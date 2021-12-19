«Страна истекает кровью»: как Ливия готовится к первым выборам со времен Каддафи

В Ливии за несколько дней до первых за 10 лет выборов президента обострилась ситуация в столице. В середине недели стало известно о захвате вооруженными людьми некоторых правительственных зданий. В ходе самой подготовки к голосованию возникают многочисленные противоречия. В результате выборы, которые должны были стабилизировать ситуацию в стране, потенциально могут привести к еще большему гражданскому конфликту.

В Ливии на 24 декабря назначены президентские выборы — первые с момента смерти бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году.

И чем ближе день выборов, тем сильнее накаляется обстановка в стране. 15 декабря в штаб-квартиру правительства национального единства (ПНЕ) и здание министерства обороны в Триполи ворвались вооруженные люди. Как сообщало информационное агентство «Аль-Джамахирия», некоторые районы ливийской столицы оказались обесточены.

Арабские СМИ разошлись во мнении, какая именно группировка несет ответственность за нападение. Телеканал «Аль-Арабия» утверждает, что нападавшие связаны с лидером ополчения «Ас-Самуд» Салахом Бади из Мисраты. Такое мнение довольно популярно, учитывая, что за день до этого он распространил видео с требованием отменить выборы, в котором обвинил советника генсека ООН Стефани Уильямс в «фарсе, который происходит в Ливии». Не хотят ссориться с Россией: почему Германия отказывает Украине в оружии Ангела Меркель в период своего канцлерства ответила категорическим отказом на просьбу Владимира... 14 декабря 21:07

Вместе с тем существует версия, что в нападении участвовали сразу несколько группировок, несогласных с решением президентского совета отправить в отставку командующего военным округом Триполи Абдель Басета Марвана, заменив его на генерал-майора Абдель Кадера Халифу.

Абдель Басет Марван близко связан с «Бригадой революционеров Триполи», его пребывание на командном посту не устраивало представителей других группировок, в частности из 444-й бригады и сил специального назначения RADA, связанных как раз с Абдель Кадером Халифой.

По данным арабских СМИ, уже на следующий день ситуация в столице была спокойной.

Тем не менее часть зданий оставались в осаде, противоборствующие стороны не отводили свою технику с улиц столицы.

Выборы, безусловно, должны стабилизировать ситуацию в Ливии, но для этого должен быть выполнен ряд условий, сказал «Газете.Ru» российский и советский дипломат Владимир Захаров. Однако чтобы это произошло, должно быть достигнуто согласие между всеми сторонами ливийского конфликта, а также взаимопонимание между внешними игроками, прежде всего между соседями: Турцией, Египтом, США, Францией и Россией.

«Страна истекает кровью. Сейчас ничего нельзя предсказать, ситуация остается напряженной. Но Ливии очень нужен мир. Из процветающей страны, где ВВП на душу населения был самым высоким в Африке, Ливия превратилась в нищую страну из-за этого конфликта, из-за вмешательства Запада. Если все эти обстоятельства соединятся, можно ждать какого-то успокоения. Но до этого еще далеко», — отметил дипломат в разговоре с «Газетой.Ru».

Как идет предвыборная гонка

Подготовка к президентским и парламентским выборам продвигается негладко. Решение об их проведении было принято в ноябре прошлого года в рамках Ливийского форума политического диалога в Женеве — он проходил под эгидой ООН. Дату 24 декабря поддержали все внешние посредники, заинтересованные в решении политического урегулирования в Ливии. Ультиматум или приглашение к диалогу. Что стоит за предложениями Москвы к США и НАТО В России с разочарованием восприняли реакцию США и НАТО на предложения Москвы по гарантиям... 17 декабря 20:00

Подготовкой к выборам должно было заниматься приведенное к присяге в марте правительство национального единства, но проблемы и споры вокруг избирательного законодательства возникли с самого начала. Одни предлагали сначала проголосовать за конституцию, а потом провести выборы, другие — сделать наоборот.

Разногласия возникли и вокруг того, кто может баллотироваться на пост президента. Заявления на регистрацию для участия в выборах в Ливии подали 98 человек, в том числе командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар, председатель палаты представителей Ливии Акиля Салех, действующий глава правительства национального единства Абдельхамид Дбейба, сын экс-лидера Джамахирии Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам Каддафи и бывший глава МВД правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башага.

Ливийская верховная избирательная комиссии 24 ноября отклонила заявки 25 из всех подавших.

Первым отказ получил Сейф аль-Ислам Каддафи, поскольку его документы не соответствуют ряду требований избирательного законодательства: он не предоставил документ об отсутствии непогашенной судимости и нарушил требование, согласно которому кандидат «не может быть осужденным окончательно в связи с преступлением, касающимся чести».

Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Фату Бенсуда в 2020 году сообщила, что Ливия обязана арестовать Каддафи и передать суду. Ордер на его арест был выдан МУС еще в 2011 году.

Избирательная комиссия также отклонила заявку действующего премьер-министра.

Впрочем, позже и Абдель Хамид Дбейба, и Сейф аль-Ислам Каддафи были допущены к выборам по решению судов, что вызвало недовольство в разных политических кругах.

Если же говорить о предпочтениях самого народа Ливии, нет одной политической силы, которая поддерживается всеми ливийцами, сказала «Газете.Ru» старший преподаватель МГИМО, кандидат политических наук Татьяна Тюкаева.

«В целом в ливийском обществе есть однозначное стремление к выборам, ливийцы очень хотят, чтобы они состоялись. Но все равно есть определенное недоверие ко всем политическим силам, которые на сегодняшний день существуют, они все очень спорные, каждая имеет влияние и популярность — кто-то больше, кто-то меньше. Хотя на самом деле ливийский народ хочет, чтобы все это просто закончилось, они просто хотят стабильности. То есть социально-экономические проблемы уже мало кого волнуют и какая политическая сила будет их решать», — пояснила эксперт.

Выборы могут перенести

На фоне этих разногласий встал вопрос о том, чтобы перенести выборы. Даже избирательная комиссия пока решила повременить с публикацией окончательного списка кандидатов в президенты.

Советник по СМИ спикера палаты представителей Фатхи аль-Марими в интервью телеканалу «Аль-Арабия» выразил мнение, что выборы могут быть отложены на «короткий период» менее 15 дней, поскольку избирательный процесс столкнулся с «трудностями и препятствиями». Но, как он утверждает, все спорные вопросы могут быть решены до следующего понедельника.

Член избирательной комиссии Ливии Абу Бакр Марда, в свою очередь, сказал телеканалу «Аль-Джазира», что «проведение выборов 24 декабря невозможно».

Возможный перенос выборов из внешних игроков пока прокомментировала только Россия. «Была назначена дата — 24 декабря. Надеюсь, она будет выдержана. Приоритетом для нас является не формальное соблюдение какого-то срока, а содержательное обеспечение выборов таким образом, чтобы в них могли принять участие представители всех ведущих политических сил и результаты ими же всеми признавались. Скажу честно и открыто, что с этой точки зрения, даже если будет небольшая задержка или перенос сроков, не вижу в этом большой беды», — сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью египетскому телеканалу «ТеН ТВ».

По словам кандидата политических наук Татьяны Тюкаевой, еще неизвестно, насколько возможный перенос будет способствовать радикализации настроений общества, потому что процесс очень хрупкий и в любой момент может привести к обострению ситуации.

«Выборы однозначно не решат всех проблем, потому что комплекс этих проблем очень большой. Но при этом все понимают, что если выборы не состоятся, то будет еще хуже. То есть эти выборы будут очередной ступенью к мирному процессу, который худо-бедно, очень нестабильно, хрупко идет», — констатировала она.