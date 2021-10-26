«Меркель отняла у семьи 30 лет, теперь будет возвращать долги»

Парламент Германии провел первое заседание после выборов. По их итогам стало понятно, что в стране появится не только новый канцлер, о чем давно говорила Ангела Меркель, но и поменяется правящая партия, и это послужит обновлению верхушки ХДС. «Газета.Ru» — о новой политической жизни Германии и партии Меркель.

Всех понесло

Ангела Меркель больше не канцлер Германии, а лишь исполняющая его обязанности. Президент Германии принял ее отставку, назвав ее правление «одним из величайших в истории современной Германии».

26 октября Бундестаг открыл первое свое заседание 18-го созыва после сентябрьских парламентских выборов.

И большинство там теперь принадлежит не блоку Христианско-демократического союза и Христианско-социального союзу (ХДС/ХСС), как это было в последние 16 лет, а социал-демократам (196 мест против 206). Последние начали вести переговоры о создании правительства с «Зелеными» и Свободной демократической партией Германии. Блок ХДС/ХСС остался не у дел и готовится перейти в оппозицию.

Сама Меркель при этом больше не депутат, так как еще несколько лет назад говорила, что не будет участвовать в выборах в 2021 году. Эту избирательную кампанию в итоге провалил ее потенциальный преемник, бывший премьер региона Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет (24%, худший результат блока в современной истории).

По словам руководителя Центра германских исследований Института Европы РАН Владислава Белова, верно считать, что Меркель уходит именно на заслуженную пенсию.

«Она пообещала сначала выспаться, а потом читать книжки. Все остальное остается открытым спекуляции, что она может вернуться на пост в Евросоюзе, — всего лишь спекуляции. Она отняла у семьи 30 лет, будет теперь возвращать ей долги. Личная жизнь и супруг — теперь на первом плане», — сказал он.

Что ждет ХДС без Меркель

Немецкий политолог Александр Рар выразил мнение в комментарии «Газете.Ru», что возможного преемника Меркель Лашета уничтожили психологически и политически «свои же люди».

«Он уходит на пенсию, но будет депутатом, сидеть на задних рядах. Я думаю, что он может вообще уйти из политики. Он унижен, а избиратель будет всегда его винить за поражение на выборах.

У министра обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр (которую называли преемником Меркель до Лашета) я тоже, думаю, карьера уже закончена. Она добровольно сдала свой мандат, потому что понимает, что в партии у нее никакой поддержки нет. Но пока она все еще министр, и хочет использовать эту сцену, чтобы показать, что она еще здесь. Еще раз, ее политическая карьера завершена», — подчеркнул Рар.

Предсказывает окончание карьеры политолог и 65-летнему Фридриху Мерцу, которого тоже одно время прочили в главы партии.

Владислав Белов из РАН считает, что грядущие перемены пойдут ХДС на пользу.

«Она будет обновляться, будет в оппозиции, что всегда хорошо для партии. Условно, когда вас дрючат, вы становитесь лучше. Новые люди и их курс будут отличаться, будут съезды, но сейчас этого никто не предскажет», — считает собеседник «Газеты.Ru».

По словам Александра Рара, после проигрыша на выборах ХДС ждет «мучительный процесс обновления верхушки ее партии».

«Будет снова жесткая борьба между консерваторами и более молодыми, старыми и молодыми. Уже есть четыре кандидата, которые будут бороться за пост председателя, четыре мужчины из Северного Рейна-Вестфалии. Самый известный из них — Йенс Шпан, министр здравоохранения, человек нетрадиционной сексуальной ориентации. Я думаю, что это уже не помеха, чтобы стать председателем Христианско-демократического союза. С моей точки зрения, у него наилучшие шансы на это. Но предсказать достаточно трудно», — сказал аналитик.

В 2017 году после легализации однополых браков в Германии Шпан вступил в брак с журналистом Даниэлем Функе. Политик не считает, что сексуальная ориентация мешает его карьере. По его словам, Германия — продвинутая страна.

С 2015 по 2018 год Йенс Шпан занимал пост заместителя министра финансов, ему 41 год. В 15 лет Шпан вступил в молодежное крыло ХДС, а когда ему было 22 года, был избран в Бундестаг 15-го созыва. После чего избирался в парламент 16-го и 17-го созывов.

Еще в 2016 году британская газета The Guardian называла именно Шпана преемником Ангелы Меркель на посту канцлера страны. При этом он выступал как оппонент Меркель, например, по миграционному кризису, открыто критикуя канцлера и требуя серьезных кадровых изменений. Кроме того, Шпан выступал за частичный запрет на ношение паранджи или никаба.

«Надо понимать, что в руководство ХДС в любом случае придут относительно молодые люди, которые все негативно относятся к России. Они хотят строить Европу без России, этому поколению Россия абсолютно не интересна, и она, скорее, не партнер, а тот, кто мешает, и даже враг. Молодежь не может делать карьеру без поддержки СМИ. А если ты что-то говоришь в поддержку России, то тебя уничтожат политически. Вся пресса. И молодые политики потому не могут говорить о ней даже нейтрально, это безумие и абсурд», — заключает Рар.