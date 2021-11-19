На кону дружба с США: может ли Германия отказаться от ядерного оружия

Германия может отказаться от размещения американского ядерного оружия — такие планы вынашивают партии, создающие правящую коалицию. По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, при таком сценарии альянс не исключает вариант перемещения ракет в восточные страны. «Газета.Ru» — о подоплеке ядерного вопроса в Европе.

Что угрожает ядерному потенциалу ФРГ

Сохранение за Германией ядерного оружия неожиданно оказалось под вопросом. Дело в том, что переговоры по созданию нового правительства ведут партии с левыми или близкими к ним взглядам — социал-демократы (СДПГ), «Зеленые» и «Свободные демократы» (СвДГ), которые известны своими антивоенными настроениями и неприятием ядерного оружия.

Базирование ядерного арсенала на территории ФРГ — часть стратегии совместного использования ядерного оружия НАТО. Точное число количество ядерных боеголовок на территории Германии неизвестно, но, по оценке экспертов, их число около 20 единиц (водородные бомбы типа B61).

Среди социал-демократов ядерный вопрос был актуален еще в 1950-х годах, когда их лидеры, скептически относящиеся к трансатлантическому альянсу, мечтали о создании безъядерной зоны в центре Европы.

При этом в 1970-х годах именно при социал-демократическом канцлере Гельмуте Шмидте в Германии появились американские баллистические ядерные ракеты средней дальности, из-за чего в партии произошел раскол.

И до сих пор социал-демократы не пришли к единому мнению, нужно ли стране ядерное оружие США. Среди активных противников его сохранения, например, глава фракции СДПГ в бундестаге Рольф Мютцених. В 2020 году он выражал мнение, что ядерное оружие не укрепляет безопасность Германии.

«Зеленые» же и вовсе как партия выросли из антивоенных и антиядерных движений 1960-х и 1970-х годов.

Помимо взглядов будущего правительства ядерному потенциалу Германии угрожает также и нехватка финансов.

ФРГ в скором времени предстоит решить, что делать после того, как будут списаны тактические бомбардировщики Panavia Tornado во второй половине 2020-х годов. Люфтваффе после этого, по сути, будет не с чего применять ядерные бомбы.

Закупка новых самолетов Eurofighter Typhoon и Boeing F-18, к которой готовилось правительство Ангелы Меркель, требует миллиарды евро. Для нового правительства, которое не склонно к агрессивной политике, такие расходы могут быть сомнительными, по крайней мере, в глазах электората. «Ядерное вооружение США может оказаться к востоку от Германии» Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ядерное вооружение США могут разместить в Восточной Европе, если... 19 ноября 16:03

Насколько это серьезно

Как пишет издание Politico, гипотетическое решение Германии о сокращении или отказе от ядерного потенциала может привести к неожиданным шагам соседних стран-союзников, которые привыкли надеяться на «немецкий зонтик».

США, Польша и страны Балтии же и вовсе могут посчитать таком шаг со стороны ФРГ предательством. Прибалты после этого почти наверняка будут просить Вашингтон разместить ядерное оружие в их странах. Это, в свою очередь, еще больше усилит напряженность в отношениях с Россией и будет сигнализировать другим игрокам о разногласиях внутри НАТО.

Такое развитие событий рассматривают в НАТО. На этой неделе генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что если Германия при новом левом правительстве откажется от размещения ядерного оружия, то его могут разместить в других странах Европы.

«Германия может решать, должно ли быть вооружение на ее территории, но альтернатива этому — ядерное оружие в других европейских странах, в том числе к востоку от Германии», — отметил он.

Такой сценарий вызвал недовольство в Москве. По словам замглавы МИД Александра Грушко, заявление Столтенберга свидетельствует, что для НАТО больше не существует основополагающего акта Россия-НАТО, так как в нем зафиксировано, что альянс не будет развертывать ядерное оружие на территории новых членов и откажется от дополнительного размещения там существенных боевых сил.

Глава делегации России на переговорах в Вене Константин Гаврилов в разговоре с РИА «Новости» заявил, что руководство НАТО «потеряло связь с реальностью». «Вместо того чтобы откликнуться на призыв России к деэскалации напряженности в Европе, главное должностное лицо Североатлантического альянса заявляет о том, что в ядерном плане НАТО еще ближе продвинется к границам нашей страны», — возмутился он.

Возможно ли такое развитие событий

На данный момент не до конца ясно, какое место вопрос ядерного оружия занимает в нынешних переговорах СДПГ, СвДГ и «Зеленых». В совместном заявлении партий лишь сказано, что стороны примут взвешенное и аргументированное решение на эту тему.

Научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО Артем Соколов в комментарии «Газете.Ru» выразил мнение, что для победивших на парламентских выборах социал-демократов тема ядерного оружия на самом деле сейчас не актуальна.

Он также назвал маловероятным сценарий, при котором хотя бы «Зеленые» будут настаивать на выводе американского ядерного оружия из ФРГ.

«Для этой партии такое требование — рудимент эпохи холодной войны, и она не намерена сегодня превращать его в принципиальный вопрос на коалиционных переговорах. Предметная дискуссия о выводе ядерного оружия США с территории Германии требует пересмотра всего немецкого трансатлантического консенсуса, к чему в Берлине сейчас не готовы», — уверен аналитик.

Немецкий политолог Александр Рар в разговоре с «Газетой.Ru» отметил, что предсказать, какое решение примет новая правящая коалиция, пока сложно.

«Даже если упомянутые партии придут к власти и социал-демократы поставят такой вопрос на повестку дня, все равно будет очень жесткая дискуссия в элитах. Есть ряд людей, например, глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер и генералы, которые считают, что в таком случае Германия потеряет статус друга Америки. А второе, к чему это приведет — атомные бомбы окажутся на территории Польши, из-за чего она станет более важным союзником, чем Германия. Этого допустить никак нельзя. Будет большое давление на правительство, и оно поймет, что не все так просто», — сказал он.