стратегическая ошибка и провал администрации Зеленского. Надо им дружить с Россией, и тогда все будет хорошо», — добавил Деньгин.

«Политическая агония»

С точки зрения первого заместителя председателя комитета Совфеда по международным делам Владимира Джабарова, на самом деле Байден не игнорирует Украину, однако Киев в последнее время ведет себя неадекватно.

«Во-первых, как может говорить о вступлении в НАТО страна, в которой идет внутренний конфликт на юго-востоке. Во-вторых, вступление в альянс налагает определенные обязательства, которые Украина выполнить не может никаким образом, потому что в стране фашиствующие молодчики маршируют по площадям и улицам — для демократических стран, входящих в НАТО, это неприемлемо», — пояснил сенатор.

Что касается обвинений в адрес США в том, что они не помогают Украины, то интересы Киева мало кого сейчас волнуют, продолжил Джабаров, от него уже порядком устали даже европейцы, им хочется, чтобы побыстрее был разрешен украинский конфликт.

«У Зеленского началась политическая агония, что ни день, то новое заявление. Украина на грани такой панической ситуации, они боятся оказаться никому не нужными, хотя им никто не угрожает и готовы с ними сотрудничать. Я думаю, что это заявление Зеленского еще больше оттолкнет американцев и европейцев от Украины», — указал сенатор.

«Немедленный конфликт»

Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков допустил, что для Зеленского все должно крутиться вокруг Украины, потому что Киев решил сделать из Москвы своего врага. Однако Евросоюз и США, по мнению сенатора, демонстрируют усталость от конфронтации с Москвой.

«Президент Украины никак не может этого понять и почему-то считает, что политическая верхушка США не знает, какая ситуация складывается на Украине и какие у нее отношения с Россией. Он их чему-то хочет научить — это настолько наивно и близоруко. Это, в частности, показывает абсолютную слабость нынешнего президента Украины и страны», — рассуждает сенатор.

При этом заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек уверен, что Зеленского устроит только один вариант внешней политики США — немедленный военный конфликт с Москвой.

«Все остальные методы Вашингтона — санкции, интриги — Зеленский будет называть полумерами. В восприятии украинского лидера, которому откровенно дали пинка перед саммитом НАТО, Вашингтон должен отдать приказ о нанесении ракетного удара по трубопроводу «Северный поток — 2», чтобы монополия на транзит газа в Европу оставалась у Украины»,

— резюмировал депутат.