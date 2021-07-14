Смягчение и компромиссы: чего ждать от встречи Меркель и Байдена

Протестующие в масках Меркель и Байдена в Берлине, 14 июля 2021 года

Американский президент Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель встретятся в США 15 июля, чтобы обсудить целый ряд вопросов, в том числе трансатлантическое сотрудничество. Как полагают эксперты, для Меркель в преддверии ее ухода с поста канцлера важно восстановить испорченные в годы Дональда Трампа двусторонние отношения.

Шпионаж

Встреча двух лидеров состоится на фоне громкого шпионского скандала. Сразу несколько европейских СМИ, в том числе датская общественная телерадиокомпания DR и шведская SVT, немецкие Suddeutsche Zeitung, NDR и WDR и другие в конце мая сообщили, что Агентство национальной безопасности США (АНБ) вело слежку за ведущими политиками и высокопоставленными чиновниками в Германии, Швеции, Норвегии и Франции. Среди них была и канцлер ФРГ.

Как утверждают расследователи, с 2012 по 2014 год с американской стороны при содействии Службы военной разведки Дании велся перехват смс-сообщений, телефонных звонков и другой информации.

Меркель уже указала на недопустимость «шпионажа за друзьями».

Кандидат в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии Пеер Штайнбрюк высказался об этой ситуации в эфире немецкой телекомпании ARD крайне критически, назвав действия США и Дании «абсурдом» и «политическим скандалом».

Впрочем, эксперты сомневаются, что визит канцлера в США на самом деле будет омрачен этой ситуацией. «Меркель мягко журит партнеров из-за этого скандала, но каких-либо резких заявлений по этому вопросу ждать от нее не стоит», — сказал «Газете.Ru» руководитель Центра германских исследований института Европы РАН Владислав Белов.

Трансатлантическое партнерство

Основная цель визита Меркель в США — попытка восстановления трансатлантических отношений, испорченных во времена президентства в США Дональда Трампа, отметил в беседе с «Газетой.Ru» научный директор Российско-германского форума Александр Рар.

В Германии уже обращали внимание, что приход Байдена к власти в США — это «невероятный новый старт» в трансатлантическом взаимодействии. В частности, об этом говорил федеральный министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер.

Координатор правительства Германии по трансатлантическому сотрудничеству Петер Байер ранее в статье для новостного портала t-online также высказывал мнение, что сейчас наступило время возобновить полномасштабный альянс между Евросоюзом и США. Он назвал это особенно актуальным на фоне напряженности в отношениях с Россией и Китаем.

«Мы должны выйти из режима сна в трансатлантических отношениях и сделать первый шаг к мощному углублению альянса между Европейским союзом и Соединенными Штатами на равноправной основе», — рассуждал он.

Для Меркель очень важно, уходя с поста канцлера, улучшить или даже спасти трансатлантические отношения, считает научный директор Российско-германского форума Александр Рар.

«Такую цель она себе поставила, это ее личные убеждения. Конечно, трещины в отношениях Германии с США и США с Европой есть, они так просто не уйдут, они достаточно глубокие. Косметически их поправить на время можно. Этим и будут заниматься Байден и Меркель», — пояснил он.

Эта встреча будет способствовать восстановлению трансатлантического партнерства, которое строится на доверии, добавил Владислав Белов. По его словам, если Меркель сейчас удастся разрешить некоторые конфликтные вопросы, то следующий канцлер примет это за основу.

«Байден ее очень высоко оценил на встрече НАТО, подчеркнул, что это политик мирового уровня. Для него она основной европейский политик, с которым он будет обсуждать не только двусторонние отношения, но и отношения с Европой», — подчеркнул эксперт.

Пандемия

К ключевым темам, которые стороны обсудят в ходе встречи, относится борьба с пандемией, в том числе вопросы вакцинации населения.

США и Германия активно сотрудничают в области разработки вакцин от коронавируса.

Несколькими днями ранее издание Der Spiegel сообщило, что немецкая компания BioNTech совместно с американским партнером Pfizer разработают обновленную версию созданной ими ранее вакцины от коронавируса, которая будет так же эффективна против дельта-варианта.

Компании выразили надежду, что приступят к клиническим исследованиям в августе при условии получения одобрения регулирующих органов.

«Северный поток — 2»

Камнем преткновения в отношениях США и Германии остается строительство газопровода «Северный поток — 2».

По мнению главы МИД Германии Хайко Мааса, стороны достигли прогресса в этом вопросе. Он обратил внимание, что за последние несколько недель была проделана большая подготовительная работа. Вместе с тем он не стал утверждать, что на встрече Меркель и Байдена будет объявлено о прорыве в переговорах по «Северному потоку — 2». «Важно, чтобы у нас была цель, и я уверен, что мы ее добьемся», — сказал министр. По его словам, в этом случае сроки отходят на второй план.

Из-за строительства газопровода США применяют санкции в отношении принимающих в нем участие российских организаций. Вместе с тем от рестрикций в отношении Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига Вашингтон, по словам госсекретаря США Энтони Блинкена, отказался, так как это решение отвечает национальным интересам США.

В июле Варниг в интервью газете Handelsblatt заявил, что строительство газопровода может быть завершено уже в следующем месяце. Компания нацелена на запуск трубопровода в этом году.

Владислав Белов из РАН ожидает от встречи Байдена и Меркель смягчения позиции США по «Северному потоку — 2» и достижения некоего компромисса с Германией.

«Осторожный оптимизм в этом вопросе есть. У Байдена жесткая, но более сдержанная позиция, чем у Трампа. Есть надежда, что постепенно на тормозах администрация США доведет этот вопрос до компромисса», — отметил он.

Украина

На повестке дня в отношениях США и Германии, в том числе в контексте «Северного потока — 2», стоит вопрос Украины. Энтони Блинкен ранее заверял Киев в дальнейшей поддержке в его конфликте с Москвой.

«Германия и Соединенные Штаты будут и впредь сплоченно противостоять опасным и провокационным действиям России, будь то посягательства на украинскую территорию, помещение Алексея Навального под стражу или распространение дезинформации в наших демократиях», — говорил он после встречи с главой МИД ФРГ Хайко Масом в Берлине 23 июня.

Госсекретарь США выражал опасение, что «Северный поток — 2» будет использован Россией в качестве рычага влияния на Украину. По его словам, американская сторона по-прежнему считает этот газопровод геополитическим проектом России, ставящим Европу под угрозу.

При этом Александр Рар отметил, что никаких существенных решений по «Северному потоку — 2» уже не будет — он будет достроен. Но

американцы будут давить на Германию, которая должна гарантировать, что Украина будет получать деньги за прокачку российского газа через свою территорию.

«Если Россия не будет прокачивать этот газ, то Германии придется это компенсировать. Меркель ничего плохого против Украины говорить не сможет, потому что американцы так и сказали немцам: «Если вы хотите дружить с Россией, имейте в виду, что Украина важнее. Делайте что-то для нее», — подчеркнул эксперт.