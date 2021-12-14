Не хотят ссориться с Россией: почему Германия отказывает Украине в оружии

Ангела Меркель в период своего канцлерства ответила категорическим отказом на просьбу Владимира Зеленского о помощи с поставками военной техники, пишут СМИ. Германия упорно отвергала все просьбы подобного характера на протяжении всего периода вооруженного конфликта в Донбассе. Изменится ли ситуация при Олафе Шольце и почему линии Германии на самом деле придерживаются и другие страны — в материале «Газеты.Ru».

Во время руководства Германией Ангела Меркель лично блокировала поставки вооружений Украине по линии НАТО, пишет немецкий таблоид Bild, ссылаясь на источники. По этим данным, в августе 2021 года президент Украины Владимир Зеленский просил Меркель во время ее визита в Киев снять запрет на поставки, на что она, по словам одного из присутствовавших на встрече, «ледяным голосом» заявила, что это «исключено».

До этого, в мае, Берлин воспользовался правом вето для блокировки поставок уже оплаченных Киевом американских винтовок Barrett и литовских антидроновых ружей.

Более того, как пишет таблоид, правительство Меркель вынудило Нидерланды поддержать это решение, таким образом создав иллюзию, что оно не было единственным противником продажи.

С критикой в адрес правительства Меркель уже выступал министр обороны Украины Алексей Резников. Он утверждал, что оно препятствовало приобретению Киевом через Агентство альянса по обеспечению и закупкам (NSPA) крупнокалиберных винтовок и ружей для поражения беспилотников. По данным Bild, в конце ноября Берлин снял вето на передачу Киеву антидроновых ружей, но поставки американских винтовок при этом все еще заблокированы.

Теперь встает вопрос, какую политику будет проводить кабинет нового канцлера Германии Олафа Шольца.

Многие эксперты, как и сами украинцы, склонны полагать, что при Шольце Берлин вряд ли изменит позицию по части предоставления Киеву вооружений. «Хотелось бы более тесных отношений»: что в России думают о новом канцлере ФРГ Новым канцлером Германии официально избран лидер СДПГ Олаф Шольц, а в новую правительственную коалицию... 08 декабря 17:36

Об этом, в частности, говорил в интервью изданию «Зеркало недели» украинский посол в стране Андрей Мельник.

Как он отметил, официальных комментариев по поводу причин блокировки Киев так и не получил, но на неформальном уровне ему дали понять, что это связано с угрозой потенциальной военной эскалации на линии соприкосновения в Донбассе.

Несмотря на уверенность Мельника, что Берлин сохранит такую «нелогичную», как ему кажется, позицию и при Шольце, Киев намерен продолжать убеждать немецкую сторону, что вооружение нужно стране не для провокаций, а для «сдерживания новой агрессии».

В качестве федерального канцлера Олаф Шольц будет стремиться продолжать политику Ангелы Меркель в отношении Украины, в том числе и в вопросах поставки вооружений, сказал «Газете.Ru» научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО Артем Соколов.

«Берлин может одобрить отдельные поставки оружия, признанного «оборонительным», однако массированное наращивание военного экспорта на Украину будет противоречить идейным установкам социал-демократов», — отметил он.

«Германия не хочет создавать обстановку, при которой Украина могла бы воевать с Россией по-настоящему, и не хочет способствовать тому, чтобы тяжелое НАТОвское вооружение попало на территорию Украины»,

— сказал «Газете.Ru» научный директор Российско-германского форума Александр Рар.

Долгие переговоры

Украина просит Германию об оказании военной помощи уже давно. Владимир Зеленский в своем майском интервью FAZ напомнил, что ФРГ не предоставила «никакого оружия, никакой военной помощи» с начала конфликта в 2014 году. Он выразил благодарность Берлину за иные формы поддержки, но отметил, что «Германия может больше», например, передать ВСУ «мощные корабли», ракетные и патрульные катера, штурмовые винтовки, радиотехнические изделия и различную военную технику.

Незадолго до этого Украина попросила Германию поставить для защиты черноморского побережья от вторжения оборонительное вооружение: корветы, системы ПВО, части противокорабельных ракет и инструменты для разминирования. Источники газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung отмечали, что министр иностранных дел Германии Хайко Маас выступал против этого, а глава минобороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр эту идею поддерживала. «Это убийственный путь»: как Германия намерена решать проблему Донбасса Одним из первых вопросов, которые обсудили в новом правительстве Германии, стала ситуация... 10 декабря 12:41

Маас высказывался по этому поводу не единожды. В июне он заявил, что Берлин поддерживает территориальную целостность Украины, но выступил против предоставления ВСУ какой-либо военной помощи, отметив, что «конфликт можно урегулировать только политическим путем». Позже он выразил аналогичную точку зрения на пресс-брифинге с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

По словам Мааса, поставки оружия Киеву ухудшили бы отношения между Москвой и Берлином в рамках нормандского формата.

К тому же, официальные власти ФРГ, отметили, что Берлин не поставляет оружие в регионы, где есть горячие точки.

Где искать помощи Украине

Резников обещал, что Киев будет добиваться приобретения оружия в рамках двусторонних соглашений с союзниками, например, с США, Великобританией, Литвой и Францией.

Но и тут, как оказалось, далеко не все так просто. В середине декабря телеканал NBC со ссылкой на источники сообщил, что США подготовили пакет военной помощи Украине на сумму $200 млн, но приостановили процесс ее поставки. Причем заморозка якобы произошла вопреки просьбам Киева и призывам некоторых американских законодателей. Журналисты утверждают, что решение было принято, чтобы предоставить время для дипломатического урегулирования ситуации между Россией и Украиной и снизить напряженность.

ВСУ с 2014 года получают военную помощь сразу от нескольких государств НАТО, в том числе от крупнейшего поставщика — Вашингтона. Согласно проекту военного бюджета США, в 2022 году Украина должна получить вооружений и услуг на сумму в $300 млн, ранее на поддержку ВСУ ежегодно выделялось порядка $250 млн.

При этом напрямую Украина этих денег не получает: Пентагон на эти средства обучает украинских военнослужащих и поставляет Киеву продукцию собственного оборонного сектора.

Германское правительство не единственное в Европе, которое выступает против предоставления Украине вооружений, даже США не будут поставлять ей тяжелое оружие, убежден Александр Рар.

«Это не германская позиция, фактически это точка зрения именно НАТО, Евросоюза. Если вооружения поставляются, значит, что страна, которая это делает, сама становится частью конфликта в случае войны. Это страна должна будет посылать туда своих техников, советников, людей, которые умеют работать с этим оружием и смогут научить украинскую сторону пользоваться им. А кроме поляков, прибалтов и британцев, которые не входят в ЕС, на Западе никто такими вопросами заниматься не хочет и не будет», — сказал эксперт.

Позиция Германии может вызывать критику ряда стран ЕС, таких как Польша или государства Балтии, подтвердил Артем Соколов. При этом он назвал маловероятным, что это окажет существенное влияние на действия Берлина.