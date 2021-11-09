«Главное, чтобы власть его не убила»: кто и за что поддерживает Саакашвили

Сторонники бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили встревожены его переводом в тюремную клинику вопреки требованиям адвокатов. Тем временем, на улицах Грузии и других стран не утихают митинги в поддержку экс-главы государства с довольно спорной политической биографией. Его сторонники заявляют о готовности продолжать борьбу. Они объяснили «Газете.Ru», почему поддерживают политика, хотя его деятельность разные стороны оценивают крайне неоднозначно.

Ситуация вокруг бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который был взят под арест на родине, накаляется с каждым днем. 9 ноября — 40-й день с момента объявления им голодовки после того, как он попал под стражу. Днем ранее его сторонников встревожила новость, что грузинские власти перевели политика из Руставской тюрьмы в Глданскую тюремную клинику. Причем его адвокат Ника Гварамия утверждает, что это произошло обманным путем — политику обещали, что его госпитализируют в гражданскую клинику, как того требовали адвокаты и оппозиционеры.

Позже появилась информация, что Саакашвили оскорбил персонал тюремной больницы и повредил дорогостоящее оборудование. Сам политик утверждает, что в тюрьме его унижали, избивали и таскали за волосы.

Продолжал Саакашвили критиковать и действующие власти. Те же в ответ утверждали, что на самом деле бывший президент не соблюдает голодовку, а 6 ноября даже опубликовали видео, где он ест и пьет соки, а также представили фотографии продуктов, которые он получил. Голодающий в тюрьме Саакашвили принимает пищу. Адвокат объяснил, почему Минюст Грузии распространил видео, на котором объявивший голодовку экс-президент Михаил Саакашвили... 06 ноября 23:56

Политик признал, что выпил несколько бутылок сока, потому что это входит в протокол голодовки, но «во избежание спекуляций» отказался от лекарств и медицинских процедур.

На фоне такого оживленного противостояния заключенного политика и грузинских властей все активнее начали проявлять себя сторонники Саакашвили. Они проводят массовые митинги как в грузинских городах, так и в других странах. Многочисленная демонстрация в поддержку грузинского экс-президента проходила, в частности, в Киеве.

«У Саакашвили есть сторонники, при этом очень лояльные, среди них даже фанатично преданные ему. Его партия всегда набирает минимум 25%. Он лидер харизматичный, и на таких все еще есть запрос. Очень многие считают, что его заслуги перед страной перевешивают его негативные деяния», — сказал «Газете.Ru» профессор Грузинского института общественных дел Торнике Шарашенидзе.

По словам эксперта, молодых людей среди его сторонников не так много. Впрочем, комментарии «Газете.Ru» давали преимущественно молодые сторонники Саакашвили, которые отметили его вклад в преобразование Грузии после распада СССР.

«Сейчас главное, чтобы власть его не убила»

Илона Логуа — грузинка, но на данный момент живет в Лондоне, она продолжает активно интересоваться судьбой родины, на ее странице в Facebook регулярно появляются записи о ситуации вокруг экс-президента.

«Саакашвили я поддерживаю по абсолютно очевидной всем причине — этот человек смог из отсталой советской республики с практически разрушенными госинститутами сделать государство. Я не думаю, что об этом нужно говорить детально, факт преобразования им страны признают даже те, кто не питает к нему особых симпатий», — сказала она «Газете.Ru».

Илона выразила уверенность, но народ продолжит бороться за политика, и число людей, которые будут присоединятся к акциям, будет расти.

Совершенные в отношении Саакашвили 8 ноября действия она назвала «абсолютно аморальными и нарушающими права человека».

«Действия властей заставили задуматься о неприемлемости происходящего даже тех, кто все это время молчал, не желая никак реагировать на ситуацию с Мишей. Сейчас главное, чтобы власть его не убила. Как бы невероятно это ни звучало, но исключать этого нельзя. Настолько неадекватные люди управляют сегодня страной. Если удастся его сохранить, Миша выйдет из этой ситуации еще более крупной фигурой», — считает она. «Свободу Мише!»: как в Тбилиси заступились за бывшего президента С самого утра в Тбилиси прибывали колонны машин из различных регионов Грузии — это... 14 октября 22:29

«Повысил рейтинг страны»

Роман Лука постоянно проживает в Калифорнии, но к данному моменту уже полгода находится в Грузии. В комментарии «Газете.Ru» он назвал Саакашвили хорошим менеджером, который «собрал замечательную команду, взял лучших профессионалов со всех развитых стран и нанял их консультантами и экспертами».

«Главное в любой стране — это инвестиции, эксперты сделали заключение, что инвестиции поступят в страну при условии отсутствия коррупции, независимой работы судов, сокращения аппарата чиновников и устранения бюрократии. Что собственно и сделал Михаил. Убрав все эти основные препятствия, он повысил рейтинг страны и закрепил институт вертикали власти», — отметил он.

По его словам, Саакашвили создал из самой криминальной страны бывшего СССР репутационный институт и благоприятную среду для инвестиций.

«Саакашвили был уже президентом, ни один человек не должен быть президентом больше двух сроков, но его партия полна достойных кандидатов. Его партия в парламенте должна иметь большинство. Грузия сейчас — парламентская страна, и президент уже не так влиятелен. Это новый шаг к демократии в Грузии», — сказал Роман.

Он выразил мнение, что Саакашвили должен возглавить партию, чтобы подготовить новые, некоррумпированные кадры для работы в госструктурах, а всех чиновников старого режима нужно убрать и воспитать новых.

«Саакашвили должен выжить»

Проживающая в Тбилиси Екатерина Одзишвили выразила уверенность, что большая часть грузинского народа поддерживает Саакашвили, потому что он «поднял страну с нуля», избавил ее от коррупции и показал молодежи «путь к честной, образованной жизни» и приоритеты демократического государства.

«Грузинские власти в данной ситуации действуют крайне неприемлемо, возбудили уголовное дело по выдуманным обвинениям, они перешли все грани европейской конвенции о правах человека. Человека, голодающего 40-ой день, обманули и перевели в тюремную больницу, в которой нет нужной аппаратуры и мер безопасности для президента Саакашвили», — сказала Екатерина «Газете.Ru».

Она отметила, что видит Саакашвили во главе государства, поскольку Грузия при его правлении процветала.

«А сейчас Грузия стала пастбищем для криминалов. Саакашвили должен выжить, он должен обрести свободу и должен вывести Грузию на западный курс, как это и было. Президент Саакашвили должен занимать ключевую роль в правлении Грузии так как этот человек является героем нашего времени», — сказала сторонница экс-президента.

«Я бы просто хотела видеть его свободным»

Другая жительница грузинской столицы Наталия Канделаки назвала курс Саакашвили на движение Грузии в сторону Европы единственно верным для страны. Она также отметила, что он успешно боролся с коррупцией и криминалом, «активно пытался вывести Грузию из зоны геополитического влияния России», при нем были созданы эффективные системы госуправления.

«Действия властей — это политическое преследование и месть человеку, чей курс и политические взгляды кардинально расходятся с курсом, проводимым нашим правительством. Их действия не имеют ничего общего с правосудием, это полный беспредел и расправа, возможно, вплоть до физического уничтожения», — считает она.

По ее словам, «цинизм и жестокость», с которыми власти обращаются с голодающим заключенным, лишний раз свидетельствуют, насколько они предвзято относятся к Саакашвили. «Украина не поможет»: что ждет Саакашвили в Грузии Сотни сторонников Михаила Саакашвили собрались у тюрьмы в городе Рустави, потребовав освобождения... 04 октября 20:56

«Президентом страны я его не вижу, это невозможно, да он и сам не раз говорил, что не собирается занимать госпосты. Я не знаю, чем он собирается заниматься в будущем, я бы просто хотела видеть его свободным и гражданином его родины», — заключила Наталия.

Месть бывшего премьера

Житель грузинского Марнеули Мурад Мурадов считает, что Саакашвили «вывел Грузию из болота, вернул стране достоинство и сделал ее образцовой с точки зрения демократии и реформ».

«На высокие должности он назначил молодых, энергичных новаторов с западным образованием и талантливых профессионалов. В темной Грузии, где электричество подавали всего несколько часов в сутки, оно стало круглосуточным. Нам дали право на образование вне коррупции. Вернули нам достоинство и возможность самореализации», — сказал он «Газете.Ru».

Он назвал происходящее в отношении Саакашвили личной местью бывшего премьер-министра, бизнесмена Бидзины Иванишвили. По его мнению, партия «Грузинская мечта» хочет Саакашвили физически уничтожить.

Саакашвили был арестован в Грузии 1 октября после незаконного пересечения границы государства — это стало поводом для возбуждения против него еще одного уголовного дела. Он вернулся на родину спустя восемь лет эмиграции.

В Грузии политик заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае экс-президента приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Саакашвили также фигурант дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и о растрате средств из госбюджета, которые пока рассматривают суды.