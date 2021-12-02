«Они учатся, им помогают». Почему украинские шпионы активизировались в России

В последние месяцы российские службы все чаще сообщают об активизации украинской разведки в России или около ее рубежей. 2 декабря стало известно о еще одном таком случае: задержаны трое граждан Украины, один из которых, по этим данным, готовил теракт. Эксперты в разговоре с «Газетой.Ru» подтвердили, что с 2014 года возможности украинской разведки возросли, и России есть чего опасаться.

В Федеральной службе безопасности заявили, что разведывательно-диверсионная деятельность украинских спецслужб была развернута в трех регионах России.

Особый интерес, как следует из сообщения, СБУ проявляла к объектам Черноморского флота.

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Сообщения об акциях украинской разведки регулярно появляются с 2014 года. Один из самых громких инцидентов произошел в 2016 году, когда ФСБ сообщила о предотвращении крупного теракта, который планировало организовать Главное управление разведки украинского министерства обороны. В результате того инцидента погиб офицер ФСБ.

Тогда российские оперативники отчитались о нахождении 20 самодельных взрывных устройств суммарной мощностью более 40 кг в тротиловом эквиваленте. Бывший президент Петр Порошенко косвенно признавал диверсию.

С тех пор российские правоохранительные органы еще не раз заявляли о возможных диверсиях со стороны Украины, а также осуществляли задержания подозреваемых в террористической деятельности. Примечательно, что диверсии со стороны украинских служб в Крыму, как правило, проваливаются. Однако есть у них и успешные акции, указывают эксперты в разговоре с «Газетой.Ru».

Спецслужба «в ресурсе»

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сходятся во мнении, что за последние несколько лет уровень подготовки украинских спецслужб повысился. Это случилось во многом благодаря поддержке западных разведывательных ведомств.

«Украинские спецслужбы — как политическая разведка, так и военная — становятся сильнее. Во-первых, потому что они учатся; во-вторых, потому что им активно помогают западные страны»,

— заявил в разговоре с «Газетой.Ru» директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.

В сентябре украинские власти решили увеличить затраты на армию и на СБУ. Согласно новому бюджету, разведчики получат в 2022 году на 0,9 млрд гривен больше, чем в прошлом году.

Эксперт также обращает внимание на общее восстановление украинских вооруженных сил после событий 2014 года, а также на мотив мести в действиях украинских спецслужб.

«Если на момент «майдана» спецслужбы и армия были деморализованы, то потом армия «втянулась» и начала воевать не столько за территории, сколько за то, чтобы отмстить, — это известный феномен во всем мире. Они могут не говорить по-украински, не ассоциировать себя с властью. Но у многих погибли друзья — здесь то же самое», — отметил Пухов.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько также обращает внимание на рост возможностей украинских спецслужб.

«Я бы не стал недооценивать возможности и мотивации украинской разведки. Во-первых, она хорошо финансируется, а агенты проходят хорошее обучение у представителей западных спецслужб», — рассказал Безпалько. «Лучше пугать Россией»: зачем Запад раскручивает тему вторжения на Украину В западных СМИ все чаще появляется информация о потенциальной угрозе вторжения России... 22 ноября 23:12

По большому счету украинская разведка превратилась в филиал западных ведомств, считает эксперт.

«Конечно, мы слышим о задержаниях агентов СБУ и провалах их операций. Но я помню о событиях 2016 года, когда погиб российский офицер, — добавил Безпалько. — По большому счету мы не можем знать об успешных операциях со стороны Украины. О них не докладывают ни наши, ни украинские власти. Неизвестно, сколько информации утекло, куда, в каких объемах; какие диверсионные акты были совершены под видом природных катастроф?»

Операции продолжатся

Поскольку Украина открыто объявила Россию страной-агрессором, не стоит удивляться, что Киев ведет против Москвы подрывную деятельность, резюмирует Руслан Пухов.

«Надо к этому относится, как к плохой погоде. Мы же не удивляемся, что сейчас погода хуже, чем летом. Очевидно, что с каждым годом и украинская армия, и украинские спецслужбы становятся лучше», — отметил он.

По словам Богдана Безпалько, давление украинских спецслужб будет нарастать и дальше.

«Активность спецслужб будет нарастать и эффективность, к сожалению, тоже. Поэтому расслабляться нам не стоит», — заключил Безпалько.

«Они будут все активнее работать, включая организации терактов. Они могли и раньше их проводить, но власти не докладывают об этом, чтобы не нервировать нас. К тому же, они уже похищали граждан, которые были причастны к «русской весне», — отметил Пухов.