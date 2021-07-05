«Враждебная фаза»: чем грозит закрытие границы Белоруссии с Украиной

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о поставках оружия с украинской территории и закрытии границы между государствами не отвечают действительности.

«Он (Лукашенко) любитель таких резонансных заявлений. Он разговаривает очень часто заголовками, которые сразу попадают в медиа. Тут надо сохранять спокойствие и всегда понимать, что Александр Лукашенко — это человек, относительно которого надо делать тщательный фактчекинг. И заверяю вас, что заявление его о контрабанде оружия из Украины в Беларусь не пройдет ни один фактчекинг, потому что это просто не отвечает действительности ни по каким параметрам, как и его заявление о том, что граница закрыта», — добавил Кулеба.

Украина не ищет конфликта с Белоруссией, заверил глава украинского МИД, но будет жестко защищать свои интересы, если «кто-то попробует этот конфликт нам навязать. Кулеба также подчеркнул, что граница между двумя странами работает в прежнем режиме.

То, что граница между Украиной и Белоруссией не закрыта, несмотря на соответствующее поручение Лукашенко, подтверждают и пограничники с обеих сторон. При этом в Госпогранкомитете Белоруссии указывают на усиление контроля над перемещением граждан, в том числе за счет выведения «тактических резервов».

Государственная пограничная служба Украины дает несколько иные сведения: в частности, по ее данным, все шесть пунктов пропуска для автомобилей работают в обычном режиме. Более того, по информации ведомства, за выходные украинские пограничники пропустили на территорию Белоруссии даже больше людей, чем обычно — более 2 тыс. человек.

По сути, решение Лукашенко, объявившего еще 2 июля о полном закрытии границы с Украиной из-за поступающего из этой страны большого количества оружия, пока не выполняется. В то же время президент Белоруссии не называл конкретных сроков реализации соответствующего поручения.

Цена закрытия

Как отметил в беседе с «Газетой.Ru» глава Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, пока что заявление о закрытии границы с Украиной выглядит как элемент мобилизации белорусского общества и угроза давления на Киев, потому что решение еще не реализовано.

«Его последствия будут зависеть от того, как оно будет реализовано. Если перекрытие границы будет касаться товаров и услуг — экономического сотрудничества, — то это может стоить от $3 до $5 млрд каждый год, так как это приблизительный объем товарооборота между Украиной и Белоруссией. Если это будет касаться только ее пересечения гражданами, то ущерб будет значительно меньше», — добавил эксперт.

С точки зрения Бортника, в целом отношения между Украиной и Белоруссией могут дойти до уровня украино-российских отношений. То есть глубокого холода с серьезными проверками на границе, взаимными санкциями и отсутствием эффективных высоких политических контактов.

«По сути, отношения сторон могут перейти в откровенно враждебную фазу. Несмотря на то что сейчас эта враждебность уже фиксируется, пока она есть только на высоком политическом уровне, социально-экономически это не сказывается», — подчеркнул эксперт.

В то же время белорусский политолог Дмитрий Болкунец считает, что на самом деле Лукашенко вряд ли пойдет на полноценное перекрытие границы между Белоруссией и Украиной.

«От этого зависят доходы его окружения. Вряд ли он захочет обрубать себе весь поток грузов, которые едут из Украины. Это вопрос на $3 млрд, если он захочет действительно закрывать границу и лишать себя товарооборота», — подчеркнул эксперт.

Человеческие проблемы

Хотя решение по границе еще не реализовано, определенное беспокойство уже есть с обеих сторон. Как пишет «Страна.ua», украинские жители приграничной зоны уже опасаются, что их перестанут пускать на белорусскую территорию. По информации издания, часть украинцев из этих районов работает в Белоруссии, где зарплаты выше, а цены ниже, чем на Украине. Более того, люди собирают на землях соседней страны ягоды и грибы, поскольку не могут найти другую работу.

«Это все [президент Украины Владимир] Зеленский натворил, поругался с Лукашенко. Зачем? Нам мало соседей-врагов? Мало войны на Донбассе? Они еще на Волыни хотят бунт, «майдан»? Люди голодные, они ведь восстанут, терпеть не будут», — рассказала изданию одна из жительниц приграничных сел.

В то же время из Белоруссии уже поступает информация о проблемах с пересечением границы.

По данным портала Tut.by, выезд из Белоруссии наземным транспортом для граждан страны и тех, кто имеет разрешение на постоянное или временное проживание, закрыт.

Уехать по земле можно только в исключительных случаях и только по уважительной причине, отмечает портал, но даже с наличием разрешений некоторые люди сталкиваются с выборочными запретами на выезд и очередями на границе. Это подтверждает и белорусский политолог Дмитрий Болкунец.

«Что касается перехода граждан через границу двух стран, там и так уже есть огромные сложности с выездом из Белоруссии. Выпускают через одного, а кого-то не пропускают по непонятным обстоятельствам, то есть говорят, что им просто не положено выезжать», — резюмировал эксперт.