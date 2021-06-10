«Русские хакеры» и климат: о чем будут говорить на саммите G7

Россия

Одной из главных тем обсуждения лидерами стран «большой семерки» (G7), как ожидается, традиционно станет Россия. Агентство DPA со ссылкой на источники в правительственных кругах в Берлине пишет, что в повестке дня будет диалог о «нарушении норм» мирового порядка со стороны российских властей.

Страны G7, по имеющимся данным, могут подготовить совместную реакцию на кибератаки, вмешательство в выборы в других странах, кампании по дезинформации и «убийства на территории стран Запада». Во всех этих действиях члены организации обвиняют Москву.

По данным агентства Bloomberg, они по итогам саммита «Большая семерка» потребуют от властей РФ наказать членов хакерских группировок, которые якобы действуют на ее территории. Соответствующий призыв, по информации журналистов, включен в проект итогового заявления глав государств.

В проекте документа отмечается, что находящиеся в пределах российских границ группировки осуществляют кибератаки с целью вымогательства, применяют виртуальные валюты, чтобы отмывать выкуп, совершают другие киберпреступления.

Впрочем, нет твердой уверенности, что все это прозвучит по итогам саммита на самом деле. Окончательный текст итогового заявления пока не утвержден.

Глава Совета по внешней и оборонной политике, научный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов тем не менее считает, что «какая-нибудь дежурная фраза о совместном противостоянии ревизионизму России и Китая и укреплении безопасности» в итоговом коммюнике все же появится. Как он отметил в разговоре с «Газетой.Ru», подобные вещи говорятся всегда и они уже превратилось в штамп, за которым мало что стоит.

Коронавирус

Безусловно, первая очная встреча с начала пандемии не обойдется без ее обсуждения. Как сообщил помощник по национальной безопасности главы американской администрации Джейк Салливан, лидеры стран G7 примут всеобъемлющий план по борьбе с коронавирусом.

Он обратил внимание, что в рамках G7 создали две рабочие группы, которые должны заняться вопросом открытия границ и возобновления поездок между странами.

В одном случае это экспертная группа с Великобританией, а во втором — с Евросоюзом, уточнил Салливан.

При этом он призвал не ждать конкретных результатов в этом направлении в ближайшее время, поскольку страны придерживаются научного подхода и следуют рекомендациям экспертов в области здравоохранения по поводу подходящего времени и условий для открытия границ.

Евросоюз также собирается поддержать на саммите G7 предложение США о проведении независимого расследования происхождения коронавируса, заявили глава Евросовета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Для этого следователям понадобится «полный доступ» ко всем документам и зонам исходного заражения в Китае, отметили они.

«Нам необходимо установить все обстоятельства происхождения пандемии, чтобы избежать ее повторения в будущем», — подчеркнула фон дер Ляйен.

Одной из центральных тем станут экономические проблемы, связанные с тем, что в экономике были серьезные кризисные явления из-за пандемии, сказал «Газете.Ru» доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин. Как он отметил, западным странам нужно предпринимать усилия, чтобы вернуться к допандемийной ситуации.

Иран

Еще одной темой для обсуждения станет иранская ядерная программа. Лидеры стран G7, как ожидается, объявят, что поддерживают проведение консультаций о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД), сообщило Bloomberg.

Согласно проекту итогового совместного заявления государств, которое приводят журналисты, «большая семерка» приветствует недавние переговоры о полном возвращении к сделке 2015 года с Ираном по атому.

В последние недели переговоры о возвращении США и Ирана к СВПД продолжаются в Вене. Первый заместитель американского госсекретаря Уэнди Шерман ранее отметила, что их новый раунд может начаться в ближайшие выходные дни.

Как полагает Николай Топорнин, европейцы, вероятно, попытаются уговорить Байдена вернуться в СВПГ.

Экология

Как сообщил официальный представитель главы ООН Стефан Дюжаррик, генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш также примет участие в саммите G7, чтобы призвать лидеров стран-участниц сделать прорыв в борьбе с климатическими изменениями и пандемией.

«Его основным посылом будет заявление о том, что нам необходим «квантовый скачок», чтобы ответить на те вызовы, с которыми мы сталкиваемся сегодня, а именно с пандемией COVID-19 и с климатическими изменениями», — отметил он.

Британский премьер Борис Джонсон намерен убедить лидеров стран «большой семерки» поддержать новый план по борьбе с изменением климата, чтобы помочь развивающимся странам декарбонизировать экономику и свести к минимуму риски глобального потепления, сообщила газета The Times.

Наиболее важным предложением «зеленой инициативы», по информации издания, может стать создание банка с многомиллиардным капиталом для прямого финансирования проектов по сокращению выбросов углерода в беднейших регионах мира.

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В преддверии саммита в графстве Корнуолл на юге Англии появилась скульптура из вышедших из строя электроприборов, которая изображает лидеров стран G7. Она выполнена в стиле мемориала на горе Рашмор в штате Южная Дакота, где высечены изображения четырех президентов США. Памятник из электронных отходов изображает Бориса Джонсона, главу правительства Японии Ёсихидэ Суга, президента Франции Эммануэля Макрона, председателя Совета министров Италии Марио Драги, канадского премьера Джастина Трюдо, канцлера Германии Ангелу Меркель и американского президента Джо Байдена.

Таким образом автор скульптуры Джо Раш хотела обратить внимание лидеров саммита на проблему переработки электронных отходов.

«Их [электроприборы] нужно или ремонтировать, или конструировать таким образом, чтобы они служили дольше, потому что в конечном счете все отправляется на свалку», — отметил он.