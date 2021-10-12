«Новички не понимают, что их теперь ждет»

Первое заседание Думы VIII созыва состоялось 12 октября, после чего с депутатами встретился президент России Владимир Путин. На Охотном ряду утвердили глав комиссий и комитетов. «Газета.Ru» узнала у парламентариев их первоочередные планы и какие впечатления оставил первый день работы.

Журналист и депутат от «Единой России» Евгений Попов, которого сегодня утвердили на пост заместителя председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, рассказал «Газете.Ru» о своих ожиданиях от работы законодателем.

«Я считаю, что смогу себя проявить, это мое направление, и это было изначально мое желание. Постараюсь оправдать доверие избирателей и фракции, которая меня выдвинула на этот пост, при этом не оставляя работы в округе. Я — одномандатник, для меня округ (Кунцевский в Москве – «Газета.Ru») очень-очень важен.

Что касается заседания, то все технологично, все понятно, нам всем объяснили заранее. Где какие кнопки, как работает система голосования, дали место с учетом пожеланий», — сказал телеведущий.

По словам Попова, сейчас в приоритете вопрос принятия бюджета страны.

«А далее мы будем работать по тем законам, с которыми мы и шли, и инициативам, которые предлагали во время предвыборной кампании. Например, капремонт и его прозрачность. Это и прозрачность собраний жильцов, и другие темы, с которыми я неожиданно столкнулся. Законы по ЖКХ написаны вроде неплохо, но необходимо добиваться, чтобы они хорошо работали. Естественно, я буду делать то, чего от меня хотят», — заверил Попов. Он добавил, что останется ведущим вечернего эфира программы «60 минут», так как эта работа попадает под категорию «общественная» и не противоречит статусу депутата Госдумы.

Его коллега по фракции Светлана Журова снова вошла в международный комитет. По ее словам, в новом созыве будет «много неожиданностей».

«В моей практике депутата фракций всегда было четыре, а теперь будет пять. Будут какие-то новые необычные выступления, которых раньше не ожидали. Посмотрим. Особенно новички не понимают, что их теперь ждет, а мы знаем.

Мы избрали спикером Вячеслава Володина, значит, все будет серьезно. Уже завтра должны собраться все комитеты и для себя расставить приоритеты. Что-то осталось еще с прошлого созыва. Например, в нашем комитете остался ряд ратификаций, которые не были приняты, а еще ряд будут внесены», — отметила она. «Мы — реалисты, а не оппозиция»: за счет чего «Новые люди» прошли в Госдуму В Госдуме впервые с 2003 года будет создана пятая фракция, ее образуют «Новые люди». Лидер... 22 сентября 17:08

Лидер новичков, о которых говорила Журова, — фракции «Новые люди» Алексей Нечаев сказал «Газете.Ru», что еще раз убедился, что политика — искусство возможного, и удивился риторике некоторых коллег.

«Я задал свой вопрос Вячеславу Володину о том, может ли Дума быть инструментом, который раскрепостит экономику и общественную жизнь. Частично его ответ совпадает с моими представлениями о том, как и что в России должно быть устроено, частично он не совсем ответил. Но вот то, как выступали коммунисты… Это, конечно, такое… Там тоже есть ряд дельных мыслей, но в целом это такой возврат страны назад, воспоминания о Советской России.. Все это странно. Это, наверное, самое сильное впечатление для меня», — поделился Нечаев.

В КПРФ же удивились критике выступления их представителей.

Депутат Госдумы от КПРФ Александр Ющенко в разговоре с «Газетой.Ru» назвал «Новых людей» на самом деле «достаточно старыми», которые к тому же «связаны с партией власти». Свою же программу коммунисты оценивают как «смотрящую в будущее».

«Всем назначениям предшествовала довольно большая работа, и в основном все было известно заранее. Важно было, что мы выдвинули своего представителя на должность председателя Госдумы Дмитрия Новикова. На мой взгляд, он полно, объемно и понятным языком донес всю нашу программу и идеи фракции», — отметил главное для себя представитель КПРФ.

В целом Ющенко считает, что первое заседание Госдумы VIII созыва «прошло достаточно предсказуемо».

Впрочем, то, что точки соприкосновения можно искать со всеми партиями без исключения, уверен и лидер «Новых людей».

«Важно, что «Единая Россия» настроена тоже сотрудничать, дав возможность другим партиям активно участвовать в законотворческом процессе. Так что в целом, наверное, для первого дня неплохо. А дальше жизнь покажет. Давайте мы сначала освоимся. Но надо «расчищать» лишние запреты.

Нам бы хотелось, чтобы Госдума не была органом, который запрещает. А наоборот: органом, который разрешает и побуждает строить свою жизнь, строить страну. В этом наша задача», — убежден депутат.

Лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов сказал «Газете.Ru», что у него осталось хорошее впечатление от сегодняшнего заседания. «Базовая задача — повышение доходов граждан» Государственная дума восьмого созыва провела первое заседание на Охотном ряду. Спикером нижней палаты... 12 октября 18:25

«Наш коллега по партии Александр Бабаков решением депутатов стал заместителем председателя Госдумы. Еще четыре представителя фракции возглавили думские комитеты. Хочу отметить, что в структуре новой Думы есть комитет, который называется комитет по строительству и ЖКХ. При этом нет комитета, который предметно занимался бы вопросами жилищного законодательства, решал вопросы соблюдения жилищных прав граждан и проблемы обманутых дольщиков. Завтра на Совете Думы я буду вносить вопрос о создании такой специальной Комиссии с предложением, чтобы ее возглавила Галина Хованская», — рассказал о ближайших планах Миронов.

Единственный внефракционный депутат Оксана Дмитриева из «Партии Роста» рассказала «Газете.Ru», что пока осталась без кабинета в здании на Охотном ряду.

«У фракций просто сразу есть определенные места. А меня сегодня приютил Олег Смолин, а завтра — Елена Драпеко. Кто приглашает, к тем и иду. В зале же сижу я между «Единой Россией» и КПРФ, где-то сбоку.

Могу сказать, что Дума очень сильно обновилась, хотя я и не была в прошлом созыве. Знакомых лиц очень мало, не больше 20%. И еще интересно, что в прошлых созывах при мне было больше публичных лиц. А сейчас я тоже не встретила звезд, может быть, за исключением Дмитрия Певцова и Николая Бурляева. Наверное, это тенденция, что политикой больше начинают заниматься люди неизвестные широкой публике, мы больше известны в своих регионах», — считает она.

Как прошел первый день

Госдума провела первое заседание VIII созыва 12 октября. В парламенте образованы 5 фракций: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — За Правду» и «Новые люди». Как прошло первое заседание новой Госдумы Первая женщина-космонавт Валентина Терешкова открыла первое пленарное заседание Госдумы VIII созыва –... 12 октября 17:07

Руководство нижней палаты парламента не изменилось — спикером повторно был избран представитель «Единой России» Вячеслав Володин, а вице-спикерами остались Иван Мельников от КПРФ и единоросс Александр Жуков.

Партия власти также поменяла лидера фракции — вместо Сергея Неверова им стал Владимир Васильев. Остальные фракции предсказуемо возглавили лидеры образующих их партий: Геннадий Зюганов, Владимир Жириновский, Сергей Миронов и Алексей Нечаев. В новой Госдуме будет работать 32 комитета (на шесть больше, чем в прошлой), сегодня были избраны их главы и заместители.

К слову, далеко не все парламентарии смогли прийти на первое заседание. РИА «Новости» передает, что 11 депутатов заразились коронавирусом и не пришли на открытие новой Думы.

Владимир Жириновский же во время своего пресс-подхода и вовсе указал, что всего отсутствуют 23 депутата, которые «больны этой страшной болезнью». По его словам, в прошлом созыве Дума потеряла пять человек, которые сейчас «гниют в сырой земле». Володин на фоне роста заболеваемости допустил частичный переход парламента на удаленную работу, так как привиты всего 70% депутатов.

После заседания новоизбранных депутатов принял президент России Владимир Путин. Он выразил надежду, что депутаты будут подтверждать высокий кредит доверия ежедневной напряженной, результативной работой.

«За каждым депутатом, каждой фракцией — надежды конкретных людей, избирателей — ваших избирателей. Их голос, наказы, предложения, даже если они представляют меньшинство, должны быть услышаны, — подчеркнул он.

Российский лидер также отметил, что главным врагом России сейчас являются низкие доходы граждан, которые создают угрозу для стабильного развития демографии.

Вслед за этим президент выделил главные приоритеты в проекте бюджета, которые Думе предстоит утвердить: это социальная политика (41,5 триллиона рублей), экономическое развитие (15,1 триллиона) и здравоохранение (10,9 триллиона). Более подробно о выступлении Путина «Газета.Ru» уже писала.