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Политика

«Бессмысленный шаг». Украина применила санкции к россиянам из-за выборов в Крыму

Киев ввел санкции против 237 человек за «организацию голосования в Крыму и Донбассе»

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Жители Симферополя на остановке у автобуса с информацией о выборах, 2021 год

Жители Симферополя на остановке у автобуса с информацией о выборах, 2021 год

Константин Михальчевский/РИА «Новости»
СНБО Украины утвердил 15 октября санкции против 237 человек — все они принимали участие в «организации выборов в Госдуму в Крыму и на неподконтрольной Киеву части Донбасса», заявили в Киеве. В основном рестрикции затронули членов избирательных комиссий, работавших на местах. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины утвердил персональные санкции против 237 человек, которые принимали участие в «организации выборов в Госдуму в Крыму и на неподконтрольной Киеву части Донбасса». Об этом в пятницу сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

«Следующий вопрос, который мы рассматривали, — о применении персональных экономических и других мер. У нас на сегодняшний день было принято решение относительно тех людей, которые

принимали непосредственное участие в голосовании, обеспечивали работу по выборам на территории Крыма, на территории Донецкой и Луганской областей.

Мы продолжаем вводить санкции. Сегодня были следующие люди — 237 человек, к которым применены санкции», — рассказал он, добавив, что в основном рестрикции затронули членов избирательных комиссий, работавших на местах.

Выборы в Госдуму состоялись 17-19 сентября. СНБО Украины ранее принял решение ввести санкции в отношении организаторов избирательного процесса в рамках этой кампании «в Крыму и в Донбассе», хотя на территории Донбасса голосование не проводились. Однако жители ДНР и ЛНР, имеющие российские паспорта, могли принять участие в выборах на некоторых участках в Ростовской области.

Комментируя рестрикции Киева, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий указал, что

«эти санкции – бессмысленный шаг, поскольку выборы проводятся по законам РФ, и подобные меры со стороны Украины не будут иметь никакого эффекта».

Итоги выборов в Крыму…

Избирательная комиссия Крыма ранее подвела итоги голосования избирателей республики по выборам депутатов Госдумы.

Больше всех голосов в регионе получила партия «Единая Россия» – 63,33%. На втором месте КПРФ с 9,15%, третью строчку занимает ЛДПР – 7,75%. У партии »Справедливая Россия – Патриоты – За правду» 5,93%, у «Новых людей» – 3,96%.

Во всех трех одномандатных округах победу одержали кандидаты от «Единой России». Алексей Черняк (Симферопольский округ №19) получил 49,37%, Константин Бахарев (Керченский округ №20) – 63,6%, Леонид Бабашов (Евпаторийский округ №21) – 58,17%.

…и в Севастополе

Пятерка партий, набравших максимальное число голосов на выборах в Госдуму в Севастополе, выглядит следующим образом: «Единая Россия» (56,45% голосов), КПРФ (12,62%), ЛДПР (8,57%), «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» (7,55%), «Новые люди» (5,3%).

По одномандатному округу Севастополя победила Татьяна Лобач («Единая Россия») - 53,37%.

Явка избирателей в Крыму составила 49,75%. На прошлых парламентских выборах (в 2016 году жители полуострова впервые приняли участие в общероссийской избирательной кампании) этот показатель составил 49,15%, хотя в сентябре 2021-го голосование продолжалось в течение трех дней, тогда как пять лет назад — один.

Отметим, что выборы в Госдуму стали главным событием сентября по оценкам половины россиян. По данным социологических служб, голосование запомнилось 51% респондентов. Уровень поддержки «Единой России», согласно опубликованным 15 октября итогам опроса ВЦИОМ, составляет 29,8%.

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