Всемирный откат: как Украина оказалась выше США по уровню развития демократии

Шведский «Международный институт за демократию и помощь в выборах» представил отчет о положении демократии в мире. Согласно ему, США впервые перестали полностью соответствовать критериям этой формы правления, чему способствовали, в частности, действия экс-президента Дональда Трампа. По уровню демократизации страна оказалась даже ниже Украины.

Демократический откат

Шведская некоммерческая организация «Международный институт за демократию и помощь в выборах» (IDEA) опубликовала отчет «Состояние демократий в мире 2021 — повышение устойчивости в эпоху пандемии», в котором ранжированы более 160 стран мира. Исследования демократических тенденций выходят у IDEA с 2017 года один раз в два года.

Основные критерии — работа правительств (например, гражданский контроль над его действиями, его состав и стиль управления) и соблюдение основных гражданских свобод (участие населения в жизни государства, независимость судебных органов, свобода СМИ и права человека). Исследование при этом опирается на анализ событий, которые повлияли на демократическое развитие, с начала пандемии COVID-19.

Государства были поделены на несколько категорий: полноценные демократии (высокоэффективные, средние и слабые), страны, «деградирующие» демократии, страны со смешанным режимом (гибридным) и авторитарные режимы. Последние две группы классифицируются как недемократические.

«Число стран, переживающих «демократический откат», никогда не было столь велико», — говорится в докладе института.

В этот раз исследователи насчитали 98 демократических и «отступивших» стран, с переходным режимом — 20, авторитарных — 47. Отчет поделен на разделы по континентам.

Согласно исследованию, в Европе насчитывается 39 демократий (в этот список попали почти все страны ЕС), три гибридных режима (Россия, Сербия и Турция) и два авторитарных (Азербайджан и Белоруссия).

В целом же количество стран, движущихся в направлении авторитаризма, в три раза превышает количество движущихся к демократии.

Один из ключевых выводов исследования — мир становится более авторитарным. Причина в том, что недемократические режимы усиливают репрессии под удобными предлогами, а многие демократические правительства не следуют нормам свободы слова и верховенства закона в условиях пандемии. Авторы исследования предупреждают, что такая ситуация может закрепиться в качестве «новой нормальности».

При этом шведские исследователи не нашли доказательств, что авторитарные режимы лучше борются с пандемией.

Несмотря на всемирный откат демократий, в отчете шведского института были отмечены и некоторые продемократические тенденции. Демократия все еще удерживает позиции, так как «протест и гражданское участие все еще живы и здоровы». Об этом, в частности, говорит то, что в 75% стран были зафиксированы акции недовольных антикоронавирусными мерами.

«Продемократические движения выдержали натиск репрессий по всему миру, а также возникли глобальные социальные движения за борьбу с изменением климата и с расовым неравенством», — отметили авторы.

Другие демократии подтвердили свою устойчивость в новых условиях, внедряя инновации, которые позволили политическим институтам быстро перестроиться. Например, в ряде парламентов были созданы специальные комитеты для надзора за действиями правительства по борьбе с коронавирусом (Австралия, Канада, Израиль, Новая Зеландия, Норвегия).

США ниже Украины

Согласно отчету, США впервые оказались в списке стран, «отступивших» от демократии. При этом авторы документа отметили, что негативные тенденции в этой стране прослеживаются еще с 2019 года.

Одной из причин попадания США лишь во вторую категорию стали выборы президента 2020 года. Непризнание их итогов бывшим президентом Дональдом Трампом стало «историческим поворотным моментом», который «подорвал фундаментальное доверие к избирательному процессу» и завершился штурмом Капитолия 6 января.

В отчете также упоминается растущая поляризация населения в США и ряд местных законов штатов о голосовании, которые негативно влияют, в первую очередь, на положение этнических меньшинств.

«Соединенные Штаты, оплот глобальной демократии, сами пали жертвой авторитарных тенденций», — говорится в отчете.

Утверждается, что тактика Трампа привела к «побочным эффектам в других государствах, в том числе в Бразилии, Мексике, Мьянме и Перу».

Кроме того, «наиболее тревожный» откат от демократии в 2020-2021 годах произошел в крупнейших странах мира, таких как Бразилия и Индия. Из европейских стран – в Венгрии, Польше, Словении и Сербии, которая больше тоже не может считаться демократией. Турция также продемонстрировала одно из самых сильных падений за 10 лет.

При этом Украина, например, оказалась в списке демократий со средним уровнем, — то есть выше США и нескольких стран Евросоюза (Польши, Венгрии и Словении). В частности, этому, как утверждают авторы исследования, способствовало введение электронных деклараций депутатов и чиновников.

Россия же попала в список государств с переходным режимом. По мнению исследователей, в ней, как и в Азербайджане, Белоруссии (они оказались в авторитарном списке), репрессии и преследование политических оппонентов властей, независимых медиа и критических мыслящих граждан лишь возрастают.

Среди авторитарных стран обошлось без больших неожиданностей, — там оказались, в частности, Китай, Мьянма, Афганистан и Саудовская Аравия.

Директор Центра европейской информации Николай Топорнин в комментарии «Газете.Ru» высказал мнение, что выводы из доклада IDEA заслуживают внимания.

«В США в прошлом году демократическая система дала явный сбой по ряду направлений, это очевидно. А на Украине, скажем, все обошлось без штурма на майдане, других катаклизмов тоже, не было выборов или потрясений.

Так что, если брать стандартные критерии демократии, то, конечно, роль государства там, особенно в правоохранительной системе, снизилась. Можно понять, почему ее отнесли к демократиям, ведь там же не учитывали социально-экономические параметры», — объяснил эксперт.

«Международный институт демократии и содействия выборам» был образован в 1995 году. Своей целью он ставит помощь совершенствованию моделей основных демократических институтов и процессов через изучение проблем, которые связаны с демократическим прогрессом. IDEA осуществляет свою деятельность как на международном, так и на региональном и национальном уровне.