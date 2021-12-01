В Европе еще не привиты 150 млн человек. Их заставят

В Евросоюзе задумались о введении обязательной вакцинации для всех категорий граждан, причем отдельные страны уже начинают осуществлять это на своих территориях. Например, Австрия, где в срыве прививочной кампании обвинили антиваксеров. Как европейские страны переходят от принципа добровольности к принуждению и вызовет ли это новую протестную волну — в материале «Газеты.Ru».

В Евросоюзе могут обсудить вопрос обязательной вакцинации от коронавируса, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, для этого необходимы дискуссия и общий подход.

Она обратила внимание, что в ЕС полностью вакцинировано около 77% взрослых — 66% всего населения.

Непривитой остается треть европейцев, то есть 150 млн человек.

При этом в разных странах Евросоюза доля привитых и отказавшихся от прививки граждан отличается в несколько раз.

Германия

Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан в прошлом месяце заявил, что к концу зимы каждый житель страны либо получит прививку от COVID-19, либо выздоровеет от инфекции, либо умрет. Вместе с тем он, как и другие члены уходящего правительства Ангелы Меркель, высказывается против обязательной вакцинации, которая, по его словам, не сможет ускорить появление коллективного иммунитета. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Германии, социал-демократ Хайко Маас также обращал внимание, что принять решение об обязательной вакцинации трудно с точки зрения конституции страны.

Новые власти ФРГ придерживаются менее либеральных взглядов. В поддержку идеи принудительной вакцинации уже выступил будущий канцлер Олаф Шольц.

Солидарность с ним в этом выражает и лидер немецкой партии «Зеленые» Катрин Геринг-Эккардт, по словам которой строгий локдаун и ограниченные социальные контакты — это более жесткие требования, чем призыв к вакцинации.

По официальным данным, в Германии как минимум одну дозу вакцины от коронавируса ввели 71% населения, а полностью там вакцинированы 68% жителей. Из них 7% получили бустерную дозу вакцины. Вакцинация началась в ФРГ в конце декабря 2020 года.

Как следует из результатов опроса, проведенного компанией Civey для издания Spiegel, более 70% жителей Германии высказались за обязательную вакцинацию от коронавируса, причем такую меру поддержали во всех возрастных группах. Тем не менее, принудительная вакцинация в этой стране пока остается на уровне идеи.

Австрия

В Австрии подготовили законопроект, согласно которому отказавшиеся от обязательной вакцинации жители страны должны будут платить штраф в размере до €7,2 тыс., пишет Kronen Zeitung. Размер минимального штрафа предположительно составит €3,6 тыс. Также допускается лишение свободы «отказников» на четыре недели. По предварительным данным, если этот закон примут, он вступит в силу в феврале 2022 года и будет действовать в течение трех лет.

О введении с февраля следующего года в Австрии обязательной вакцинации от COVID-19 ранее говорил канцлер Александер Шалленберг.

По его словам, программу добровольной вакцинации сорвали противники прививок и фейковые новости в стране, которые подстрекают людей к отказу от укрепления своего иммунитета. Штраф до €7,2 тыс. или месяц тюрьмы: в Австрии обсуждают обязательную вакцинацию Австрия первой из стран Евросоюза может ввести обязательную вакцинацию от коронавируса. Прививки станут... 30 ноября 10:17

С 1 февраля прививку от коронавируса в Австрии должны будут сделать все, кроме беременных и несовершеннолетних. Вопрос об ужесточении коронавирусных ограничений и введении локдауна в стране встал особенно остро на фоне рекордных ежесуточных показателей по числу заболевших. В преддверии локдауна, который начал действовать 15 ноября, в стране фиксировали почти 12 тыс. случаев инфицирования в сутки.

Локдаун должен завершиться 12 декабря, но только для привитых, а для тех, кто вакцинацию не прошел, ограничения останутся в силе.

В Австрии полностью вакцинированы 66,5% населения — 5,6 млн человек. Первую дозу препарата получили 6,3 млн человек. Ревакцинацию прошли 1,8 млн человек.

Франция

Франция пока не рассматривает возможность принудительной вакцинации, избрав метод ограничений в отношении невакцинированных. Президент страны Эмманюэль Макрон еще в июле объявил о введении ограничений на посещение концертных залов, кинотеатров, фестивалей, кафе и ресторанов, торговых центров, тренажерных залов, для междугородных железнодорожных, автобусных и авиарейсов. Французам для всего этого требуется санитарный паспорт: QR-код, который выдается вакцинированным, переболевшим или имеющим отрицательный тест. Бесплатные ПЦР-тесты с октября отменены, один тест стоит 22 евро и действует только 72 часа.

В течение суток после выступления Макрона на прививку записалось рекордное количество человек — 1,7 млн, пишет интернет-издание The Local. На следующий день вакцину получили почти 800 тыс. французов — почти в 1,5 раза больше, чем в среднем вакцинировалось ежедневно.

К моменту заявления Макрона как минимум одну дозу получили 54% французов, а спустя четыре месяца их доля увеличилась до 77%.

В республике вакцинация от COVID-19 обязательна для всех медиков, пожарных и работников домов престарелых. Сотрудникам, у кого не окажется при себе санитарного паспорта, выпишут штраф €135, во второй раз — уже €1500. Если подобное случится трижды за месяц, то нарушителю грозит не только штраф в €3750, но и тюремное заключение сроком до полугода.

Италия

В Италии прививка от коронавируса также пока не входит в список обязательных. Единственное исключение сделано для медработников, которые должны были вакцинироваться, согласно правительственному декрету. За допуск к рабочему месту медицинских сотрудников без ковид-сертификата сам работник, как и работодатель, могут быть оштрафованы на сумму от €400 до €3 000.

Тестирование на коронавирус в стране платное — в среднем стоимость этой услуги достигает от €50 до €100. Кроме того, не соблюдающих требования работников могут отстранять от работы без сохранения заработной платы и штрафовать на сумму до €1500.

В Италии количество граждан, прошедших полную вакцинацию от коронавируса, уже превысило 85%.

Тем не менее, министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца еще в сентябре говорил, что не исключает введения в стране обязательной вакцинации от коронавируса. «Обязательство — инструмент, который у нас есть, и при необходимости он будет реализован без опасений», — сказал он в интервью газете Corriere della Sera.

Народные волнения

Идея введения обязательной вакцинации уже стала причиной волнений в обществе в разных странах. В ноябре около 40 тыс. человек вышли на улицы Австрии, чтобы выразить протест против таких мер. Некоторые участники акции выкрикивали в громкоговорители лозунг: «Мир, свобода, нет диктатуре».

«Если решение об обязательной вакцинации будет принято, это, безусловно, вызовет волну протеста»,

— сказал «Газете.Ru» доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин. По его словам, протесты будут проходить повсеместно, потому что практически во всех странах есть объединения антиваксеров.

«Свободолюбивая европейская общественность, конечно, будет протестовать, принудительная вакцинация вызовет бурю возмущения. Начнутся серьезные беспорядки, на которых всегда греют руки разного рода крайние элементы. Тем, кто это вводит, конечно, нужно ожидать протестов, в том числе и в мирной Австрии», — выразил мнение в комментарии «Газете.Ru» директор Института стратегических оценок Сергей Ознобищев.