Лукашенко поручил полностью перекрыть границу с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной. Как указал белорусский лидер, «огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь».

«Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной», — заявил Лукашенко в пятницу на торжественном собрании по случаю Дня независимости, который в Белоруссии отмечают 3 июля.

По его словам, в республике задержаны участники «отряда народной самообороны», которые пытались подорвать узел связи ВМФ России в Вилейке. Ячейка якобы координировалась через Telegram-канал, к которому причастны немец и гражданка России.

Лукашенко обсуждал данный инцидент во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, передает агентство БелТА.

«Мы серьезнейшим образом обсудили и эту проблему. Результат этого обсуждения вы понимаете. Все участники теракта, в том числе те, кто осуществлял и организовывал, в течение двух суток были найдены и арестованы», — заявил президент республики.

В Вилейках находится 43-й узел связи ВМФ РФ. Он используется для связи с подводными лодками и кораблями. На территории центра несут службу около 50 человек — российские офицеры, мичманы и военнослужащие по контракту. Согласно межправительственному соглашению — за охрану отвечает Белоруссия. ВС РФ осуществляет только контрольно-пропускной режим, а также объектовую охрану.

Попытка убийства журналиста Григория Азаренка

Лукашенко добавил, что минувшей ночью была предпринята попытка убийства журналиста гостелеканала СТВ Григория Азаренка. «Это случилось прошлой ночью: 1 июля. Цель, цитирую — обездвижить, захватить, бросить в багажник. Вывезти в лес, отрезать язык», — сказал белорусский лидер.

Лукашенко подчеркнул, что «участники похищения Азаренка хотели, чтобы он сам себе отрезал язык ножницами». «Взять ножницы, чтобы сам это сделал. Если не сделает сам — тот, кто был нанят за $10 тысяч, — деньги были перечислены, — должен был осуществить эту операцию, заснять на камеру и выложить в интернет», — уточнил он.

Как пояснил президент Белоруссии, на журналиста трижды пытались совершить покушение. Азаренка в начале 2021 года наградили медалью «За отвагу», проявленную при освещении протестных акций в республике.

«Насмерть за суверенитет»

Лукашенко назвал себя мирным человеком, который не заигрывается в политику и стоит с силовиками насмерть за суверенитет.

«Я абсолютно мирный человек, но если я отступлю, если я хоть где-то дрогну, а тем более заиграюсь в политику и страна рухнет, — вы же меня никогда не простите. Поэтому у меня нет другого выхода, кроме как стоять с этими ребятами насмерть. Это наша работа», — сказал белорусский лидер.

Лукашенко, обращаясь ко всем, кто носит погоны, отметил, что они сломили «безотказно работающий до сих пор гибридный механизм блицкрига» и «встали на пути новой экспансии на Восток». Он отметил, что, по мнению ряда зарубежных экспертов, Белоруссия положила конец цветным революциям как геополитическому явлению.

Выход из «Восточного партнерства»

В Верховной раде ранее предложили прекратить любые отношения с Белоруссией после того, как она вышла из программы Европейского союза «Восточное партнерство».

Решение Минска раскритиковали и в МИД Украины, подчеркнув, что Киев готов «помочь белорусскому гражданскому обществу сохранить доступ к мероприятиям и проектам «Восточного партнерства», а также способствовать дальнейшему диалогу и контактам белорусского гражданского общества с Европейским союзом».

По мнению Киева, «текущая ситуация в «Восточном партнерстве» свидетельствует о насущной необходимости переосмыслить стратегические цели этой важной инициативы ЕС, усилить ее геополитическое значение и открыть европейские перспективы для тех государств-участников, которые этого хотят».