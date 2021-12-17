Новости
Спорт
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Спорт
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Неизвестные ранили мужчину в Новой Москве и попытались сжечь 22:38
На Украине Зеленскому предрекли судьбу Порошенко 22:34
Нидерланды ввели локдаун из-за распространения «омикрон»-штамма... 22:24
Поставки российского газа в Германию существенно сократились 22:24
Тихонов заявил, что в Международном союзе биатлонистов собрались... 22:14
В Минске цитаты Лукашенко разобрали на футболки 22:07
Вице-президент США разозлилась после вопроса о должности Байдена 22:02
Политолог назвал «шипами из мешка» заявления вице-канцлера ФРГ... 22:01
Шлеменко рассказал, почему согласился на бой с Исмаиловым 21:52
В ЛНР сообщили об ответном огне по военным Украины 21:46
Политика

Ошибки в законопроекте: в Госдуме ищут виновных

В Госдуме расследуют обстоятельства принятия закона об образовательных онлайн-платформах

Слушать
Остановить
close
100%
РИА «Новости»
При перепечатке текста законопроекта об образовательных онлайн-платформах в двух местах исчезло слово «исключительно», что создало возможность двойного толкования изложенных норм. В Госдуме выяснят, как именно утверждался текст инициативы, отклоненной Советом Федерации. По итогам служебного расследования «будут сделаны выводы».

Госдума создаст согласительную комиссию и расследует обстоятельства принятия законопроекта об образовательных онлайн-платформах. Соответствующее решение принял Совет нижней палаты российского парламента, передает ТАСС в пятницу, 17 декабря.

Депутатам предстоит провести подробный анализ того, как именно утверждался текст и на каком этапе появились положения, вызвавшие недовольство в Совете Федерации. По итогам служебного расследования в Госдуме «будут сделаны выводы».

В состав комиссии вошли депутаты Ольга Казакова, которая возглавляет комитет по просвещению, Петр Толстой и Александр Хинштейн, также приглашены для участия в согласительных процедурах представители правительства РФ.

В чем ошибка

Верхняя палата парламента 15 декабря отклонила уже принятый Госдумой документ. Как указала в среду спикер Совфеда Валентина Матвиенко, во втором чтении из текста вычеркнули два слова, и это изменило саму суть закона.

Она также отметила, что министр просвещения Сергей Кравцов продолжил добиваться принятия закона и «включил все свои рычаги», чтобы надавить на сенаторов. Матвиенко выразила недоумение, что глава ведомства занял такую позицию вместо того, чтобы продемонстрировать конструктивный подход и вместе доработать документ, исправив допущенные ошибки.

Один из авторов законопроекта, сенатор Лилия Гумерова пояснила, что речь идет о технической ошибке. По ее словам, при перепечатке текста в двух местах убрали слово «исключительно». Это привело к нарушению всей конструкции закона, из-за чего появилась возможность двойного трактования предусмотренных документом положений.

Как отмечается в заключении профильного комитета СФ по науке, образованию и культуре, вносимые изменения «содержат техническую ошибку, наличие которой приводит к внутреннему противоречию в указанной статье базового федерального закона и может привести к проблемам правоприменительного характера, связанным с формированием перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования, специальностей и направлений подготовки высшего образования, по которым применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий не допускается в принципе».

Суть инициативы

Данный законопроект обязывает школы и колледжи во время удаленного обучения использовать только одобренные российскими властями онлайн-платформы. Интернет-ресурсы и электронные учебно-методические материалы должны пройти государственную верификацию. Речь идет о начальном, основном, среднем и среднем профессиональном образовании.

Документ также наделяет региональные органы власти правом оказывать господдержку в вопросе бесплатного профессионального обучения (профессии рабочих и служащих) в ходе освоения программы среднего общего или профессионального образования.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+