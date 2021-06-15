Зверобой, снайперы и книги: в какой обстановке пройдет саммит Россия-США

Место проведения

Швейцарские СМИ сообщают, что во вторник, 15 июня, активно завершается подготовка особняка Ла-Гранж, где пройдет саммит. В частности, флористам пришлось экстренно менять оформление.

Изначально было заявлено, что композиции должны быть составлены на основе синего, белого и красного — в соответствии с флагами России и США. Но в воскресенье флористической компании поручили изменить цветовую гамму на зеленый и белый — «цвета сдержанности и нейтральности», сообщила флорист компании Protocol Аделина Филипп.

«Цветы занимают важное место в дипломатии... Цвета — это символ, и они умеют говорить», — пишет La Tribune de Genève.

В букетах будут использованы розы, гортензии, дельфиниум, пионы, гвоздики, астры, альстромерии, чистец, зверобой, кермек и шиповник.

Делегаты по отелям

Президент США Джо Байден вместе со своей делегацией уже прибыл в Швейцарию и остановился в отеле «Интерконтиненталь». Российская делегация выбрала гостиницу Mandarin Oriental. Сам Владимир Путин пока не в Женеве, он прилетит утром 16 июня.

Среди представителей России — глава МИД РФ Сергей Лавров, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, посол России в США Анатолий Антонов, помощник российского президента Юрий Ушаков, глава Генштаба Валерий Герасимов и замглавы МИДа Сергей Рябков. А также специальный представитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и замглавы администрации президента Дмитрий Козак — их присутствие будет необходимо при обсуждении вопросов, связанных с Сирией и Украиной.

В делегацию США, в свою очередь, вошли госсекретарь США Энтони Блинкен и советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан. Жену Байден в Швейцарию не взял, как и главу Пентагона Ллойда Остина.

Кремлевский пул РИА «Новости» сообщал, что общее число делегатов составит 1200-1600 человек. Газета Tagblatt приводила вдвое меньшую цифру.

Распорядок исторического дня

Саммит России-США начнется в 13.00 (14.00 мск). Первым к месту проведения саммита — вилле Ла-Гранж — прибудет Путин, затем подъедет Байден, сообщает телеканал CNN со ссылкой на Белый дом.

До 13:15 будет идти встреча президентов США и России со швейцарским коллегой Ги Пармеленом. Запланировано совместное фотографирование.

После этого на первом этаже виллы в библиотеке, где хранится около 2 тыс. книг, некоторым из них более 500 лет, начнутся переговоры Путина и Байдена. Компанию им составят глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь Энтони Блинкен.

Как отмечал Ушаков, формат тет-а-тет президентов не предусмотрен, но все будет зависеть от их желания.

На 14:30 запланировано начало российско-американских переговоров в расширенном составе. Помимо президентов, в них примут участие еще как минимум по пять человек от каждой из сторон. Вторая часть переговоров в расширенном составе намечена на 16:15.

Предусмотрены также перерывы на чай-кофе, но, по данным Белого дома, вместе президенты не пообедают: «Не будет преломления хлеба». Не будет также и подписания каких-либо документов, сообщал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

С журналистами главы двух стран пообщаются по отдельности. В 18:00 должна пройти пресс-конференция российского президента, после него перед журналистами выступит глава США. Всего на переговоры отведено четыре-пять часов с учетов перерывов.

При этом согласованы практически все организационные параметры, повестка дня и очередность вопросов.

В частности, стороны обсудят состояние отношений России и США, их перспективы, поднимут вопросы стратегической стабильности, информационной безопасности, борьбу с киберпреступностью. Помимо этого, Путин и Байден поговорят и о региональных проблемах, а также о возможных способах их решения.

Безопасность

В городе будут обеспечивать безопасность около 1 тыс. военных и еще примерно 900 полицейских.

Вблизи знаменитого Женевского фонтана уже находятся военные машины, которые запрещено снимать и фотографировать. Окрестности Женевского озера, недалеко от которого находится вилла, осматривают военные из оптических приборов. Снайперы тоже заняли свои позиции по всему городу.

Вход в парк около виллы закрыт. У стен, ограждающих парк, установлен металлический забор с колючей проволокой.

«Швейцария, гордящаяся своим нейтралитетом и опытом дипломатии, обещает, что встреча пройдет безупречно в плане логистики и безопасности», — отметил он. В частности, Женева запросила помощь у соседних кантонов.

С 15 июня по 17 июня военно-воздушные силы страны будут вести усиленное наблюдение за воздушным пространством Женевского региона с условным центром над Площадью Наций рядом с женевской штаб-квартирой ООН. Недалеко от виллы Ла-Гранж установлены средства ПВО.

Журналисты

Безопасность также обеспечена и с учетом распространения коронавирусной инфекции. Участники саммита должны пройти ПЦР-тестирование перед мероприятием. Для получения пропуска в пресс-центр необходим отрицательный тест на коронавирус, сертификат о прививке, одобренной Швейцарией, Евросоюзом или Всемирной организацией здравоохранения, или справка о перенесенном COVID-19.

На встрече будет порядка 3 тыс. представителей СМИ. Организаторы саммита предоставят СМИ пресс-центр, который будет работать в Женевском международном центре конгрессов с 14 по 17 июня.

В распоряжении журналистов будут оборудованные рабочие места. Кроме того, их обеспечат кофе, чаем и питьевой водой.