Приведет ли атака Bayraktar в Донбассе к разрыву минских соглашений

Применение украинской стороной турецкого ударного беспилотника Bayraktar — проверка того, насколько далеко Киев может зайти в нарушении минских соглашений, считают в ЛНР. Глава МИД России Сергей Лавров упрекнул тех, кто поставляет Украине оружие, однако не стал комментировать будущее процесса мирного урегулирования. «Газета.Ru» узнала в российском парламенте, как там оценивают возможные политические последствия ударов Bayraktar по целям в Донбассе.

Киев, применив в Донбассе турецкий ударный беспилотник Bayraktar, проверил, как далеко он может зайти в нарушении минских договоренностей, считает представитель самопровозглашенной ЛНР в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник.

«Официальное заявление высших чинов Украины о применении БПЛА и сознательном нарушении минских соглашений — это вызов и попытка не в словесных баталиях, а на практике выяснить, что еще им будет позволено, как далеко они могут зайти и как сильно обнаглеть», — сказал он.

Мирошник считает, что «западные гаранты» и «международные наблюдатели» предпочтут инцидент сначала долго не замечать, а потом будут очень долго на словах разбираться, как такое могло произойти. «Удар по русскому миру»: как на Украине оценили применение турецкого дрона в Донбассе Применение ВСУ турецкого беспилотника Bayraktar против ополченцев в Донбассе показало, что у Киева... 27 октября 15:01

До этого Генштаб Вооруженных сил Украины подтвердил, что военные впервые применили ударный беспилотник Bayraktar в Донбассе, который управляемой бомбой уничтожил орудие противника.

При этом полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения запрещены именно минскими соглашениями. Известно, что при применении украинской стороной турецких беспилотников Bayraktar в Донбассе никто не пострадал.

Реакция в парламенте

В комментарии «Газете.Ru» сенатор Владимир Джабаров обратил внимание на необходимость появления полной информации об атаке Bayraktar. При этом он категоричен в оценках политических последствий.

«Если информация подтвердится, что это был Bayraktar, который поставила Турция, а Украина его использовала, то, это, конечно, ставит крест на минских соглашениях. И, по сути, они подталкивают Россию на ответные меры для защиты своих граждан, проживающих на юго-востоке Украины, а их более полумиллиона. Киев упорно провоцирует Россию на конфликт, и тем самым делает трагическую ошибку.

Там не понимают последствия таких провокаций, надеюсь, здравый смысл возобладает. Иначе юго-восток Украины долго терпеть это безобразие не сможет», — уверен парламентарий. «С турецкими дронами над Донбассом справятся даже зенитки времен ВОВ» Украина заявила о первом боевом применении в Донбассе турецких беспилотников Bayraktar TB2. Это... 27 октября 13:40

Член Совета Федерации Сергей Цеков считает, что альтернативы минским соглашениям все еще нет, и потому говорить об их окончательном разрыве преждевременно.

«Да, произошел удар. Если это одноразовая акция для демонстрации силы, — это одно. Но если Украина начнет полномасштабные действия, тогда мы и скажем, что минские соглашения полностью нарушены. Пока это лишь эпизод, но это явное нарушение минских договоренностей. Теперь под вопросом даже встреча министров иностранных дел. При этом Зеленский хочет встретиться и еще раз поговорить, попиариться.

Но даже она приводит к обратному эффекту, ведь другая сторона будет вырабатывать методы противодействия. Это глупое поведение украинских военных. Они показали свою слабость и глупость вместо силы. Заметьте, что с нашей стороны реакция уже есть — прежде всего, слова Лаврова. Давайте подождем других участников нормандского формата, — Германию и Францию», — заключил Цеков

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в комментарии «Газете.Ru» назвал украинские власти «террористической группировкой, захватившей власть в 2014 году», которая уже не раз заявляла, что исполнять минские соглашения не намерена.

«Украина хочет дать своим западным хозяевам удобный повод для новых обвинений в адрес России. Можно не сомневаться, что процесс продолжится в том же формате, Украина по-прежнему не будет выполнять минские соглашения, но не будет об этом говорить публично. Россия может отреагировать разве что пополнением штата инструкторов для всех вооружений, которые есть в распоряжении ополченцев», — считает он.

Кроме того, Вассерман отметил, что в свое время бывший президент Украины Виктор Ющенко распорядился перевести на восток страны запасы вооружений, накопленные в советское время на западе Украины.

«Они очень долговечны, их специально создавали с учетом того, что они могут понадобятся через большой срок против НАТО. А сейчас на этих складах хватит вооружений для противостояния Украине на много лет вперед. Там найдется, чем сбивать Bayraktar, просто раньше это не нужно было. Киев получил некоторый кратковременный успех, но колесо «генотьбы» крутится. Перемога обернется скоро зрадой», — уверен депутат.

Вассерман считает, что в целом в украинской армии до сих пор преимущественно собраны люди, которые не понимают азов военного искусства.

«Напомню, как в 1992 году офицеров вооруженных сил СССР вербовали служить в вооруженные силы Украины. Их спрашивали, готовы ли они они воевать с Россией, имею в виду Российскую Федерацию, ведь Украина — неотъемлемая часть России. И тогда все мало-мальски вменяемые командиры, понимая, что Киев всегда проиграет, отказывались — и не попадали в армию», — говорит Вассерман. «Плевок в минские соглашения» На Украине сообщили, что ВСУ впервые применили в Донбассе ударный турецкий беспилотник Bayraktar... 27 октября 09:49

Глава МИД Сергей Лавров после инцидента говорить о будущем минских соглашений не стал, но упрекнул партнеров Украины.

«В принципе история, конечно, должна заставить задуматься всех тех, кто потакает капризным требованиям Украины о том, что ее необходимо завтра принять в НАТО. И, конечно, заставить задуматься тех, кто вооружает подконтрольный неонацистам киевский режим», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле передача беспилотников «чревата тем, что эти вооружения могут использоваться украинскими вооруженными силами против своего же народа». По его словам, об этой позиции знают и в Турции.