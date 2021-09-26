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Политика

На смену Меркель. Как проходят выборы в Германии

Политолог перечислил варианты для коалиции после выборов в бундестаг

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Harald Tittel/dpa/Global Look Press
Выборы в бундестаг проходят в это воскресенье в ФРГ. По итогам голосования 26 сентября на очередной четырехлетний срок будет сформировано правительство и выдвинут канцлер, который сменит на этом посту Ангелу Меркель. По предварительным опросам, в нижнюю палату парламента могут попасть шесть партий. Столько же вариантов возможной коалиции – как минимум — насчитывают местные политологи. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

26 сентября в Германии проходят парламентские выборы, исход которых определит, кто сменит Ангелу Меркель на посту канцлера ФРГ. В выборах участвуют более 50 партий, но основная борьба развернется между шестью из них. При этом основными конкурентами считаются правящий блок ХДС/ХСС, СДПГ и «Зеленые». Согласно последним опросам, число неопределившихся избирателей перед голосованием достигало рекордных 40%.

Все основные претенденты на должность главы будущего кабмина к этому часу уже проголосовали. Почти 60 тысяч избирательных участков в Германии будут работать до 18.00 (19.00 мск).

Как пишет Spiegel online, лидер Христианско-демократического союза Германии (ХДС) Армин Лашет и его жена Сюзанна пришли на участок, расположенный на территории католической школы в Ахене, родном городе кандидата на пост канцлера. Свой бюллетень Лашет, как отмечает издание, сложил крестиками наружу – тем самым нарушив принцип тайного голосования. Избирательная комиссия может его не засчитать.

Вице-канцлер — министр финансов Германии, кандидат от Социал-демократической партии (СДПГ) Олаф Шольц вместе с супругой проголосовали в Потсдаме. Рядом с избирательным участком экологические активисты выкрикивали лозунги, призывающие будущих депутатов

принять меры для ограничения глобального потепления 1,5 градусами.

«Сегодня отличная погода, это хороший знак. Я надеюсь, что как можно больше граждан придут на выборы, проголосуют и сделают возможным, чтобы СДПГ получила очень хороший результат», — рассказал Шольц журналистам на выходе с участка.

В свою очередь, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вместе с женой Эльке Бюденбендер пришел на избирательный участок в школе на западе Берлина. Он призвал граждан решить,

какое направление возьмет страна на ближайшие четыре года.

Уходящий канцлер Ангела Меркель ранее проголосовала по почте – как и многие в стране. В беседе с «Газетой.Ru» соотечественники, проживающие в Германии, отметили, что соответствующие формуляры можно было отправлять в конверте уже месяц назад, и этой возможностью воспользовались от 40% до 50% избирателей.

За кого проголосовали жители Берлина

Проголосовавшие на одном из участков в западном Берлине жители столицы ФРГ рассказали, какой выбор они сделали 26 сентября. Как передает РИА Новости, более половины из них поддержали блок ХДС/ХСС.

«Мы постоянные избиратели христианских демократов. Но сейчас это просто необходимость — поддержать партию. Вообще, Меркель могла бы еще раз выступить на выборах», — полагает одна из местных жительниц.
Оставшиеся голоса распределились практически поровну между СДПГ, «Зелеными» и Свободной демократической партией (СвДП).

«Я голосовала за СДПГ. Я верю Шольцу. Он очень хороший кандидат, суверенный, он знает, чего он хочет. Он очевидно лучший», — заявила другая избирательница. «Проголосовала за «Зеленых», не могу найти в программах «больших» партий ничего, что как-то отвечало бы моим интересам», — пояснила еще одна молодая женщина.

Помимо федеральной кампании, жителям Берлина предлагают поучаствовать в референдуме и решить, можно ли лишать собственности крупные концерны, которые занимаются недвижимостью и злоупотребляют положением на рынке.

Как передает корреспондент ТАСС, сотни тысяч жителей Берлина с раннего утра пошли на избирательные участки - в районе 10-11 часов на некоторых из них в округах Митте и Кройцберг уже образовались очереди. «Из-за пандемии я хотел проголосовать дистанционно, но так и не разобрался, как запросить документы для этого, поэтому решил прийти утром на участок», — приводит издание слова пожилого мужчины.

Выборы в Германии проходят по смешанной системе — в одном бюллетене немцы выбирают конкретного кандидата, а во втором голосуют за список той или иной партии. За места в Бундестаге борются 53 партии, но основных политических сил, имеющих шансы преодолеть пятипроцентный барьер, насчитывается шесть — ХДС/ХСС, СДПГ, «Зеленые», «Альтернатива для Германии» (АдГ), СвДП и Левая партия.

По оценкам экспертов, вне зависимости от результатов голосования прошедшим в Бундестаг партиям придется сформировать правящую коалицию – вариантов много, и этот процесс может затянуться до Рождества, как это уже происходило в 2017 году. Как ожидает преподаватель политологии из Ольденбурга Аксель Гёрлиц, СДПГ может рассчитывать на 25% голосов, ХДС/ХСС получит 22%, «Зеленые» - 17%, СвДП – 11%, АдГ – 10%, а Левая партия – 7%.

«Вариантов для коалиции минимум шесть. СДПГ может объединиться с «Зелеными», и к их альянсу примкнет либо Левая партия, либо СвДП. С последней коалицию могут сформировать и ХДС/ХСС – в этом случае третьим партнером выступят или те же «Зеленые», или социал-демократы. Понятно одно – никто не хочет союза с правыми радикалами, «Альтернативой для Германии». Поэтому очень хорошо, что для создания правящей коалиции есть много вариантов», — отметил он в беседе с «Газетой.Ru».

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