«Посмотреть друг другу в глаза»: в России готовы к саммиту с ЕС

Лидеры Евросоюза 24-25 июня проводят саммит, на котором, по словам главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, обсуждается новая стратегия ЕС по отношению к России. Предложенный еще 16 июня Еврокомиссией подход получил название «Отталкивать, сдерживать, вовлекать».

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая с правительственным заявлением в Бундестаге, выразила мнение, что Евросоюзу нужны собственные переговорные форматы с Россией и российским лидером Владимиром Путиным. По ее мнению, необходимо выработать единые механизмы ответа на политику Москвы и составить список общих стратегических интересов.

Она подчеркнула, что ЕС не должен довольствоваться одним только анализом отношений с Москвой. Если сообщество и реагирует на действия со стороны РФ, то нередко не координирует эти реакции между собой, обратила внимание канцлер.

По данным газеты Financial Times, Меркель предложила пригласить президента России Владимира Путина на встречу с лидерами стран ЕС. Издание также отмечает, что предложение канцлера поддержал французский лидер Эммануэль Макрон.

Эту идею уже поддержали и в Кремле. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, этот диалог нужен и Москве, и Брюсселю. Песков подтвердил, что инициатива проведения саммита РФ и ЕС принадлежит Меркель и что Макрон ее одобрил.

Предложение германского канцлера нашло положительный отклик и у опрошенных «Газетой.Ru» сенаторов и депутатов.

По мнению члена комитета Совета Федерации по международным делам Сергея Цекова, любые саммиты, встречи и разговоры хороши.

«Это неплохое предложение — встретиться, посмотреть друг другу в глаза, выяснить, что на самом деле происходит, какие мысли на самом деле у представителей ЕС. Хорошее предложение», — сказал он.

Сенатор считает, что после такой встречи отношения России с Евросоюзом бы смягчились, хотя неизвестно, в какой степени.

Стороны могли бы обсудить снятие всех барьеров, ограничений, снижение агрессии со стороны таких структур, как НАТО, прекращение бряцания оружием, организации учений НАТО возле российских границ, отметил Цеков.

Позиции о важности любых переговоров придерживается и член комитета Совета Федерации по международным делам Вадим Деньгин. По его мнению, после такого предложения будет наблюдаться подвижка в сторону улучшения климата взаимодействия с Россией. Любые переговоры дадут определенные результаты как для властей, так и для российских экономических продвижений, проектов, любых идей, уверен сенатор.

«Больше всего страдает европейский бизнес, который завоевывал российский рынок в течение 50, может, даже 100 лет. И в один момент им говорят: «Вы больше там не работаете». Поэтому, конечно, все настроены на позитив», — обратил внимание парламентарий.

Если встреча состоится, считает Деньгин, она пройдет в абсолютно конструктивной, доброй атмосфере.

Как он отметил, Франция и Германия заинтересованы в отношениях с Россией, как и большинство официальных лиц.

«Сейчас отодвинуты все грязные занавески, будем смотреть друг другу в лицо и говорить. Да, будет высказываться негатив, но это называется конструктивный диалог, от него никуда не денешься. Но мы за мир во всем мире, и Россия опять всех к этому подталкивает», — подчеркнул сенатор.

Зампред комитета Госдумы по международным делам Ирина Роднина назвала идею Меркель замечательной и отметила, что Россия давно говорила о готовности к любым таким встречам. Лучше говорить, смотреть в глаза друг другу, чем сыпать домыслами и обвинениями, отметила она.

По ее мнению, стороны могут обсудить взаимоотношения, все экономические санкции, введенные против России, которые она назвала необоснованными, а также дипломатические отношения и военное сотрудничество.

Настрой на диалог приветствовал и руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов. Он отметил важность того, что такая инициатива исходит от стран ЕС, «которые во многом являются заложниками решений, навязываемых США». Повестка такого саммита, по его мнению, может быть самой разной: от безопасности и общих усилий по противодействию пандемии до экономических и торговых.

Успех идеи саммита Россия — ЕС зависит от того, какую цель преследуют лидеры Франции и Германии от такого саммита,

убежден первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, если они настроены на содержательную, конструктивную встречу, «готовы разгребать завалы» и искать пути выхода из кризиса, Путин может дать согласие на такую встречу.

«Но, если это будет использовано для очередных нападок на Россию, попыток ее воспитать, думаю, встреча будет провалена и отношения станут еще хуже. Пусть они сначала для себя в ЕС определятся, готовы ли они к такой встрече», — подчеркнул сенатор.

Он отметил, что у сторон накопилось множество тем для обсуждения, в том числе вопросы взаимоотношения с Европой, различные экономические вопросы, отмена санкций, «которыми Европа грешит не меньше, чем американцы», ограничения на поездки и совместная борьба с пандемией.

Российская сторона готова к диалогу с ЕС, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко на полях Московской международной конференции по безопасности. «В любом случае мы всегда говорили, что готовы к диалогу и считаем ненормальным, особенно в нынешней ситуации, когда требуется объединение усилий по многим направлениям по тем проблемам, которые сегодня волнуют все страны, уходить от предметного разговора», — отметил Грушко.

Впрочем, восторг идея о саммите Россия — ЕС вызвала не у всех.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал такую задумку «опасным отклонением» от санкционной политики Брюсселя в отношении Москвы.

«Инициатива возобновить саммит с Россией без того, чтобы видеть какой-либо прогресс с российской стороны, (...) может только подорвать политику непризнания и эффективность режима санкций и, что еще более опасно, разохотить Россию от выполнения Минских договоренностей», — отметил глава внешнеполитического ведомства Украины, слова которого передает «Интерфакс-Украина».