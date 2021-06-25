«Разделить ответственность»: зачем Зеленскому референдум о Донбассе

Де-факто Киев уже разорвал связи с Донбассом и будет печально, если он оформит это и де-юре, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о возможном референдуме о «стене» с Донбассом. Украинский лидер допустил, что в случае провала переговоров по урегулированию конфликта на востоке Украины от Донбасса придется отгораживаться «стеной».

«Если у нас не получится [достичь] любых альтернативных договоренностей с США, с РФ, отдельно с Европой и параллельно в «нормандском формате». Если все это не удастся, то о «стене» будет голосовать народ Украины», — сказал в интервью программе «VIP с Натальей Мосейчук» на канале 1+1.

Он признал, что вопрос, который он готов вынести на референдум, очень сложный, так как это не столько физическая стена, сколько разрыв всех связей.

«О Донбассе или о той, либо другой «стене», — это точно не популярно, не популистски, это будет сложный вопрос, если мы до этого дойдем, я хочу, чтобы люди поняли, что это на много лет», — сказал украинский президент.

Как отметил глава государства, один из главных вопросов заключается в том, что делать с людьми, проживающими в Донбассе, с находящимися там предприятиями и с водой для региона.

Вместе с тем Зеленский в очередной раз заявил, что хочет вернуть людей и территории.

Проведение референдума по отделению части региона профессор кафедры международного права МГИМО Дмитрий Лабин назвал нормальной практикой, но в то же время отметил, что самоопределение — это принцип, который задействуется в исключительных обстоятельствах, когда другие легитимные способы уже не работают.

«На мой взгляд вряд ли целесообразно проводить общенациональный референдум. В любом случае движение к решению вопроса мирными средствами — самый оптимальный вариант», — сказал он «Газете.Ru».

Но референдумы в отношении территориальной целостности прямо запрещены конституцией и законами Украины, обратил внимание глава Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. По его словам, речь в данном случае идет не об отделении Донбасса, а об определении курса государства в отношении Донбасса.

«Украинская власть через такой референдум, возможно, разделит с обществом ответственность за замораживание ситуации на какой-то неопределенный срок. «Стена» говорит именно об этом, но это не означает юридический отказ от Донбасса. Это означает признание невозможности найти эффективные способы политического урегулирования и реинтеграции Донбасса», — пояснил эксперт «Газете.Ru».

Он отметил, что в украинской истории таких прецедентов нет.

Заявление Зеленского специалист назвал элементом давления на позицию России, Германии и Франции: если эти стороны не будут принимать украинскую модель реализации минских соглашений, то Украина может пойти на сценарий замораживания политического урегулирования, переговорных и других политических процессов вокруг Донбасса.

«Это не означает выхода из минских соглашений и отказа от территорий. Это означает, что Украина и украинский президент сказали, что минские соглашения мы не можем реализовать. Их подписал бывший президент, а сегодня украинская власть их не поддерживает», — пояснил Руслан Бортник, отметив, что это приведет к замораживанию переговорного формата и обнулению всех предыдущих дипломатических наработок.

Он также выразил мнение, что это можно считать попыткой Зеленского привлечь внимание к Украине, занять более весомую жесткую позицию, спровоцировать новый виток переговоров.

Заявление президента Украины — это предупреждение о намерении не отрезать Донбасс от Украины или отступать от территориальной целостности, а еще больше заблокировать регион, то есть прервать сообщение с ним настолько, насколько это возможно, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько. По его словам, это попытка объявить Донбассу полную блокаду и изоляцию.

Как полагает эксперт, Зеленский стремится в рамках имеющихся возможностей зарекомендовать себя как мощного политика.

При этом он не может объявить Донбассу войну, потому что это вызовет ответную реакцию со стороны России, «к тому же такой отмашки не было со стороны тех, кто управляет Украиной», считает Богдан Безпалько.

«Очевидно, что реальной целью его заявления было не столько проведение референдума или плебисцита, сколько для него это попытка заявить о себе. Очевидно, что это просто предвыборный пиар», — сказал он «Газете.Ru».

Говоря об итогах такого референдума, эксперт отметил, что на Украине сейчас на мнение народа никто не обращает внимания,

поэтому, если референдум пройдет, его результаты могут быть подделаны, в течение самого референдума могут быть допущены нарушения.

«А скорее всего, будет проведен плебисцит, который не будет иметь решающего значения», — полагает он.