Глава ЦИК Белоруссии ушла в отставку. При ней Лукашенко четырежды переизбирался

В Белоруссии ушла с поста главы Центризбиркома Лидия Ермошина, находившаяся во главе ЦИК с 1996 года. Глава республики Александр Лукашенко в мае обещал «шлифануть» избирательную систему. В середине девяностых годов он назначил Ермошину на пост главы ЦИК вместо критика республиканского референдума Виктора Гончара, который исчез в 1999 году. Именно при Ермошиной Лукашенко четырежды становился главой Белоруссии.

Новым главой Центризбиркома Белоруссии назначен экс-министр образования РБ Игорь Карпенко. Об этом сообщает агентство «Sputnik».

«Александр Лукашенко назначил Игоря Карпенко <…> председателем Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов», — говорится в сообщении.

Сам белорусский глава заявил, что должность эта «очень ответственная».

«Предлагая такие изменения в Конституцию в части ЦИК, мы поднимаем и роль Центральной избирательной комиссии. Еще раз подчеркиваю: вы — человек опытный, вы непосредственно участвовали в этих выборах, знаете это от земли, что называется. Поэтому я очень рассчитываю, что у вас получится эта ответственная организаторская работа», — сказал Лукашенко.

Новый руководитель ЦИК был главой Минобразования с 2016 года, до этого пять лет работал зампредом Минского горисполкома.

В мае Александр Лукашенко заявил, что избирательную систему вскоре «шлифанут».

«Ермошина недавно сказала: если бы она [система] плохая была, она бы два десятка лет не выдержала. Поэтому, исходя из опыта, нашу избирательную систему надо шлифануть, но таким образом, чтобы это было удобно для наших людей, для нашей страны», — заявил он.

В скором времени в Белоруссии ожидается референдум по новой конституции.

Четверть века Ермошиной

Лидия Ермошина (Горковенко) родилась в 1953 году, окончила юрфак в Калининграде. В 1980-х годах работала юрисконсультом, помощником прокурора Октябрьского района Калининграда, главой юрслужбы Бобруйского горисполкома. После развала СССР входила в состав белорусского ЦИКа.

В 1996 году Ермошина была в нарушение Конституции РБ назначена распоряжением Лукашенко на пост главы Центризбиркома – вместо прежнего руководителя комиссии Виктора Гончара.

Нарушение заключалось в отсутствии согласования кандидатуры председателя ЦИК с Советом Республики (ст. 84, п. 9). Гончар активно критиковал результаты референдума 1996 года (на нем, в частности, в Белоруссии решили сохранить смертную казнь и не избирать руководителей местных органов исполнительной власти непосредственно жителями административной единицы).

В 1999 года Гончар пропал без вести в Минске вместе с бизнесменом Анатолием Красовским. По данным Deutsche Welle, представившийся экс-сотрудником СОБР внутренних войск Белоруссии Юрий Гаравский заявил, что его подразделение похитило и убило Гончара и его друга. Эту же версию в 2004 году излагал спецдокладчик ПАСЕ Христос Пургуридес, обвинивший в похищениях и убийствах белорусское руководство.

Лидия Ермошина четырежды переназначалась на должность главы Центризбиркома – в 2001, 2006, 2011 и 2016 годах. При ней Лукашенко каждый раз выигрывал президентские выборы.

Ермошину неоднократно вносили в санкционные списки США и Евросоюз – за фальсификации, подавление гражданского общества и журналистов. Она также была объявлена персоной нон-грата в Прибалтике — как лицо, причастное к подавлению мирных протестов в августе 2020 года, после последних президентских выборов в Белоруссии.

О личной жизни Ермошиной известно немногое. Она дважды была замужем, дважды разводилась. В 2017 году в возрасте 40 лет скончался ее сын Алексей, официально причины его смерти не разглашались. За неделю до смерти сына в ДТП погиб ее племянник, хоккеист Вадим Капустин. В Москве у Ермошиной живет сестра.

Ермошина неоднократно делала весьма резкие высказывания в отношении граждан Белоруссии, несогласных с итогами работы ее ЦИКа. «Этим женщинам делать нечего! Сидели бы дома, борщ варили, а не по площадям шастали», — говорила в декабре 2010 года Ермошина, получив за это премию «Сексист года».

На президентских выборах 2020 года Александр Лукашенко, по данным ЦИК РБ, набрал 80% голосов. В 2015 году – 83%. В 2010 году – 79,65%. В 2006 году — 82,97%. В 2001 году — 75,65% голосов.