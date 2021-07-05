«Выбить из-под влияния России»: как Турция укрепляет позиции в Центральной Азии

Недавняя поездка министра обороны Турции Хулуси Акара в Таджикистан и Киргизию и анонс визита президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Душанбе можно рассматривать как очередные попытки выбить страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) из-под влияния России. Такую позицию озвучил старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Виктор Надеин-Раевский в разговоре с «Газетой.Ru».

«Не надо забывать, что Турция — активный член НАТО, и ее роль в рамках альянса не уменьшается. США приветствуют любое вытеснение России. И теперь Анкара пытается мобилизовать союзников в Средней Азии, что совсем не в интересах ОДКБ. Речь идет об обучении военных в турецких заведениях, закупках вооружений и так далее»,

— уверен эксперт.

Министр обороны Турции Хулуси Акар с 28 июня по 1 июля побывал в Киргизии, а затем в Таджикистане. Известно, что Анкара предложил Таджикистану углубить сотрудничество в сферах оборонной промышленности и борьбы с терроризмом и поделиться опытом в обеспечении безопасности границ. Акар также анонсировал скорый визит Эрдогана в Душанбе.

Аналогичное развитие отношений предполагается и с Бишкеком. Киргизский президент Садыр Жапаров подчеркнул, что с учетом растущих угроз, особенно в связи с осложнением ситуации в Афганистане, военно-техническое сотрудничество между двумя странами актуально и своевременно.

При этом Турция пытается решить заодно и внутренние проблемы, добившись от Киргизии совместного противодействия организации FETO, возглавляемой Фетхуллахом Гюленом — главным политическим противником Эрдогана.

Некоторые СМИ обратили внимание на ряд символических вещей. Так, во время визита Акара в Бишкеке проходила фотовыставка «Победа в Карабахе» в Киргизско-турецком университете «Манас», организатором которой выступило посольство Азербайджана.

По мнению Надеина-Раевского, Москва допускает такие переговоры своих союзников, так как сама не имеет четко выстроенной политики в регионе.

Заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин считает, что реальной экспансии Турции в Центральную Азию может помешать экономика — как проблемы внутри самой республики, так и слабые связи с государствами региона, по сравнению с Китаем и Россией (лидерами по товарообороту в этих странах). При этом эксперт разделяет точку зрения, что стратегически интересы России и Турции в регионе противоречат друг другу.

Вместе с тем собеседник «Газеты.Ru» сомневается, что Анкара сможет оказать реальную военную помощь для сдерживания гипотетической террористической угрозы с территории Афганистана.

Об этом, по словам Грозина, может свидетельствовать и имеющийся опыт военного сотрудничества — Турция для стран Центральной Азии входит только в десятку партнеров.

«Они помогут поставить несколько комплектов беспилотников за деньги. Дронов не хватает самим туркам, бесплатно они ничего не будут давать. Акар мог пообещать образовательные квоты для командного состава. Может быть, поставить какое-то оружие. Турция физически не потянет полноценное снабжение стран Центральной Азии. Не забывайте, она присутствует в Сирии, Ливии, Закавказье, еще в ряде регионов. Анкара может просто надорваться. Так что турки будут действовать с минимальными издержками», — говорит эксперт.

Андрей Грозин считает, что

самым тревожным для России вариантом сотрудничества может стать размещение турецкого контингента в странах Центральной Азии.

При этом он не верит, что турки смогут надолго задержаться в аэропорту Кабула под натиском талибов (организация запрещена в России)*, которые выступают за их уход.

Ситуация в Центральной Азии в области безопасности стала ухудшаться в последние дни из-за активности представителей запрещенного в России движения «Талибан»*, которые уже контролируют свыше 70% афганской границы с Таджикистаном. При этом 5 июля талибы заявили, что гарантируют безопасность соседней страны и невмешательство в ее дела.

Тем не менее российский президент Владимир Путин подтвердил готовность России оказать Таджикистану помощь в рамках Организации Договора о коллективной безопасности.

В Анкаре не раз говорили, что Турция останется единственной страной НАТО в Афганистане с миссией по охране кабульского аэропорта. 17 июня информационное Bloomberg сообщило, что об этом договорились американский и турецкий президенты Джо Байден и Реджеп Тайип Эрдоган. Дополнительного контингента в Афганистан направлять не планируют.

При этом Анкара в последнее время продолжает развивать ряд интеграционных проектов и с другими странами Центральной Азии.

28 июня министр иностранных дел Туркмении Рашид Мередов и генеральный секретарь Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдад Амреев обсудили возможность присоединения традиционно нейтральной страны на специальных условиях к Тюркскому совету.

Тогда же прошел и узбекско-турецкий бизнес-форум, где было подписано 25 документов на общую сумму $679 млн. Стороны обсуждали возможности для привлечения турецких инвестиций в Узбекистан. При этом, несмотря на растущий товарооборот между Анкарой и Ташкентом, он все еще почти в три раза меньше, чем с главными партнерами Узбекистана — Москвой и Пекином.

* «Талибан», талибы — организация признана террористической и запрещена в России по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003 года.