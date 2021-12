Что скрывается за разговорами о войне за Тайвань

Минобороны Тайваня снова заговорило об угрозе военного вторжения Пекина — соответствующий доклад был представлен накануне. А потому ведомство попросило парламент нарастить закупки вооружения и поддержать дополнительные бюджетные траты. Слухи о масштабной войне циркулируют уже не первое десятилетие. Однако до сих пор стороны воздерживались от эскалации. Насколько эти слухи и разговоры реальны, и не является ли Тайвань очередным инструментом для лоббирования интересов оборонной промышленности?

Еще в сентябре кабинет министров Тайваня одобрил дополнительные оборонные траты в размере $8,7 млрд. В течение следующих пяти лет власти рассчитывают потратить эту сумму на субсидирование оружия отечественного производства, включая ракетные системы, способные поразить материковый Китай. Официальные лица отмечают, что траты направлены на укрепление оборонных способностей острова.

Ранее в этом году кабинет уже утвердил оборонный бюджет, который обойдется казне около $17 млрд. В том случае, если тайваньский парламент одобрит пакет трат, расходы Тайваня на оборону превысят $25 млрд. Для сравнения: это больше, чем потратил Израиль в прошлом году.

Увеличение расходов на оборону подвергается критике внутри страны, особенно со стороны партии Гоминьдан, которую нередко обвиняют в связях с Пекином. Председатель главной оппозиционной партии страны Цзян Цичэнь регулярно ставит под сомнение целесообразность завышенных трат на оборону. В сентябре политик заявил, что не увидел существенных обоснований для увеличения бюджета, кроме как поддержки текущих операций и обеспечения кадрового персонала. На все замечания лидеру Гоминьдана приводят в пример регулярные рейды самолетов китайских ВВС в опознавательную зону тайваньских ПВО.

Однако не только Гоминьдан критикует предложения правительства. Так, беспартийный депутат парламента Фу Куньци обратил внимание коллег в октябре, что расходы на образование и культуру составляют 20% в бюджете, когда как оборонные траты «забрали» 22% государственных расходов. Тогда же парламентарий сетовал на тот факт, что аналогичные показатели в США и КНР составляли 13% и 11% соответственно.

С приходом к власти президента Цай Иньвэнь от Прогрессивной демократической партии, расходы на оборону Тайваня неуклонно растут. Однако это не означает, что прошлые правительства не предпринимали попыток нарастить оборонный бюджет.

В 2008 году в стране разгорелся скандал, после того как правительство бывшего президента Чэнь Шуйбяня инициировало создание компании Qi Zhen, с помощью которой власти заключали контракты на поставку вооружения и военной техники в обход государственных комиссий и выдвигаемых ими требований к закупкам. После того как местные СМИ узнали об этой схеме, министр обороны страны Ли Тяньюй подал в отставку. Тогда появились первые слухи, что на военных контрактах могли заработать причастные к компании политики.

Уже в текущем году, во время обсуждения военного бюджета на следующий год, об этом скандале снова вспомнили. Дело в том, что часть суммы, выделенной на дополнительные оборонные расходы, предполагается отдать Чжуншаньскому институту науки и технологии — одному из ведущих научных учреждений страны. Критики инициативы считают, что дело Qi Zhen может повторится, поскольку деятельность института не регулируется законом о государственных закупках. В Гоминьдане полагают, что такая лазейка откроет доступ к военным контрактам для частных подрядчиков, что впоследствии может привести к процедурным нарушениям.

Оружейная лавка США

Защита Тайваня от потенциального нападения Китая также приносит немалые деньги в американскую казну.

Только в 2020 году американцы продали Тайбэю оружия на сумму $5,1 млрд.

В результате нескольких сделок тайваньская армия пополнилась беспилотниками, артиллерийскими системами, а также ракетными пусковыми установками. Начиная с 2010 года, США всего продали Тайваню оружия более чем

на $23 млрд.

Администрация Джо Байдена не намерена прекращать сотрудничество в этой сфере. В августе Белый дом одобрил потенциальную сделку на $750 млн, в рамках которой Тайвань получит 40 новых самоходных гаубиц M109 и почти 1700 боеприпасов с GPS-наведением.

Такое партнерство играет на руку не только администрации Байдена, которая таким образом напоминает Пекину о своей приверженности по защите «тайваньской демократии». В марте этого года в США вышел доклад под названием «Использование конфликта: как оборонные подрядчики и иностранные государства лоббируют продажу оружия» (Capitalizing on conflict: How defense contractors and foreign nations lobby for arms sales).

Документ подробно описывает, как группа лоббистов из оборонного комплекса, включая Lockheed Martin и Boeing, потратила $285 млн на избирательные кампании и $2,5 млрд на продвижение корпоративных интересов за последние два десятилетия, включая наем людей, работавших в правительстве.

Благодаря успешному лоббированию, компаниям удалось провернуть многомиллиардные сделки по контрактам с Тайванем, который, по словам авторов доклада, является крупнейшим покупателем американского оружия наравне с Австралией, ОАЭ и Саудовской Аравией.

Китай во всеоружии

Бюджет НОАК увеличился с $73 млрд в 2011 году до $250 млрд 2020 году. Таким образом Китай находится на первом месте по расходам на оборону в Азии и на втором в мире, уступая лишь США.

Пекин также провел ряд военных реформ с целью модернизации вооруженных сил с акцентом на развитие военно-морского флота. Более того, НОАК накопила арсенал из тысяч баллистических ракет малой и средней дальности и крылатых ракет, которые могут в любой момент отправится в сторону Тайваня.

Но до сих пор Китай не позволял себе совершать военных провокаций, ограничившись наращиванием военного потенциала.

Такое положение дел не мешает китайским оборонным предприятиям довольствоваться успешными финансовыми показателями и имиджевыми победами. Так, семь представителей китайской «оборонки» вошли в топ-20 компаний по версии издания Defense News за 2020 год.

Согласно данным Международного института стратегических исследований, совокупные доходы китайских госпредприятий составили $96 млрд, увеличившись на 7,3% по сравнению с 2019 годом.

Исследователи также отмечают, что особым спросом у китайских властей пользуются «Китайская корпорация авиационной промышленности» (AVIC) и «Китайская северная промышленная корпорация» (Norinco), которые поставляют на нужды Пекина самолеты и комплексы наземного базирования. Производители бронетехники и легких вооружений не остались без госзаказов. Так, компания South China Industries Group Corporation (CSGC) только за один финансовый год увеличила выручку на 20,5%.