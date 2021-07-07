«Позиция Таллина цинична»: Россия выслала консула Эстонии

Генеральный консул Эстонии в Санкт-Петербурге Март Лятте объявлен Россией персоной нон грата, он обязан покинуть территорию страны в течение 48 часов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, чьи слова приводятся на сайте ведомства.

На фоне задержания Лятте 7 июля в МИД России была вызвана поверенная в делах посольства Эстонии в России Улла Уйбо. Ей было заявлено о «решительном» протесте российской стороны в связи с несовместимой с дипломатическим статусом деятельностью Лятте по сбору разведданных.

В то же время Россия указала Уйбо на недопустимость попыток изобразить сложившуюся ситуацию в ложном свете — это стало ответом на заявление МИД Эстонии о том, что задержание Лятте «незаконно и провокационно», а предъявленные консулу обвинения «безосновательны».

«Считаем позицию официального Таллина крайне циничной, так как имеются неопровержимые доказательства противозаконной деятельности этого эстонского «дипломата», который, как известно, был задержан с поличным при получении от российского гражданина материалов закрытого характера», — говорится в заявлении Захаровой.

Уйбо в свою очередь отказалась от комментариев прессе, покидая здание дипведомства на Смоленской площади. Вскоре глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс заявила порталу ERR, что эстонская сторона ждет разъяснений от России по поводу случившегося, подчеркнув, что Лятте «выполнял повседневную работу дипломата», а обвинения его «безосновательны».

Лятте, напомним, был задержан накануне сотрудникам Федеральной службы безопасности. В Центре общественных связей ведомства уточнили, что дипломат в момент задержания получал от гражданина России «материалы закрытого характера». Какие именно, неизвестно. После полуторачасовой беседы с властями Лятте был отпущен — мера пресечения консулу не стала избираться в связи с его дипломатической неприкосновенностью.

В ЦОС пояснили, что действия Лятте являются враждебными по отношению к Российской Федерации. О том, что консула планируют выслать из страны, следовало еще из вчерашнего заявления ЦОС, где сообщили, что к нему будут применены меры, соответствующие нормам международного права.

Что говорят в Эстонии

В МИД Эстонии пояснили, что Лятте в момент задержания выходил из Петербургского политехнического института, где у него якобы была рабочая встреча. В то же время в пресс-службе вуза эту информацию «Фонтанке» не подтвердили. Согласно официальной позиции МИД Эстонии, задержание Лятте — «провокация», которая показывает, что «Россия не заинтересована в дружеских отношениях с соседями».

Пресс-секретарь МИД Эстонии Аари Леммик, кроме прочего, не исключила ответных шагов на высылку их консула в интервью «Ленте.ру». Она подчеркнула, что такие действия зачастую бывают двусторонними. В то же время она не стала утверждать, что Эстония наверняка вышлет российского консула.

Эстонское издание Delfi со ссылкой на телеканал РБК приводит версию случившегося от российского дипломата Сергея Орджоникидзе. В частности, он допустил, что Лятте «явно занимался разведывательной деятельностью». Также экс-замглавы МИД выразил уверенность, что подобные задержания должны быть очень хорошо обоснованы, потому правоохранители наверняка располагают доказательствами незаконной деятельности консула, а «Эстония сделала все возможное, чтобы работать против наших интересов и нанести нам как можно больший ущерб».

Общественно-политическая газета Эстонии Postimees со своей стороны напоминает, что председатель комиссии по иностранным делам МИД страны Марко Михкельсон назвал провокацией дело Лятте в России и предположил, что в случае, если Россия вышлет дипломата, то такому же примеру последует Эстония.

Таблоид Õhtuleht приводит комментарий бывшего министра иностранных дел, депутата Рийгикигу Урмаса Рейнсалу, заметившего, что «Россия печально известна организацией такого рода провокаций». Он также выразил мнение Delfi о том, что Эстония должна добиваться протеста со стороны Евросоюза в связи с задержанием Лятте.