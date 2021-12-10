Новости
Спорт
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Спорт
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Политолог определил виновных в развале СССР 08:28
«Рубин» удалил сразу несколько своих аккаунтов в социальных сетях 08:19
В России спроектирован защитный противогаз-бронешлем 08:13
Олимпийский чемпион раскритиковал биатлонистку сборной России 08:10
Россиянка спасла жизнь 79-летней соседке и сразу же ее обокрала 07:55
Быстров высказался о «трусливом» футболе... 07:51
Стала известна победительница конкурса «Мисс Вселенная... 07:48
В МИД России разочарованы политикой европейцев 07:37
Жириновский вспомнил свой самый счастливый день 07:37
В Россию стали больше импортировать рома, джина и чачи 07:27
Политика

«США нужно навязывать свою повестку»: для чего проводился «Саммит за демократию»

В Госдуме заявили об «обрушении» мира старой американской демократии

Слушать
Остановить
close
100%
Президент США Джо Байден на «саммите за демократию», 9 декабря 2021 года

Президент США Джо Байден на «саммите за демократию», 9 декабря 2021 года

Susan Walsh/AP
«Саммит за демократию», на который в этом году были приглашены 110 стран, может повториться в следующем году. В России, которую наряду с Китаем, Турцией, Венгрией и другими странами не пригласили к участию, скептично относятся к этому формату: Москва раскритиковала саммит, обвинив США в попытке приватизировать слово «демократия». Для чего понадобился саммит и как он поможет США — в материале «Газеты.Ru».

Мир меняется, и американская модель уже не является вершиной демократии, как это навязывалось в течение десятилетий, считает депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Мы понимаем, какие сложности после последних и предпоследних выборов в США возникли в области демократии, после провала политики администрации в нескольких странах, в том числе в Ираке, Ливии, Афганистане. Теперь США нужно как-то навязывать свою повестку», — сказал он «Газете.Ru», комментируя прошедший 9-10 декабря «Саммит за демократию», который организовали Соединенные Штаты.

Его коллега, Виталий Милонов был еще более категоричным, заявив, что в США «уже нет давно демократии, хотя они и привыкли называть демократией все, что они придумывают».

Парламентарий обратил внимание на явное неравенство в США. «Это называют нормами новой этики, а я бы сказал, что это новый социализм, новый троцкизм.

Безусловно, мне очень печально, потому что старый добрый мир той самой старой американской «демократии» рушится, а это будет дестабилизировать ситуацию в мире», — считает он.

По его словам, мир всегда держался на нескольких китах: «Великой Российской империи, Северной Америке, Юго-Восточной Азии, Китае». Но теперь одна из составляющих этого мира уходит, как и ее мощность.

«Невозможно представить мощное государство, которое базируется на принципах толерантности, сексуального раскрепощения. Империи так не строятся. Мощное государство не может так существовать», — констатировал Милонов.

Как прошел «саммит демократий»

США тем временем заявили о планах повторно организовать «Саммит за демократию» уже в 2022 году — соответствующее заявление в ходе телефонного брифинга сделала представитель американской администрации. По ее словам, мероприятие не сводится к какой-то конкретной стране, на нем подчеркивается стремление придать импульс демократии.

Саммит был открыт рано утром 9 декабря. Приглашение принять в нем участие получили 110 стран. В этом списке не оказалось не только находящихся в конфронтации с США России и Китая, но также и некоторых американских союзников по НАТО — Венгрии и Турции.

При этом на саммите выступали признаваемый США президентом переходного периода Венесуэлы Хуана Гуайдо и экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская.

В поддержку укрепления демократии по всему миру президент США Джо Байден объявил о запуске «Президентской инициативы за демократическое обновление» — наборе инициатив в области политики и иностранной помощи, «которые основываются на значительной продолжающейся работе правительства США по укреплению демократии и защите прав человека во всем мире», говорится на сайте Белого дома.

Такой проект предусматривает выделение на защиту, поддержание и рост демократических систем, правительств и неправительственных организаций во всем мире $424,4 млн.

Эту идею должен одобрить конгресс. Средства должны пойти на пять направлений: поддержка свободных и независимых СМИ, борьба с коррупцией, поддержка реформаторов, продвижение технологий, необходимых для развития демократии, защита свободных и честных выборов и политических процессов.

«Давно не демократия»

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, комментируя этот саммит, написала в своем Telegram-канале, что США наделят его участников «почетным правом» обслуживать американские интересы. «Взят курс на создание новых разделительных линий в международных делах. На этот раз в контексте противостояния группы стран, возомнивших себя вершителями судеб человечества, и других членов мирового сообщества», — оценивал саммит глава МИД России Сергей Лавров.

В конце ноября послы России и Китая в США в совместном заявлении обвинили Белый дом в «менталитете холодной войны» и создании новых разделительных линий.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обвинил США в попытке «приватизировать слово «демократия», а КНР осудила Вашингтон за приглашение на саммит представителей Тайваня.

Из бывших советских республик в форуме принимают участие страны Балтии, Украина, Грузия, Молдавия и Армения.

Саммит демократий — это довольно удачный и успешный шаг для Байдена, у которого их осталось не так много, сказал «Газете.Ru» американист, эксперт РСМД Алексей Наумов.

По его словам, это возможность объединить союзников США или те страны, которые хотят себя считать таковыми и заручиться американской поддержкой.

«По сути хотя бы какое-то оформление идеологической политики при всех спорностях осталось только у США. Например, у Китая нет форума автократий, Россия не проводит форум традиционных ценностей, а у США есть вот эта штука, с которой они идут в мир и могут что-то получить. Грубо говоря, они предлагают идею, а в ответ получают реальные заверения в союзничестве, корректировки курса в сторону проамериканскости», — пояснил эксперт.

К тому же этот саммит представляет собой попытку объединить поляризованные и расколотые Соединенные Штаты.

«В США многие действительно верят в идеи демократии. То, что нам может казаться циничной эксплуатацией громких слов, для многих — действительно важное и актуальное явление. Политика США в более значительной степени идеологизирована в сравнении с политикой других держав», — обратил внимание Алексей Наумов.

США нужно показать, что они еще представляют из себя мирового лидера, сказал политолог-американист Малек Дудаков. Как он отметил, их статус и репутация сильно пошатнулись на фоне афганского фиаско.

«Проводя этот саммит, администрация Байдена де-факто признает, что однополярный мир закончился, и США приходится выстраивать отношения с оппонентами — Россией и Китаем, например, — от лица в целом не только государств демократического строя, но и государств, которые в принципе готовы сотрудничать с США. Там большой список стран, которые были приглашены на саммит, хотя они не представляют собой развитые демократии», — обратил внимание эксперт.

К тому же Байден много говорил, что в США происходит культурная поляризация общества, радикализация многих частей, поэтому он использует этот механизм, чтобы что-то делать и с этим, заключил Дудаков.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+