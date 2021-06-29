«Понимают, что ничего не получат»: зачем страны требуют компенсаций от России

Чешские вымогатели

Требования Чехии к России о компенсациях — чисто политическое заявление, призванное продемонстрировать серьезность сюжета со взрывами во Врбетице и масштаб урона от них, считает глава Совета по внешней и оборонной политике, научный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.

«При благоприятном стечении политических обстоятельств у этих требований могут быть некоторые перспективы. Если вспомнить многолетнюю историю с коммерческими претензиями швейцарской компаний Noga, которая требовала от России выплат и добилась решения Стокгольмского арбитража об арестах российской собственности в нескольких странах. В итогах это ничем не кончилось, но прецедент имел место», — сказал эксперт «Газете.Ru».

По мнению Лукьянова, Чехия использует эти требования для того, чтобы каким-то образом показать внутренней аудитории: дело по взрывам во Врбетице не закрыто и «виновные понесут ответственность».

Информация о требовании компенсации со стороны Праги в отношении Москвы появилась еще 28 июня. По данным газеты Mlada fronta Dnes, замминистра иностранных дел Чехии Мартин Смолек вручил российскому послу в Чехии Александру Змеевскому соответствующую ноту.

Ущерб от взрывов во Врбетице, в причастности к которым подозревают российские спецслужбы, оценили в 650 млн крон (примерно €25,5 млн).

Помимо денег власти Чехии также требует исключить их страну из российского списка недружественных государств. Вручение ноты в чешском МИДе уже подтвердили, на что в России отреагировали достаточно негативно.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила призывы Праги с действиями вымогателей. По ее словам, невозможно понять, что творится в головах чешских политиков, которые не первый месяц придумывают, как еще ухудшить двусторонние отношения.

«Что касается истории с «компенсацией за несовершенное», то идеологи этой химеры действуют по принципу русской пословицы «наказать невиновных, наградить непричастных. Хочу напомнить. Обычно действующих подобным образом — без суда и следствия, с угрозами и оскорблениями требующих денег — называют вымогателями», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Грузинские депортации

Чехия — не единственная страна, которая, предъявляя России те или иные обвинения, пытается добиться от нее денежных выплат.

К примеру, Грузия уже не первый год требует от российских властей выплаты крупных компенсаций грузинам, пострадавшим во время массовой депортации в 2006 году. Речь идет о сумме в €10 млн.

Сторону Тбилиси в этом вопросе занял Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). В января 2019 года он постановил, что Россия обязана удовлетворить финансовые требования Грузии. Однако по ряду причин в полной мере Москва компенсации до сих пор не выплатила.

Решение ЕСПЧ в России считают достаточно политизированным, поскольку высылка грузинских граждан касалась исключительно нарушителей миграционного режима. Кроме того, принятые в прошлом году поправки в Конституцию устанавливают приоритет российского законодательства над международным правом, что формально дает Москве возможность не платить компенсации Тбилиси.

В июне 2021 года в Грузии заявили, что Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) ультимативно потребовал от Москвы до 6 сентября выполнить решение ЕСПЧ. Однако сдвигов в этом вопросе пока так и не было.

Советские грехи

О необходимости добиться выплат со стороны России достаточно часто говорят в странах Прибалтики. Латвия, Литва и Эстония требуют от Москвы денег за «советскую оккупацию», подразумевая под этим период с 1940 по 1991 года, когда указанные республики находились в составе Советского Союза.

К единому мнению о цене «оккупации» прибалты прийти пока не могут. Латвия рассчитывает получить от Москвы около €300 млрд. Эстония просит всего €1,2 млрд, но при этом периодически настаивает на «возвращении» эстонских территорий. А Литва требует компенсацию в размере €23,5 млрд, уверяя, что в советское время республика выступала в качестве «экономического донора» СССР.

В России подобные претензии стран Прибалтики зачастую называют необоснованными, да и никакого обсуждения выплат за «советскую оккупацию» с республиками Москва вести не собирается. Впрочем, это не мешает Литве, Латвии и Эстонии последовательно напоминать о своих требованиях.

В прошлом году компенсацию от России за политику СССР потребовала еще и Польша. Лидер правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский объявил, что Москва вместе с Германией должна заплатить за разрушение польского государства в ходе Второй мировой войны. По его мнению, в то время вся экономика Польши, улицы, фабрики, исторические здания и культурные ценности были уничтожены.

Конкретной суммы компенсации польский политик не называл, уточнив, что соответствующие расчеты ведет специальная комиссия. О результатах ее работы до сих пор ничего неизвестно.

Впрочем, какими бы они не были, Польша не особо рассчитывает на получение каких-либо денег. «Россия тоже должна платить. Но я не думаю, что наше поколение увидит, как Москва выполняет свои обязанности. Единственное, что я могу сказать точно: у наших претензий нет срока давности!» — подчеркивал Качиньский.

В ответ на требования Варшавы в Москве говорили о начале настоящей кампании по дезинформации о событиях Второй мировой войны со стороны Польши.

Украинский вопрос

К советскому прошлому пристрастно относятся и на Украине: там периодически звучат призывы о «репарациях» за Вторую мировую войну и передачу Киеву части Алмазного фонда и золотовалютных запасов СССР.

Впрочем, чаще украинские политики обеспокоены более современными событиями. После 2014 года в этой стране регулярно поднимаются вопросы о взыскании с Москвы компенсаций за утерю Крыма и вооруженный конфликт в Донбассе.

При этом сумма компенсации, по оценкам украинских депутатов, может достигать $500 млрд.

В России на подобные требования со стороны Киева отвечают достаточно сдержано. В частности, указывая на отсутствие какой-либо причастности к конфликту в Донбассе и вход Крыма в состав России по итогам референдума, проведенного в соответствии со всеми международными нормами.

Однако украинский кризис стал поводом для денежных требований также и со стороны других стран, в частности Нидерландов и Австралии. Эти государства намерены добиться от Москвы выплат за якобы ее причастность к крушению малазийского лайнера Boeing 777 рейса MH17 в Донецкой области в 2014 году.

Сумму предполагаемых выплат стороны пока не называли, отмечая, что это должен будет определить суд в рамках расследования инцидента. При этом российская сторона все обвинения по делу MH17 отрицает, отдельно указывая на отсутствие сотрудничества по расследованию инцидента.

Более того, в прошлом году Москва вышла из переговоров, касающихся причин и обстоятельств трагедии. Как заявили в МИД России, ответственность за срыв трехсторонних консультаций по делу о крушении лайнера Boeing 777 рейса MH17 в Донбассе лежит на Гааге, которая не настроена на объективность.

Есть ли перспективы?

Вопросы к России возникают не только в Европе, но и в Азии. Одна из самых ярких таких претензий к Москве прозвучала из Афганистана более 20 лет назад. В тот момент страна находилась под контролем запрещенной в РФ организации «Талибан (организация запрещена в России)», и ее представители потребовали компенсации за десятилетнее участие СССР в афганской войне. Впрочем, вопрос с талибами был отложен через несколько лет, когда режим потерял власть в результате международной военной операции.

Директор Института стратегических оценок Сергей Ознобищев считает, что все подобные призывы в первую очередь отражают стремление властей этих стран не потерять лицо и подкрепить свою позицию как внутри государства, так и за рубежом. А если этого не сделать, то этот фактор будет использован оппозицией.

«Такого рода дискуссии и аргументы весьма важны во внутриполитической борьбе, поэтому если правящая верхушка таких заявлений не сделает, то в следующий раз это против них используют на выборах. У любой страны должна быть сильная позиция, и она должна отстаивать свои права. Они понимают, что ничего не получат, но заявить надо», — сказал «Газете.Ru» эксперт.

Впрочем, как отмечает научный директор «Валдая» Федор Лукьянов, перспектив на реализацию подобных требований практически нет.