Китай, Россия, Белоруссия: кого и за что ругали на саммите G7

Саммит G7 в Великобритании с 11 по 13 июня проходил под лозунгом Build Back Better (англ. — «Построить лучше чем было»). Состав участников в этот раз был расширен – во встречах помимо стран «большой семерки» (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) приняли участие глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель, а также лидеры Австралии, Индии, Южной Кореи и ЮАР.

Для президента США Джо Байдена участие в саммите стало не только первым в статусе главы Белого дома, но и вообще первой поездкой в Европу после инаугурации в январе. Американская администрация подчеркивала, что главным сигналом Байдена миру станет то, что «Америка вернулась». Речь идет о пересмотре подходов в отношениях с союзниками предыдущего президента Дональда Трампа. Теперь очевидным приоритетом во внешней политике США стало стремление играть лидирующую роль в трансатлантическом партнерстве.

И это активно приветствуют другие страны G7: например, глава МИД Германии Хайко Масс еще перед саммитом от лица европейцев передал американцам «добро пожаловать обратно».

Начали за здравие: борьба с пандемией

Одной из главных тем первого дня саммита стала глобальная борьба с пандемией COVID-19 и восстановление экономик стран G7.

«Мы должны быть уверены, что извлечем уроки из пандемии, не повторим ошибок, которые, несомненно, совершили в течение последних 18 месяцев», — сказал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. И после этого выразил надежду на «большой отскок» в экономике.

Помочь этому процессу, видимо, должно будет соглашение о международной налоговой справедливости. Эта реформа предполагает, что 100 крупнейших и наиболее прибыльных компаний мира будут должны платить налог на прибыль не менее 15%.

Также на саммите создали две экспертные группы по вопросу открытия границ и международных поездок.

Лидеры западного мира решили пожертвовать до конца 2022 года развивающимся странам 2,3 млрд доз вакцин от коронавируса. Канцлер Германии Ангела Меркель уточнила, что помощь будет предназначена, прежде всего, жителям африканских стран.

Другой ключевой темой саммита стала экология, к обсуждению которой присоединился генсек ООН Антониу Гутерриш. Борис Джонсон считает, что люди ждут более «зеленого, справедливого, равного, гендерно-нейтрального и женственного» восстановления экономики. В частности, государства-участники «семерки» договорились добиться нулевых углеродных выбросов к 2050 году и будут тратить $100 млрд ежегодно в рамках борьбы с изменением климата по Парижскому соглашению.

Еще одним вопросом, связанным с пандемией коронавируса, стало расследование о его происхождении. Союзники выступили за необходимость его проведения, а глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что нельзя исключать версию лабораторного происхождения COVID-19.

Более того, руководитель ведомства, которое администрация Трампа считала «купленным китайцами», в этот раз согласился с тем, что расследование Пекина было недостаточно прозрачным.

Демократический «Пояс и Путь»

Тема Китая на этом не закончилась. Лидеры стран «семерки» договорились создать проект Build Back Better World, который станет противовесом китайской инициативе «Пояс и путь».

Источники CNN рассказали, что лидеры G7 разошлись в оценках при обсуждении политики в отношении Китая.

Сообщается, что Байден призвал осудить ситуацию с правами человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР), где Китай по данным СМИ осуществляет репрессии против мусульман, прежде всего, уйгуров. Вашингтон и Оттава ранее признали действия Пекина геноцидом.

Против предложения американского президента выступили канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Италии Марио Драги и лидеры Евросоюза, которые заинтересованы в продолжении сотрудничества с Китаем. Это было вполне предсказуемо, так как Италия еще в 2019 году официально присоединилась к тому же «Поясу и пути», а Евросоюз в 2020-м договорился с Пекином о крупном торговом соглашении (ратификацию которого 20 мая 2021 заморозил Европарламент).

В итоговое заявление стран G7 все-таки вошло осуждение Китая за нарушение прав человека в СУАР и нарушение автономии Гонконга, а также пункт о важности мира и стабильности в Тайваньском проливе.

Глава Совета по внешней и оборонной политике, научный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что наиболее интересный итог саммита — переориентация деятельности G7 на ту линию противостояния с Китаем, которую провозглашают США.

«И хотя некоторые страны не испытывают большого энтузиазма насчет этого, в целом, идея, что Китай — основной вызов западному миру, была поддержана. Отсюда идут и новые глобальные проекты, и помощь вакцинами всему миру. Подтекст у всего этого — не позволить Китаю захватить лидерство в разных сферах. Это признание того, что дальнейшее развитие Китая будет вести к ослаблению США и их союзников», — сказал эксперт.

Требования к России и Белоруссии

Тема Китая и другие обсуждения практически вытеснили Россию на периферию внимания лидеров стран G7. Отчасти это может быть связано с предстоящей встречей Джо Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоится 16 июня в Швейцарии.

«Западные страны считают, что сейчас нужно защищать свои демократические ценности, и в этой конфигурации Пекин из-за своего растущего влияния угрожает им больше. А то, что на саммите почти не уделялось внимание России, — скорее, хорошо», — считает доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

Тем не менее, досталось на саммите и Москве, хотя новости о России приходили из Великобритании в эти дни куда реже куда реже, чем по другим темам.

В частности, лидеры G7 призвали РФ «прекратить дестабилизирующее поведение» и расследовать якобы применение химического оружия, «прекратить систематические репрессии против независимого гражданского общества и СМИ».

Отдельным пунктом «семерка» призвала Россию вывести войска и технику с территории восточной Украины и Крыма (Москва официально опровергает материально-техническую поддержку ополченцев самопровозглашенных ДНР и ЛНР, при этом Крым, согласно российской конституции, является частью РФ после референдума 2014 года. — «Газета.Ru»).

Вместе с тем в итоговом документе саммита говорится, что страны G7 заинтересованы в стабильных и предсказуемых отношениях с Москвой.

Отдельно лидеры «большой семерки» затронули тему Белоруссии, потребовав от Минска провести новые выборы президента. Кроме того, в G7 отметили, что будут работать для привлечения к наказанию причастных к вынужденной посадке самолета авиакомпании Ryanairв Минске, на борту которого находился один из основателей Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Сейчас он и его спутница — гражданка РФ София Сапега — находятся в СИЗО Белоруссии.

«Можно хотя бы немного уважения?»

Китайский вопрос стал не единственным поводом для разногласия. В частности, лидеры G7 разошлись во мнениях о последствиях Brexit и дополнительных соглашениях о Северной Ирландии, согласно которым эта часть Британии экономически де-факто осталась в Евросоюзе — таможенная граница идет по Ирландскому морю.

Слова о фактической независимости Северной Ирландии были произнесены, по данным источников ряда СМИ, президентом Франции Эммануэлем Макроном. Французский лидер, как сообщает его пресс-служба, на вопрос Джонсона, что бы он делал, если бы сосиски из Тулузы нельзя было доставить в Париж, ответил, что эти города — часть единой географической области, а Северная Ирландия находится на острове.

«Это не только оскорбительно, но и имеет реальные последствия для сообществ в Северной Ирландии, вызывает большую озабоченность, вызывает большой ужас. Можете ли вы представить, если бы мы говорили о Каталонии, фламандской части Бельгии, или землях Германии, о северной Италии, Корсике во Франции как о разных государствах?» — задался вопросом министр иностранных дел Британии Доминик Рааб, попросив от партнеров «немного уважения».