«Как можно детей вносить в базу?» Полиция взялась за «Миротворца»

После обращения 13-летней жительницы Луганска Фаины Савенковой к президенту Украины киберполиция завела уголовное дело против сайта «Миротворец». Портал, публикующий личные данные «врагов» Украины, подозревают в нарушении неприкосновенности частной жизни. Призывы закрыть «Миротворец» раздавались и ранее, однако глава Украины Владимир Зеленский и Верховная рада утверждали, что не имеют таких полномочий.

«Миротворец» неоднократно призывали закрыть как на Украине, так и за рубежом, однако до сих пор против него не было уголовного дела. Украинская киберполиция сообщила, что начала расследование после обращения уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой. Дело заведено по ст. 182 Уголовного кодекса Украины – «Нарушение неприкосновенности частной жизни». Максимальная санкция этой статьи – арест до шести месяцев или лишение либо ограничение свободы до пяти лет.

Денисова пожаловалась на «Миротворец» в Национальную полицию Украины и СБУ в ноябре. Поводом для этого стал инцидент с 13-летней жительницей Луганска Фаиной Савенковой.

Девочка записала видеообращение к членам Совета безопасности ООН, в котором попросила организацию не забывать, что дети Донбасса имеют права на детство и мирную жизнь. После этого авторы «Миротворца» внесли ее в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины. В сообщении «Миротворца» говорилось, что Савенкова является «жертвой российско-террористической пропаганды» и «распространяет фейковую информацию и собственные домыслы».

«Втягивать в вооруженный конфликт детей недопустимо. Дети <…> являются жертвами этого конфликта. Как можно жертву вносить в базу «Миротворца»? Надо пожалеть эту девочку, пообщаться с ней, если есть такая возможность, но не вносить в «Миротворец». Я призвала, чтобы эту запись удалили с сайта, к нему вообще много вопросов», — возмутилась после этого уполномоченный Верховной рады.

Денисова отметила, что «Миротворец» «приносит много вреда», и призвала объединить силы, чтобы «наконец такой сайт уже не работал».

Сама Савенкова после попадания в базу обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой закрыть сайт «Миротворец» и «поскорее остановить войну» в Донбассе.

Чем занимается «Миротворец»

Сайт «Миротворец» заработал в августе 2014 года по инициативе украинского политика Антона Геращенко. На тот момент он был внештатным советником министра внутренних дел Украины. На портале публикуют персональные данные всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. Авторы ресурса называют их террористами, сепаратистами или «агентами Кремля». Личные данные сайт получает нелегальным путем и публикует их без разрешения.

Сам Геращенко заявлял, что чужие персональные данные в этом случае позволяет разглашать статья 17 Конституции Украины «о защите суверенитета и территориальной целостности». Политик просил «сознательных граждан» Украины помогать пополнять базу сайта и сообщать о «террористах».

До 2016 года на сайте говорилось, что партнерами «Миротворца» являются МВД, СБУ и другие силовые структуры страны.

Как попасть в базу «Миротворца»

Пополнить базу «Миротворца» можно различными способами. Например, съездить в Крым, что по мнению авторов сайта равносильно незаконному пересечению границы Украины. Таким образом в списке оказались множество артистов и политиков.

В базе «Миротворца» также появлялись журналисты, которые получали аккредитацию для работы в самопровозглашенных республиках Донбасса. Так, в мае 2016 года «Миротворец» выложил в открытый доступ более 4 тыс. имен и контактных данных работников СМИ со всего мира, в том числе журналистов ведущих международных изданий. Обнародование этого списка вызвало широкий общественный резонанс. Несколько десятков журналистов из разных стран написали открытое письмо, в котором указали, что аккредитация не означает сотрудничество журналиста с какой-то из сторон конфликта. «Под удар попали украинские и зарубежные журналисты, которые, рискуя жизнью, объективно освещали события и рассказывали в украинских и мировых медиа, что происходило на оккупированных территориях», — говорилось в обращении.

Кроме того, «Миротворец» вносил в базу российских военных, которые действовали в Сирии. В 2015 году Геращенко призвал размещать на сайте «все известные данные» о них, чтобы »игиловцы и их собратья в России, которых немало на Кавказе, смогли бы потом их найти и отомстить по канонам «Шариата». СК России в ответ возбудил против Геращенко уголовное дело по статье 205.2 УК (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма).

Чем грозит попадание в базу «Миротворца»

Мониторинговая миссия ООН в Украине в 2019 году сообщила, что те, чьи данные публикует «Миротворец», оказываются в опасности. Глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Бенджамин Моро указал на случаи, когда людей убивали после того, как их данные появлялись на «Миротворце». Журналисты, чьи контакты и имена публиковал сайт, также утверждали, что начали получать после этого угрозы и оскорбления.

Почему «Миротворец» до сих пор не закрыли

Президент Украины Владимир Зеленский в 2019 году пояснил, что у него нет полномочий закрывать сайты, хотя на «Миротворце» однажды даже оказалась его жена.

«Если там была моя жена, вы же понимаете мое отношение [к этому сайту]. <…> Я как президент не могу говорить закрыть сайт. Что бы там ни было», — пояснил украинский лидер.

На замечание журналистов, что на сайте «Миротворец» размещены личные данные людей, Зеленский ответил: «Каких людей, каких невиновных – сложно говорить».

Верховная рада также поясняла, что не имеет полномочий по закрытию сайтов.

«Парламент не может привлекаться к таким процессам. <…> Уверен, такие полномочия и не нужны Верховной раде», — указали в Раде.